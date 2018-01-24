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Московский листок

Новый наезд на Дмитриеву. Детозащитники угрожают изъятием детей

Опубликовано 24.01.2018 автором А.Зимбовский в разделе комментариев 1

Новый наезд на Дмитриеву. Детозащитники угрожают изъятием детей

24 января в 14-00 к известной активистке левого движения, члену руководства РКП Галине Дмитриевой пришли детозащитники, а именно представители опеки, причем и районного отделения и департамента, «Журавушки» и психиатр института детской психологии (Портнова А.А).

Незваные гости заявили, что поступило анонимное обращение по поводу жестокого обращения с детьми. От Дмитриевой потребовали отвести детей в понедельник на освидетельствование к психиатру, на предмет жестокого обращения. Также, же они заявили, что ведущийся в доме ремонт (кстати начатый по настоянию детозащитников) угрожает жизни здоровью детей.

Напоминаем, это не первый случай детозашитного наезда на Галину Дитриеву в наказание за общественную деятельность.

 

Дополнительная информация:

А. Зимбовский 8 905 537 22 99

Г. Дмитриева 8 977 493 18 52

Тел. журавушки 8 495 736 04 55

Тел. опеки (495) 736-28-90, (495) 436-22-36, (495) 736-01-50



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Пусть она им заявит, что она-гражданка СССР!
.Э То что?? написал 24.01.2018 20:07
И не хочет иметь дела ни с какими самозванцами,потом, потребует, чтобы убирались прочь.
Вы посмотрите на их реакцию:
Сначала ступор.
Потом, пожмут плечами и уйдут.
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