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Московский листок

О признаках артистов в роли президентов России

Опубликовано 25.01.2018 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 5

путин выборы

АРТИСТЫ В РОЛИ ПРЕЗИДЕНТОВ РОССИИ часть 2

Повторю, что я дал корреспонденту ТВЦ интервью о двойниках Ельцина и Путина. В первой части отвечал на вопросы о себе и том, как я наткнулся на аферу с двойниками, о признаках их фальшивости и о том, как я в газете материл тогдашнего Генерального прокурора Скуратова за то, что тот не расследует дело о захвате власти Президента России неизвестными лицами.

А в этой части мы с корреспондентом рассматриваем вопросы:

- бывают ли у властных лиц официальные двойники (которые официально исполняют обязанности или представляют этих лиц);

- какие признаки руководителя, не видные обычным людям;

- о признаках артистов в роли президентов России;

- почему пришлось заменить Ельцина артистами;

- почему «весь мир» не реагирует на то, что в России вместо законных президентов - артисты и их незаконные кукловоды.

И к этой части, разумеется, должен принести извинения за свой текст и напомнить, что я хотел дать вам именно интервью, посему правил себя в самой малой мере и не дописал к интервью ни слова.



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
стоик1111 написал 25.01.2018 06:50
могли бы сортирного Карлика выбрать повыше, а то стыдно такого маленького и глупенького показывать?
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 25.01.2018 06:45
Эти "артисты" разграбили страну и продолжают разворовывать ее дальше!
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(без названия)
Читатель написал 25.01.2018 02:58
Дурость не интересна по этому на нее и внимания не обращают , дескать чего возмещь с убогово .
Горячие штучки почему то не остывают . Кого интересует Борис Николаевич ? Шапочка начинает припекать ?
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вообще-то, Ельцин умер в детстве,едва родившись
вместо него написал 25.01.2018 02:56
сделали робота,работающего на спирту,но мозг для робота был взят у курицы.
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"Разве вас уже выпустили из сумасшедшего дома?"
Диагноз: невменяемость. написал 25.01.2018 01:59
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