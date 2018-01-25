АРТИСТЫ В РОЛИ ПРЕЗИДЕНТОВ РОССИИ часть 2
Повторю, что я дал корреспонденту ТВЦ интервью о двойниках Ельцина и Путина. В первой части отвечал на вопросы о себе и том, как я наткнулся на аферу с двойниками, о признаках их фальшивости и о том, как я в газете материл тогдашнего Генерального прокурора Скуратова за то, что тот не расследует дело о захвате власти Президента России неизвестными лицами.
А в этой части мы с корреспондентом рассматриваем вопросы:
- бывают ли у властных лиц официальные двойники (которые официально исполняют обязанности или представляют этих лиц);
- какие признаки руководителя, не видные обычным людям;
- о признаках артистов в роли президентов России;
- почему пришлось заменить Ельцина артистами;
- почему «весь мир» не реагирует на то, что в России вместо законных президентов - артисты и их незаконные кукловоды.
И к этой части, разумеется, должен принести извинения за свой текст и напомнить, что я хотел дать вам именно интервью, посему правил себя в самой малой мере и не дописал к интервью ни слова.
стоик1111 написал 25.01.2018 06:50
Несогласный Сергей написал 25.01.2018 06:45
Читатель написал 25.01.2018 02:58
Горячие штучки почему то не остывают . Кого интересует Борис Николаевич ? Шапочка начинает припекать ?
вместо него написал 25.01.2018 02:56
Диагноз: невменяемость. написал 25.01.2018 01:59