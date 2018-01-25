Перестройка-2 тоже начинается с конверсии

Президент Путин рассказал о планах по существенному увеличению доли гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса: к 2030 году она должна вырасти до 50%. "Стратегическая задача - повысить к 2025 году долю гражданской продукции до 30% от общего объема продукции ОПК, а к 2030 году - до 50%", - сказал он на совещании о диверсификации производства продукции гражданского назначения на оборонных предприятиях.
О, что-то слышится родное!.. Как вчера было, Горбачев призвал к конверсии оборонной промышленности. Собственно, это и было одной из составляющих экономической программы Перестройки, которая закончилась сами знаете чем.
До Горбачева около 80 процентов советской промышленности было либо чистой оборонкой, либо производством двойного назначения. Ему и его окружению это показалось обременительным для бюджета, и он решил уменьшить долю военных расходов, одновременно начав шире развивать гражданское производство на оборонных мощностях.
Как сейчас помню совсем неплохое кухонные комбайны НПО "Энергия", а "миговская" соковыжималка до сих пор стоит у меня на даче в абсолютно рабочем состоянии. Неплохая продукция получалась. Вот только один момент - для того, чтобы начать выпуск кухонных комбайнов на предприятии, до того занимавшемся космической техникой, получалась не экономия, а, наоборот, дополнительная нагрузка на бюджет.
При этом выигрыш оказался весьма сомнительным - ведь ширпотреб начинали выпускать не в китайской деревне, где японскую технику поначалу готовы были собирать даже за миску риса, а на предприятиях с самой высокой зарплатой и там, где ресурсы были самыми дорогими в стране. Естественно на фоне открытия рынков конверсионная продукция советской оборонки вчистую проиграла азиатскому ширпотребу.
Но пострадало и основное производство - ведь на кастрюльки и кофемолки отвлекались вполне реальные ресурсы и весьма дефицитные специалисты. И когда пришел Гайдар, отказавшийся в 1992 году оплачивать уже исполненный оборонный заказ, предприятия начали рушиться - собственных резервов у них никаких не было, все было потрачено на конверсионное производство, а доходов от него еще не было...
Конечно, возможно до 2030-го года второй Гайдар может и не прийти. Но денег-то уже нет, а в финансах и экономике заправляют как раз лучшие ученики Егора Тимуровича. И рынок малоперспективный - у народа тоже с деньгами туго, и закупаться отечественной бытовой техникой очереди навряд ли выстроятся. Хотя, возможно, конверсионная техника по своим потребительским качествам будет и вполне приличной.
В общем, все движется в уже знакомом направлении...
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
Чингачгук написал 25.01.2018 09:17
Truzadrotttt написал 25.01.2018 08:53
Ржу в голос написал 25.01.2018 08:41
Пятрович написал 25.01.2018 08:27
А кто уничтожал то? Все те же лица. И так по кругу.
Да здравствует несменяемость царей. По крайней мере есть уверенность в завтрашнем дне. Потому как просчитать дальнейшие действия царя нет проблем.
стоик1111 написал 25.01.2018 07:07
Свою военную технику галерные делать не научились, половые силы растрачены на кабаевых и Люшадей?
Крон Принц Пятачок Алибабаевич написал 25.01.2018 06:57
Лев Троцкий объявил - Началась Гражданская Война.
Ленинисты хотели объявить гражданскую войну на Украине, оккупировав Крым и ЛДНР.
Должна быть объявлена война ленинцам!
До полного и окончательного решения этого вопроса!!
С выносом мозга из Мавзолея, с расстрелами, ГУЛАГами, интернатами для детей ленинистов!!!Ребята, други мои, поймите уже, Владимир Владимирович Путин делает очень много всего, он выбран добровольно и радостью на лицах русским народом. Много делает и хорошего, и плохого, так вот он прислушивается к гласу народа, это и Есть демократия с русским акцентом.
Про хорошее не сегодня, но его тьма.
А про плохое поясню свою точку зрения, кто-то покидывает постоянно человеконенавистнические идеи, кто-то из так называемых своих. И Владимир Владимирович вынужден прислушиваться, а потом и реагировать в особо крупных случаях. Так вот этот кто-то, это ленинские недобитки, неусвоившие уроки истории мягко говоря. У них нет нацинальности, нет веры, нет ничего, кроме ужасных идей, которые привели к чудовищным преступлениям против человечности.
Сначала надо покончить с пресупниками абсолютными, потом Путиным заняться, и если заразу выжигать каленным железом, чтоб не выросло, то Путин получит условный срок. Соответственным должно быть наказание.
Правосудие должно быть.
Сейчас выясняется что убийство семьи царя,
а напомню это в основном дети,
носило ритуальный характер.
Варвары и животные!
Ленин съев внутренности царя, а это у варваров символ силы, заболел болезнью Куру и долбанулся башкой, но начиная перемены не знал к каким последствиям это приведет, а от ответственности это не освобождает, то есть попытка "мы наш, мы новый" это и есть геноцид всех народов. Каннибальское, припадочное чудовище С С С Р, и кстати, поэтому и замариновали труп Владимира Ильича, чтоб нельзя было доказать что он ел мозг царя, маринад уничтожил ДНК и РНК.
Утопия, типа сначала отменим деньги и прочая дребедень привели к нарушению хозяйственныз отношений, затем для исправления и были введены меры еще тупее , типа военного коммунизма, продразверстки и так далее.
Ленинизм это преступление против человечности, а голодомор это частность. И если Ленин утопист, то последыши совецкие недобитки это выродки рода человеческого. Нацизм это лозунг верховенства ариев, а ленинизм это лозунг верховенства большевиков, то есть лозунг или агитка, а на деле это преступники против человечности. А под лозунгами откровенная уголовщина.трясущая убиенными, типа МОЙ ДЕД погиб и Бл Я теперь могу! Или нас Бл Сдохло Сорок миллионов и теперь мы можем!!
Господа ленинисты - Вы бандиты.
И если недобить до окончательного решения вопроса, как с индейцами в США, где кстати и родилась эта фраза "ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ", то наглые, жирные морды будут морочить головы неокрепшим умам :
В Одессе ленинсты получили по морде;
Крым оккупированный и референдума не было, ибо оккупация;
Плотницкий и Захарченко шпана неподмытая;
Повысил голос на Путина, а сам трусливый и ссыкливый, только и смог безоружных чеченских детей и женщин убивать.
ЛЕНИНИСТЫ ЭТО ПРЕСТУПНИКИ.
А голодомор маленькая часть преступлений! Как и истребление церковных служащих!
Крон Принц Пятачок Алибабаевич написал 25.01.2018 06:52
То есть деньги были, а он отказался?
А может это краснозадые довели ло полнейшего банкротства СССР?
Не ответит су ка! Ибо су ка!
Дух Ленина!!
Ох я встречу того духа, ох отмечу его в ухо, дух он тоже духу рознь.
В РФ не действует право, вообще никакого права нет. Как карта ляжет, так и будет. Выгодно православие в настоящий момент, будет православие, а вот надоели Владимиру Путину уголовники Донбасса и в пыль их, или оборонка эа вот!
Но началось задолго все, ох задолго, вот и вся недолга.
Разгон Учредительного Собрания красноармейцами.
КАРАУЛ УСТАЛ.
К А Р А У Л!
И харкотина потекла по Руси.
Сдохла советская гадина, но погань краснозадая жива.
С первых моментов становления РФ партизанят недобитки совецкие.
Полностью решить красножопый вопрос и демократия начнется, а пока Владимир Путин вынужден в ручном режиме жить и работать как раб на галерах.
2018 Год Столетия Красножопого Переворота. Выборы мартовские. И потом окончательное решение с выносом мусора из мавзолея, с люстрацией, с психушками для ленинистов, с переселением в Арктику каждого красножопого, включая грудничков и старичков.
Ждем Великий Путин!
Читатель написал 25.01.2018 02:50
Эрменгельдт написал 25.01.2018 02:34
!!!Q-OQQ!JATOT-BOG! написал 25.01.2018 01:44
- "Дело было не в бобине-/3,1416-дарас сидел в кабине!" Таки пуимн, возможно, и умнее Ублюдка Пятнистого, но, пока не будут подвергнуты децимации таки бесноватые гав-нолики и безумные вчонкины, которые таки довели страну до долбостройки - беды на страну и ее таки тупых населюков будут рушится и дальше... То таки да...
гоблян написал 25.01.2018 01:27
Эрменгельдт написал 25.01.2018 01:07
Рубен Антонюк-оглы написал 25.01.2018 00:32
Предупреждали же: доведут вас мундиали до цугундера!
Оказалось, положение РФ такое же, как Украины. Тонут вместе.