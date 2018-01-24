Дворкович предложил называть российских олигархов "социально ответственными бизнесменами"

Аркадий Дворкович в прямом эфире Bloomberg TV заявил о том, что в России не существует олигархов, есть только социально ответственные бизнесмены.
"Я не думаю, что у нас есть олигархи, это была концепция 1990-х. Сейчас у нас есть хорошие работящие социально ответственные бизнесмены, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом", - цитирует чиновника РИА Новости.
При этом он отметил, что "санкции делают жизнь сложнее, однако не делают ее невозможной".
Напомним, Минфин США 29 января должен представить конгрессу «Кремлевский доклад» включающий список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, приближенных к руководству России. По данным "Коммерсанта", фигурантами доклада могут стать более 50 человек (с членами семей — до 300). Однако информация о точном количестве и именах людей, которых включат в санкционный список, пока держится в секрете.
А.Головенко, журналист написал 25.01.2018 09:10
Бизнес и власть у нас по законы разделены
И этот хмырь не вправе указывать народу, как ему называть грабителей и хапуг, разоряющих страну
Несогласный Сергей написал 25.01.2018 06:48
Реакция написал 25.01.2018 05:21
Аниськин написал 25.01.2018 04:49
......... . . написал 25.01.2018 00:27
.
само собой, ихтамнет.
ватник из ада написал 25.01.2018 00:05
и есть социально ответственные типы перед тем
социумом , которому платят налоги . и о стране заботятся , гражданами которой являются . и это не рф . авен с фридманом и налоги платят исправно , и
санкции вводят супротив рф . и то правильно для граждан франции , голландии , сраиля ...
Крокодил!! написал 24.01.2018 23:46
koi8 написал 24.01.2018 23:38
бг написал 24.01.2018 23:32
стоик1111 написал 24.01.2018 23:09