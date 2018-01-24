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Московский листок

Прокурор попросил для Белых десять лет "строгача"

Опубликовано 24.01.2018 в разделе комментариев 1

Прокурор попросил для Белых десять лет "строгача"

Гособвинитель во время прений сторон в Пресненском суде Москвы попросил приговорить бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к 10 годам колонии строгого режима и назначить ему штраф в размере 100 млн рублей по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

"Гособвинитель Марина Дятлова предложила суду признать экс-губернатора виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначить по совокупности совершенных преступлений наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - цитирует ТАСС Куренного.

Кроме того, прокурор попросил назначить Белых штраф в размере 100 млн руб. и лишить его права занимать должности в госорганах сроком на восемь лет.

Выступая в суде Дятлова отметила, что считает доказанной вину Белых в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму 600 тысяч евро.

Напомним, экс-губернатор был задержан 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы. По версии следствия, в 2012-2016 годах Белых лично и через посредников получил две взятки на общую сумму 600 тыс. евро от совладельца Лесохозяйственной управляющей компании и Нововятского лыжного комбината за покровительство.

Процесс по делу Белых начался в Пресненском суде Москвы 22 августа 2017 года. Подсудимый отрицает свою вину и считает себя жертвой провокации спецслужб.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1111 написал 24.01.2018 20:41
вор Сердюков получил Героя за успехи в воровстве или в дележе наворованного?
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