АРТИСТЫ В РОЛИ ПРЕЗИДЕНТОВ РОССИИ часть 2

Повторю, что я дал корреспонденту ТВЦ интервью о двойниках Ельцина и Путина. В первой части отвечал на вопросы о себе и том, как я наткнулся на аферу с двойниками, о признаках их фальшивости и о том, как я в газете материл тогдашнего Генерального прокурора Скуратова за то, что тот не расследует дело о захвате власти Президента России неизвестными лицами.

А в этой части мы с корреспондентом рассматриваем вопросы:

- бывают ли у властных лиц официальные двойники (которые официально исполняют обязанности или представляют этих лиц);

- какие признаки руководителя, не видные обычным людям;

- о признаках артистов в роли президентов России;

- почему пришлось заменить Ельцина артистами;

- почему «весь мир» не реагирует на то, что в России вместо законных президентов - артисты и их незаконные кукловоды.

И к этой части, разумеется, должен принести извинения за свой текст и напомнить, что я хотел дать вам именно интервью, посему правил себя в самой малой мере и не дописал к интервью ни слова.