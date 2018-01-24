Дворкович предложил называть российских олигархов "социально ответственными бизнесменами"

Аркадий Дворкович в прямом эфире Bloomberg TV заявил о том, что в России не существует олигархов, есть только социально ответственные бизнесмены.

"Я не думаю, что у нас есть олигархи, это была концепция 1990-х. Сейчас у нас есть хорошие работящие социально ответственные бизнесмены, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом", - цитирует чиновника РИА Новости.

При этом он отметил, что "санкции делают жизнь сложнее, однако не делают ее невозможной".

Напомним, Минфин США 29 января должен представить конгрессу «Кремлевский доклад» включающий список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, приближенных к руководству России. По данным "Коммерсанта", фигурантами доклада могут стать более 50 человек (с членами семей — до 300). Однако информация о точном количестве и именах людей, которых включат в санкционный список, пока держится в секрете.