Глава Монархической партии Баков снялся с выборов президента РФ из-за гражданства "Романовской империи"

Кандидат в президенты России от "Монархической партии" и ее основатель Антон Баков заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов из-за основания им "Романовской империи" и получении в ней гражданства.

"К сожалению, должен заявить о снятии своей кандидатуры с выборов. У меня возник юридический казус, я занимаюсь созданием нового государства - Романовской империи. И, поскольку нас признало одно из государств - Гамбия, то у меня завелось второе гражданство - Романовской империи", - цитирует Бакова Интерфакс.

"Вчера я получил заключение юристов, что все-таки, несмотря на то, что Романовская империя пока не признана РФ, сам факт признания ее суверенным государством республикой Гамбия все-таки порождает факт наличия у меня второго гражданства, и я в связи с этим вынужден снять свою кандидатуру с выборов", - пояснил он в ходе видеоконференции с ЦИК РФ.

Отмечается, что председатель Центризбиркома России Элла Памфилова с пониманием отнеслась к решению Бакова и поздравила его с признанием Гамбией его "Романовской империи".

"Создание империи - это сенсация, поздравляем! Ждем письменное заявление (о решении снять кандидатуру с выборов) и желаем вам успехов в вашем необычном и интересном деле", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.