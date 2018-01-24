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Московский листок

Какой ты нафиг танкист, Грудинин?..

Опубликовано 24.01.2018 в разделе комментариев 20

Какой ты нафиг танкист, Грудинин?..

Выборная кампания Павла Грудинина ознаменовалась креативом. Хозяин ЗАО "Свохоз имени Ленина", в свое время популярно объяснявший, что имя Ленина - это "раскрученный бренд", широко использует советскую символику для поддержания своего сродства с минувшей эпохой.

Недавно он предстал в образе "новогоднего танкиста".

В сети высмеивают детали - и танк не тот, и шлемофон не из нужной эпохи, а число "2018" на лбу больше напоминает Новый год со школьного утренника. А все вместе - строки из песни, из которой, как говорится, слова не выкинешь.

Да у тебя же мама — педагог

Да у тебя же папа — пианист

Да у тебя же все наоборот

Какой ты нафиг танкист...

Его "духовный наставник" Зюганов любит повторять, что служил в армии аж три раза, то в разведке, то командовал танковым полком. Но тот хотя бы служил во взводе химразведки срочную в ГСВГ. 

Грудинин после школы поступил в  Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства, по окончании - в совхоз по распределению. О славном боевом пути бывшего начальника совхозных мастерских ничего не известно.

Зачем он нацепил форму танкиста? Ну не балерины, и на том спасибо...

Хотя есть вот такое фото - в него тоже можно вставить свою физиономию. И слоган есть хороший: "За родину! За Грудинина!"



Рейтинг:   2.23,  Голосов: 52
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Всего комментариев к статье: 20
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Re: Re:
недоумение написал 24.01.2018 20:39
"выйдет обычный советский зэк в ГУЛАГ-е"-знающие ,считают что, лучше было быть зэком советского гулага чем , свободным экономическим рабом хозяев рынка, под полным электронным и физиологическим контролем их всевидящего ока - анб,моссада, ми-5,бнд ...
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Re: А.Каммерер написал 24.01.2018 14:44
недоумение написал 24.01.2018 20:15
"выяснилось, нет принципиальных разногласий, и вообще, вроде как выигрывать у Путина они с Грудининым даже особо не хотят. Их цель - набрать побольше голосов лохов и "- психологи знают что, каждый индивид слышит то, что ему понятно..в простонародье говорят:смотрит в книгу , видит фигу. Политические сигналы ,которые подают зюгановцы через сми володечке, ему наверняка понятны . Ему как, политику их смысл наверняка понятен :уходи на пенсию, тебе-же лучше будет , наши не тронут, отдохнешь по-людски на старости лет..как вариант , в предлагаемом переформатированном устройстве управления страной ,можешь оставить под собой армию ,внешний фронт,для личной безопасности нацгвардию. Лохторату конеш, видится во всем свое ,навеянное его особенностями восприятия реальности и сми..но, кроме него в стране есть и все понимающий электорат.
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Re: Лис написал 24.01.2018 12:57
недоумение написал 24.01.2018 19:58
"из говна пуля."- странно ..когда, обычно пишут это слово на г..его не пропускает в открытом виде автоматическая программа фильтрации не цензурной лексики данного сайта...
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Re: Re: песионер
Денис написал 24.01.2018 19:37
В каждом коменте есть доля правды.Я думаю что изминения в строне нужны кординальные.Жить стало тяжко,что обидно понимаешь что все воруют богатство страны сидишь в жопе и нехрена сделать не можешь
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Не дружись с ворами
BW написал 24.01.2018 19:26

"Не ходи на тот конец,
Не дружись с ворами..."
Борись Рубашкин.
.
Нах-нах ваши выборы, двуногие извращенцы.
.
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Re:
! НОРД ! МАН ! написал 24.01.2018 16:56
Из миллионера Грудинина Сталин как из говна пуля.
===============
Вернитесь в реальность.
За кого бы Вы ни проголосовали - из Вас по-любому выйдет обычный советский зэк в ГУЛАГ-е.
Вопрос времени, и только.
Характерно, что ни одного контр-довода у Вас нет - и быть не может.
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Re: песионер
Виктор + написал 24.01.2018 16:23
ВВП будет в любом случае, хоть вы проголосуете за Грудинина, хоть объявите бойкот выборам. Но в случае высокой явки за счет сторонников Грудинина легитимность и сила ВВП возрастет, а в случае бойкота выборов снизится. А дальше сами думайте, нужно ли вам еще большее усиление той группировки, которая стоит у власти с начала 90 х и которая заинтересована в избрании ВВП.
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(без названия)
......... . . написал 24.01.2018 16:03
ответе на простейший вопрос: "если не голосовать за него, тогда кто?"
.
вопрос неправильный. правильный вопрос - у кого есть танковая армия.
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(без названия)
хахас написал 24.01.2018 15:45
Как Иван Васильевич поменяет профессию
(версия дилетанта-алкоголика)
В 1575 году царь Иван Васильевич &#171;отрекся&#187; от престола и возвел на него Симеона Бекбулатовича. Осенью этого же года в Успенском соборе Кремля Симеон был посажен Иваном Грозным на царство:
&#171;&#8230;посадил царем на Москве Симеона Бекбулатовича и царским венцом его венчал, а сам назвался Иваном Московским и вышел из города, жил на Петровке; весь свой чин царский отдал Симеону, а сам ездил просто, как боярин, в оглоблях&#8230;&#187;
Формально страна была разделена на владения Великого князя Симеона и на &#171;удел&#187; Ивана, но фактически правителем государства оставался Иван Васильевич.
&#171;Политический маскарад&#187; ... при котором Иван Грозный продолжал сохранять власть, современниками и историками объяснен не был. Множество предположений ... необходимость усиления террора и др. не были доказаны. - (вики)
Мартовские выборы призваны продемонстрировать народонаселению неплохие результаты одного из кандидатов - Грудинина Симеона Николаевича. Таким образом, у законно избранного президента будут все основания назначить товарища премьером.
У нас есть уникальная возможность стать свидетелями исторического фарса. Попкорн, товарищи! Исключительно в красной упаковке.
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Re:
пенсионер написал 24.01.2018 15:31
И все-таки все, кто против Грудинина ответе на простейший вопрос: "если не голосовать за него, тогда кто?" Путин? Бойкот и снова путин?
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(без названия)
.......... . . написал 24.01.2018 15:27
да, грудинин не танкист. он единоросс. и зюганов тоже единоросс.
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(без названия)
Виктор + написал 24.01.2018 15:12
ИЗ СИБИРИ! написал 24.01.2018 13:53
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раз поднялся такой лай против Грудинина,если псевдоопозиционеры вроде баранова, с таким остервенением набросились на кандидата от КПРФ,значит на выборы надо придти и голосовать только за Грудинина!!!
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Я тоже родом из Сибири. Но мозги, слава Богу, не отморозил. Поэтому многоходовчки с грудиниными и собчаками раскалываю. За любого искреннего кандидата, хоть левого хоть правого, отдал бы голос. А за подставух унизительно.
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Сирия....
bn написал 24.01.2018 14:50
НУ если б не надпись Грудинин, как бы плакат ассоциируется с Сирией.....
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(без названия)
А.Каммерер написал 24.01.2018 14:44
Все кто верит в то, что Грудинин - это серьезно, почитайте интервью Зюганова на сайте радиостанции Эхо Москвы. Там он расписывает, какие замечательные профессионалы Шойгу, Лавров, Васильева -министр образования, Скворцова и др., какая прекрасная политика Путина, с которым пана Зюзи, как выяснилось, нет принципиальных разногласий, и вообще, вроде как выигрывать у Путина они с Грудининым даже особо не хотят. Их цель - набрать побольше голосов лохов и подсунуть под Путина Грудинина вместо Медведева. Так что, если до интервью у меня были какие то сомнения-стоит, не стоит голосовать за Грудинина, то теперь - никаких сомнений.
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(без названия)
стоик1111 написал 24.01.2018 14:17
Зачем ходить на выборы, если все решено?
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Нормалюк.
В лад написал 24.01.2018 13:37
Смотрится, как ХРюша Собака-чак на поганой метле с призервативом на голове.
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Re:
пенсионер написал 24.01.2018 13:19
На этих выборах надо набирать 51 %. Иначе подтанцовка.
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когда выбор критически ограничен
пенсионер написал 24.01.2018 13:17
Если мне придется выбирать между пелотом, мореком, падводником и прочая пр.пр... Путиным и "танкистом" Грудининым - выбор напрашивается сам. Ну не выбирать же актера тогда Жириновского и п***ра Явлинского.
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(без названия)
Василевич г.Москва написал 24.01.2018 13:16
Ни одного голоса за олигарха отжавшего землю у крестьян! Он наберет максимум 5-7%, Зюгано бы набрал на этих выборах минимум 25%.
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(без названия)
Лис написал 24.01.2018 12:57
Из миллионера Грудинина Сталин как из говна пуля.
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