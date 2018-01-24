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Московский листок

Дворкович предложил называть российских олигархов "социально ответственными бизнесменами"

Опубликовано 24.01.2018 в разделе комментариев 10

Дворкович предложил называть российских олигархов "социально ответственными бизнесменами"

Аркадий Дворкович в прямом эфире Bloomberg TV заявил о том, что в России не существует олигархов, есть только социально ответственные бизнесмены.

"Я не думаю, что у нас есть олигархи, это была концепция 1990-х. Сейчас у нас есть хорошие работящие социально ответственные бизнесмены, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом", - цитирует чиновника РИА Новости.

При этом он отметил, что "санкции делают жизнь сложнее, однако не делают ее невозможной".

Напомним, Минфин США 29 января должен представить конгрессу «Кремлевский доклад» включающий список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, приближенных к руководству России. По данным "Коммерсанта", фигурантами доклада могут стать более 50 человек (с членами семей — до 300). Однако информация о точном количестве и именах людей, которых включат в санкционный список, пока держится в секрете.

 

 



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Всего комментариев к статье: 10
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Дворкович - агент влияния ЦРуУ
А.Головенко, журналист написал 25.01.2018 09:10
Дворкович - вице-премьер по транспорту. Окончил Университет Дюка США. И надо еще хорошо посмотреть, на кого он работает
Бизнес и власть у нас по законы разделены
И этот хмырь не вправе указывать народу, как ему называть грабителей и хапуг, разоряющих страну
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 25.01.2018 06:48
То, что эти путинские кренделя ответственно грабят страну СОГЛАСЕН на 146%!!!
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Даешь гибридизацию страны
Реакция написал 25.01.2018 05:21
Что в природе есть гибридная война страна узнала, когда Крым заселили зеленые человечки! Гибрид это мутант генетическими отличающийся от эталона. Проще говоря, мутанты подарили России Крым и исчезли! Но 90-х Ельцин с Чубайсом устроили гибридную войну в России, которая продолжается до сих пор, начав с замены общепринятых терминов на слова мутанты. Например, существовало слово "спекуляция" и вся страна знала, что это уголовно наказуемое деяние. И вдруг, с легкой руки упомянутых лиц, оно исчезло из всех кодексов, а вместо него появилось слово "предпринимательство". Природа та же, а генетика другая - гибридная! И отношение к к нему начали толковать по другому, призывая всех стать предпринимателями (читай: спекулянтами). Все изменилось, как говорят в России - шиворот-навыворот. Черное вдруг стало белым, а белое - черным! Так возникла гибридная политика! У Президента и Министров появились гибридные языки, в виде пресс-секретарей. Вроде что-то говорят, и вроде от лица президента, но это Вам так кажется! На самом деле президент так не думает. Те, кто не понимал гибридную политику, были названы экстремистами. Между экстремистом и террористом - грань тонкая! Милиция была названа полицией. Единая Россия и Народный фронт находятся в оппозиции, а папа - один! (Ха-Ха). В стране нет царя, а он есть! Даже Гвардия короля существует, только говорят, что она трудится на благо Общества. Или она гибрид МВД?! Можно заблудится в этом королевстве кривых зеркал, среди расплодившихся мутантов. Теперь еще и эта новость: не олигарх, а социально ответственный бизнесмен! Два раза - ха-ха! Родился новый мутант - гибридный олигарх!!! Гибридное государство размножается!
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(без названия)
Аниськин написал 25.01.2018 04:49
...ну...логично же: а) рабочего класса нет; б) олигархов тоже нет... А кто есть? Так... бывший советский студент Дворкович есть... Просто все делятся на "виннеров" и "лузеров"...
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(без названия)
......... . . написал 25.01.2018 00:27
что в России не существует олигархов
.
само собой, ихтамнет.
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(без названия)
ватник из ада написал 25.01.2018 00:05
ишь , злопыхатели, набросились на нашего педика аркашу . а он правду то резанул . да , эти субъекты
и есть социально ответственные типы перед тем
социумом , которому платят налоги . и о стране заботятся , гражданами которой являются . и это не рф . авен с фридманом и налоги платят исправно , и
санкции вводят супротив рф . и то правильно для граждан франции , голландии , сраиля ...
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Все умные евреи в Израиль уехали, у нас одни недоумки остались, но болтливые
Крокодил!! написал 24.01.2018 23:46
Этот также решил правду матку резануть, авось поверят. Или подумают, великий Путин их всех извел.
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БЛАГОДЕТЕЛИ!!!!!!!!!!! так чего ж молчать!
koi8 написал 24.01.2018 23:38
трубиьть надо.... вот оно как оказывается. Походу пора из этого болота сваливать...
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может стоит озвучить кто
бг написал 24.01.2018 23:32
из "социально ответственных бизнесменов заносит дворковичу?! Могу запросто!
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(без названия)
стоик1111 написал 24.01.2018 23:09
Русские люди только приветствуют санкции против социально отвественных бизнесменов?
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