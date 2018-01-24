Какой ты нафиг танкист, Грудинин?..

Выборная кампания Павла Грудинина ознаменовалась креативом. Хозяин ЗАО "Свохоз имени Ленина", в свое время популярно объяснявший, что имя Ленина - это "раскрученный бренд", широко использует советскую символику для поддержания своего сродства с минувшей эпохой.

Недавно он предстал в образе "новогоднего танкиста".

В сети высмеивают детали - и танк не тот, и шлемофон не из нужной эпохи, а число "2018" на лбу больше напоминает Новый год со школьного утренника. А все вместе - строки из песни, из которой, как говорится, слова не выкинешь.

Да у тебя же мама — педагог

Да у тебя же папа — пианист

Да у тебя же все наоборот

Какой ты нафиг танкист...

Его "духовный наставник" Зюганов любит повторять, что служил в армии аж три раза, то в разведке, то командовал танковым полком. Но тот хотя бы служил во взводе химразведки срочную в ГСВГ.

Грудинин после школы поступил в Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства, по окончании - в совхоз по распределению. О славном боевом пути бывшего начальника совхозных мастерских ничего не известно.

Зачем он нацепил форму танкиста? Ну не балерины, и на том спасибо...

Хотя есть вот такое фото - в него тоже можно вставить свою физиономию. И слоган есть хороший: "За родину! За Грудинина!"