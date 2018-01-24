Какой ты нафиг танкист, Грудинин?..

Выборная кампания Павла Грудинина ознаменовалась креативом. Хозяин ЗАО "Свохоз имени Ленина", в свое время популярно объяснявший, что имя Ленина - это "раскрученный бренд", широко использует советскую символику для поддержания своего сродства с минувшей эпохой.
Недавно он предстал в образе "новогоднего танкиста".
В сети высмеивают детали - и танк не тот, и шлемофон не из нужной эпохи, а число "2018" на лбу больше напоминает Новый год со школьного утренника. А все вместе - строки из песни, из которой, как говорится, слова не выкинешь.
Да у тебя же мама — педагог
Да у тебя же папа — пианист
Да у тебя же все наоборот
Какой ты нафиг танкист...
Его "духовный наставник" Зюганов любит повторять, что служил в армии аж три раза, то в разведке, то командовал танковым полком. Но тот хотя бы служил во взводе химразведки срочную в ГСВГ.
Грудинин после школы поступил в Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства, по окончании - в совхоз по распределению. О славном боевом пути бывшего начальника совхозных мастерских ничего не известно.
Зачем он нацепил форму танкиста? Ну не балерины, и на том спасибо...
Хотя есть вот такое фото - в него тоже можно вставить свою физиономию. И слоган есть хороший: "За родину! За Грудинина!"
недоумение написал 24.01.2018 20:39
недоумение написал 24.01.2018 20:15
недоумение написал 24.01.2018 19:58
Денис написал 24.01.2018 19:37
BW написал 24.01.2018 19:26
"Не ходи на тот конец,
Не дружись с ворами..."
Борись Рубашкин.
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Нах-нах ваши выборы, двуногие извращенцы.
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! НОРД ! МАН ! написал 24.01.2018 16:56
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Вернитесь в реальность.
За кого бы Вы ни проголосовали - из Вас по-любому выйдет обычный советский зэк в ГУЛАГ-е.
Вопрос времени, и только.
Характерно, что ни одного контр-довода у Вас нет - и быть не может.
Виктор + написал 24.01.2018 16:23
......... . . написал 24.01.2018 16:03
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вопрос неправильный. правильный вопрос - у кого есть танковая армия.
хахас написал 24.01.2018 15:45
(версия дилетанта-алкоголика)
В 1575 году царь Иван Васильевич «отрекся» от престола и возвел на него Симеона Бекбулатовича. Осенью этого же года в Успенском соборе Кремля Симеон был посажен Иваном Грозным на царство:
«…посадил царем на Москве Симеона Бекбулатовича и царским венцом его венчал, а сам назвался Иваном Московским и вышел из города, жил на Петровке; весь свой чин царский отдал Симеону, а сам ездил просто, как боярин, в оглоблях…»
Формально страна была разделена на владения Великого князя Симеона и на «удел» Ивана, но фактически правителем государства оставался Иван Васильевич.
«Политический маскарад» ... при котором Иван Грозный продолжал сохранять власть, современниками и историками объяснен не был. Множество предположений ... необходимость усиления террора и др. не были доказаны. - (вики)
Мартовские выборы призваны продемонстрировать народонаселению неплохие результаты одного из кандидатов - Грудинина Симеона Николаевича. Таким образом, у законно избранного президента будут все основания назначить товарища премьером.
У нас есть уникальная возможность стать свидетелями исторического фарса. Попкорн, товарищи! Исключительно в красной упаковке.
пенсионер написал 24.01.2018 15:31
.......... . . написал 24.01.2018 15:27
Виктор + написал 24.01.2018 15:12
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раз поднялся такой лай против Грудинина,если псевдоопозиционеры вроде баранова, с таким остервенением набросились на кандидата от КПРФ,значит на выборы надо придти и голосовать только за Грудинина!!!
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Я тоже родом из Сибири. Но мозги, слава Богу, не отморозил. Поэтому многоходовчки с грудиниными и собчаками раскалываю. За любого искреннего кандидата, хоть левого хоть правого, отдал бы голос. А за подставух унизительно.
bn написал 24.01.2018 14:50
А.Каммерер написал 24.01.2018 14:44
стоик1111 написал 24.01.2018 14:17
В лад написал 24.01.2018 13:37
пенсионер написал 24.01.2018 13:19
пенсионер написал 24.01.2018 13:17
Василевич г.Москва написал 24.01.2018 13:16
Лис написал 24.01.2018 12:57