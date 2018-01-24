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Московский листок

Глава Монархической партии Баков снялся с выборов президента РФ из-за гражданства "Романовской империи"

Опубликовано 24.01.2018 в разделе комментариев 4

Глава Монархической партии Баков снялся с выборов президента РФ из-за гражданства "Романовской империи"

Кандидат в президенты России от "Монархической партии" и ее основатель Антон Баков заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов из-за основания им "Романовской империи" и получении в ней гражданства.

"К сожалению, должен заявить о снятии своей кандидатуры с выборов. У меня возник юридический казус, я занимаюсь созданием нового государства - Романовской империи. И, поскольку нас признало одно из государств - Гамбия, то у меня завелось второе гражданство - Романовской империи", - цитирует Бакова Интерфакс.

"Вчера я получил заключение юристов, что все-таки, несмотря на то, что Романовская империя пока не признана РФ, сам факт признания ее суверенным государством республикой Гамбия все-таки порождает факт наличия у меня второго гражданства, и я в связи с этим вынужден снять свою кандидатуру с выборов", - пояснил он в ходе видеоконференции с ЦИК РФ.

Отмечается, что председатель Центризбиркома России Элла Памфилова с пониманием отнеслась к решению Бакова и поздравила его с признанием Гамбией его "Романовской империи".

"Создание империи - это сенсация, поздравляем! Ждем письменное заявление (о решении снять кандидатуру с выборов) и желаем вам успехов в вашем необычном и интересном деле", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
дед в папахе написал 24.01.2018 21:04
почему коммунисты не от**дят этот клоуна-имперца?
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Гамбия признала? - Это пустяки. Гамбия не авторитет
СтарпЁр написал 24.01.2018 20:01
А в Кащенке признали?
***
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(без названия)
Будет весело и страшно///// написал 24.01.2018 19:01
Империю он создает Романовскую.Надоже...Гамбия это признала.Ну,Гамбия это сила!Это он серьезно или троллит?И сколько еще альтернативно-одаренных на высший пост претендуют?Этот слился,сын юриста с Ксюней еще нет..Шапито,как есть шапито.
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блин... такого кандидата потеряли
kerg написал 24.01.2018 17:06
крайне перспективный... для протестного голосования
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