Перестройка-2 тоже начинается с конверсии

Президент Путин рассказал о планах по существенному увеличению доли гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса: к 2030 году она должна вырасти до 50%. "Стратегическая задача - повысить к 2025 году долю гражданской продукции до 30% от общего объема продукции ОПК, а к 2030 году - до 50%", - сказал он на совещании о диверсификации производства продукции гражданского назначения на оборонных предприятиях.

О, что-то слышится родное!.. Как вчера было, Горбачев призвал к конверсии оборонной промышленности. Собственно, это и было одной из составляющих экономической программы Перестройки, которая закончилась сами знаете чем.

До Горбачева около 80 процентов советской промышленности было либо чистой оборонкой, либо производством двойного назначения. Ему и его окружению это показалось обременительным для бюджета, и он решил уменьшить долю военных расходов, одновременно начав шире развивать гражданское производство на оборонных мощностях.

Как сейчас помню совсем неплохое кухонные комбайны НПО "Энергия", а "миговская" соковыжималка до сих пор стоит у меня на даче в абсолютно рабочем состоянии. Неплохая продукция получалась. Вот только один момент - для того, чтобы начать выпуск кухонных комбайнов на предприятии, до того занимавшемся космической техникой, получалась не экономия, а, наоборот, дополнительная нагрузка на бюджет.

При этом выигрыш оказался весьма сомнительным - ведь ширпотреб начинали выпускать не в китайской деревне, где японскую технику поначалу готовы были собирать даже за миску риса, а на предприятиях с самой высокой зарплатой и там, где ресурсы были самыми дорогими в стране. Естественно на фоне открытия рынков конверсионная продукция советской оборонки вчистую проиграла азиатскому ширпотребу.

Но пострадало и основное производство - ведь на кастрюльки и кофемолки отвлекались вполне реальные ресурсы и весьма дефицитные специалисты. И когда пришел Гайдар, отказавшийся в 1992 году оплачивать уже исполненный оборонный заказ, предприятия начали рушиться - собственных резервов у них никаких не было, все было потрачено на конверсионное производство, а доходов от него еще не было...

Конечно, возможно до 2030-го года второй Гайдар может и не прийти. Но денег-то уже нет, а в финансах и экономике заправляют как раз лучшие ученики Егора Тимуровича. И рынок малоперспективный - у народа тоже с деньгами туго, и закупаться отечественной бытовой техникой очереди навряд ли выстроятся. Хотя, возможно, конверсионная техника по своим потребительским качествам будет и вполне приличной.

В общем, все движется в уже знакомом направлении...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск