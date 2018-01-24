Мизулина: раз нельзя запретить Интернет, надо создать альтернативу

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина заявила, что не считает возможным в России запрет интернета. Об этом она сообщила в ходе заседания экспертного совета Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию Семейного кодекса.

"Я думаю, что запретить интернет не удастся, мы можем только породить ненависть, злобу и массовые вспышки агрессии у молодежи и детей. Создавать альтернативу - это хороший вариант, я удивляюсь, почему этого до сих пор нет", - цитирует Мизулину агентство городских новостей "Москва".

Она также предложила ввести уголовную ответственность для руководства и сотрудников соцсетей и мессенджеров за распространяемую ими информацию. По ее словам, такая мера позволит предотвратить в дальнейшем случаи нападения на школы.

"Необходимо подумать о введении ответственности в отношении администраторов и руководства соцсетей и мессенджеров за ту информацию, которая ими распространяется. Вплоть до административного приостановления деятельности (соцсетей и мессенджеров) и уголовной ответственности", - заявила Мизулина.