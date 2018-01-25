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Московский листок

Унтер Пришибеев

Опубликовано 25.01.2018 автором Леонид Анцелович в разделе комментариев 5

митинг ростов
Унтер Пришибеев

Граждане Российской Федерации вправе собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Порядок реализации данного конституционного права детально регламентирован Федеральным законом «О собра¬ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». (ст. 31 Конституции России)

***

24 декабря 2017 года в Ростове-на-Дону гражданские активисты провели на главной площади города собрание инициативной группы избирателей, на котором в поддержку выдвижения Алексея Навального кандидатом в президенты России свои подписи поставили 800 человек. Всего же в том мероприятии приняли участие 1200 ростовчан. Во время проведения собрания присутствовали сотрудники полиции, но задержаний не проводили, протоколы не составляли. Протоколы об административном правонарушении были составлены задним числом.

***

– Господин конституционный судья, с нашим унтер ─ Пришибеевым жить стало невозможно! Из дому выходить опасно, свадьба ли, или, положим, случай какой, везде он кричит, шумит, всё порядки вводит. Кого дубинками воспитывает, кого в участок тащит. Намеднись по квартирам ходил, приказывал, чтоб по улицам не ходили, а вместо хождений и стояний телевизор смотрели. Закона, говорит, такого нет, чтоб по улицам без спросу ходить..

– Погодите, вы еще успеете дать показание, – говорит судья,– а теперь пусть Пришибеев продолжает. Продолжайте, Пришибеев!

– Слушаю-с! – хрипит унтер. – Вы, высокородие, изволите говорить, не мое это дело народ разгонять… Хорошо-с… А ежели беспорядки? Нешто можно дозволять, чтобы народ безобразил? Где это в законе написано, чтоб народу волю давать? Я не могу дозволять-с. Ежели я не стану их разгонять да взыскивать, то кто же станет? Никто порядков настоящих не знает, во всей России только я один знаю, как обходиться с людями простого звания, а я, ваше высокородие, не мужик, я унтер-офицер, российской полиции, все порядки знаю-с. А мужик простой человек, он ничего не понимает и должен меня слушать, потому – для его же пользы. Обидно мне, что нынешний народ забылся в своеволии и неповиновении, тут врезать про меж глаз не грех. Ежели глупого человека не побьешь, то на твоей же душе грех. Особливо, ежели за беспорядок.

─ Позвольте! За непорядками есть кому глядеть. На это есть конституция, закон, суд, наконец.

─ Суду за всеми за всем не углядеть, да не каждый судья понимает того, что я понимаю...

— Но поймите, что это не ваше дело!

— Чего-с? Как же это не мое? Чудно-с... Люди безобразят, и не мое дело! Что ж мне хвалить их, что ли? Они вот жалятся вам, что я ходить по улицам запрещаю... Да что хорошего в тех хождениях-то? Вместо того, чтобы телевизор смотреть, или на выборы ходить, они по улицам толпами ходют с разговорами да смехом... У меня все записано-с!

***

У Чехова рассказ заканчивается так:

─ Довольно! — говорит судья и начинает допрашивать свидетелей. Унтер Пришибеев поднимает очки на лоб и с удивлением глядит на мирового, который, очевидно, не на его стороне. Его выпученные глаза блестят, нос становится ярко-красным. Глядит он на мирового, на свидетелей и никак не может понять, отчего это мировой так взволнован и отчего из всех углов камеры слышится то ропот, то сдержанный смех. Непонятен ему и приговор: на месяц под арест!

— За что?! — говорит он, разводя в недоумении руками. — По какому закону? И для него ясно, что мир изменился и что жить на свете уже никак невозможно. Мрачные, унылые мысли овладевают им. Но выйдя из камеры и увидев мужиков, которые толпятся и говорят о чем-то, он по привычке, с которой уже совладать не может, вытягивает руки по швам и кричит хриплым, сердитым голосом:— Наррод, расходись! Не толпись! По домам!

***

В отличие от чеховского судьи, ростовский выносит приговор: Координатор штаба Анастасия Дейнеко была арестована на 8 суток, Вадим Кобзев – на 10 суток, Леонид Санкин оштрафован на 75 000 рублей. Не явившегося в суд Тимофея Мартыненко судья Алексей Попов оштрафовал на 250 000 рублей.



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Никола из Ростова написал 25.01.2018 08:37
У ростовских пентов
унтер-прише(бейство) в крови и
имеет свою уебищную особенность-
их дедушки будучи казачками,
разгоняли рабочих тоже в 17-м
только сто лет назад в Питере
и в нашем Ростове.
Генетические уб....и
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ТАКИДА легко узнаваем по его дебильным никам, содержание такое же, так что не читаю, даже не пытаюсь
ТАКИДАшке написал 25.01.2018 07:25
.
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 25.01.2018 06:47
путинские полицаи выполняют волю хозяина!
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Re:
KONDUKTOR написал 25.01.2018 04:36
ТАКИДА, ТЫ НАВЕРНО ГОВНА ПОЕЛ, КОЛЬ ТЕБЯ ТАК ПРЁТ.
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(без названия)
!!!Q OQQ!JATOTBOG!!! написал 25.01.2018 01:31
"24 декабря 2017 года в Ростове-на-Дону гражданские активисты провели на главной площади города собрание инициативной группы избирателей, на котором в поддержку выдвижения Алексея Навального кандидатом в президенты России свои подписи поставили 800 человек."
- Таки ублюдки выдвигают ублюдка - то таки да! Таки-вот кастрюль на свои дурные головы они еще не надели? Бы-дло в стране неизлечимое - то таки да... То таки да-аа?
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