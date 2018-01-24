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Московский листок

Мизулина: раз нельзя запретить Интернет, надо создать альтернативу

Опубликовано 24.01.2018 в разделе комментариев 5

Мизулина: раз нельзя запретить Интернет, надо создать альтернативу

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина заявила, что не считает возможным в России запрет интернета. Об этом она сообщила в ходе заседания экспертного совета Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию Семейного кодекса.

"Я думаю, что запретить интернет не удастся, мы можем только породить ненависть, злобу и массовые вспышки агрессии у молодежи и детей. Создавать альтернативу - это хороший вариант, я удивляюсь, почему этого до сих пор нет", - цитирует Мизулину агентство городских новостей "Москва".

Она также предложила ввести уголовную ответственность для руководства и сотрудников соцсетей и мессенджеров за распространяемую ими информацию. По ее словам, такая мера позволит предотвратить в дальнейшем случаи нападения на школы.

"Необходимо подумать о введении ответственности в отношении администраторов и руководства соцсетей и мессенджеров за ту информацию, которая ими распространяется. Вплоть до административного приостановления деятельности (соцсетей и мессенджеров) и уголовной ответственности", - заявила Мизулина.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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Надо запретить Мизулину!
психиатра вызывали? написал 24.01.2018 19:58
И ей подобных тоже.И все образуется.А мадам Мизулиной лучше стоит привлечь к ответственности своего сына.проживающего в Бельгии и распространяющего пропаганду гомосексуальных отношений,причем не только среди совершеннолетних.
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(без названия)
Яков Блюмкин написал 24.01.2018 19:03
Мое оценочное мнение о Мизулиной- ***** конченая.
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введении ответственности в отношении администраторов
а как же написал 24.01.2018 17:20
Необходимо подумать о введении ответственности в отношении администраторов и руководства соцсетей и мессенджеров за ту информацию, которая ими распространяется.--
странно - а как же мессендженры с полным шифрованием трафика - там только на конечных устройствах информация открывается - и алгоритм шифрования не поддается вот просто так расшифровке. админы и не видят что там передается....
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(без названия)
стоик1111 написал 24.01.2018 16:57
Дай волю чекистам - запретят дышать?
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Где альтернатива мизулиной и яровой?
.Э То что?? написал 24.01.2018 16:49
Вот этто вопрос....
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