Новый наезд на Дмитриеву. Детозащитники угрожают изъятием детей

24 января в 14-00 к известной активистке левого движения, члену руководства РКП Галине Дмитриевой пришли детозащитники, а именно представители опеки, причем и районного отделения и департамента, «Журавушки» и психиатр института детской психологии (Портнова А.А).

Незваные гости заявили, что поступило анонимное обращение по поводу жестокого обращения с детьми. От Дмитриевой потребовали отвести детей в понедельник на освидетельствование к психиатру, на предмет жестокого обращения. Также, же они заявили, что ведущийся в доме ремонт (кстати начатый по настоянию детозащитников) угрожает жизни здоровью детей.

Напоминаем, это не первый случай детозашитного наезда на Галину Дитриеву в наказание за общественную деятельность.

Дополнительная информация:

А. Зимбовский 8 905 537 22 99

Г. Дмитриева 8 977 493 18 52

Тел. журавушки 8 495 736 04 55

Тел. опеки (495) 736-28-90, (495) 436-22-36, (495) 736-01-50