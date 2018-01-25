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Московский листок

Перестройка-2 тоже начинается с конверсии

Опубликовано 25.01.2018 в разделе комментариев 13

перестройка опк конверсия
Перестройка-2 тоже начинается с конверсии

Президент Путин рассказал о планах по существенному увеличению доли гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса: к 2030 году она должна вырасти до 50%. "Стратегическая задача - повысить к 2025 году долю гражданской продукции до 30% от общего объема продукции ОПК, а к 2030 году - до 50%", - сказал он на совещании о диверсификации производства продукции гражданского назначения на оборонных предприятиях.

О, что-то слышится родное!.. Как вчера было, Горбачев призвал к конверсии оборонной промышленности.  Собственно, это и было одной из составляющих экономической программы Перестройки, которая закончилась сами знаете чем.

До Горбачева около 80 процентов советской промышленности было либо чистой оборонкой, либо производством двойного назначения. Ему и его окружению это показалось обременительным для бюджета, и он решил уменьшить долю военных расходов, одновременно начав шире развивать гражданское производство на оборонных мощностях.

Как сейчас помню совсем неплохое кухонные комбайны НПО "Энергия", а "миговская" соковыжималка до сих пор стоит у меня на даче в абсолютно рабочем состоянии. Неплохая продукция получалась. Вот только один момент - для того, чтобы начать выпуск кухонных комбайнов на предприятии, до того занимавшемся космической техникой, получалась не экономия, а, наоборот, дополнительная нагрузка на бюджет. 

При этом выигрыш оказался весьма сомнительным - ведь ширпотреб начинали выпускать не в китайской деревне, где японскую технику поначалу готовы были собирать даже за миску риса, а на предприятиях с самой высокой зарплатой и там, где ресурсы были самыми дорогими в стране. Естественно на фоне открытия рынков конверсионная продукция советской оборонки вчистую проиграла азиатскому ширпотребу.

Но пострадало и основное производство - ведь на кастрюльки и кофемолки отвлекались вполне реальные ресурсы и весьма дефицитные специалисты. И когда пришел Гайдар, отказавшийся в 1992 году оплачивать уже исполненный оборонный заказ, предприятия начали рушиться - собственных резервов у них никаких не было, все было потрачено на конверсионное производство, а доходов от него еще не было...

Конечно, возможно до 2030-го года второй Гайдар может и не прийти. Но денег-то уже нет, а в финансах и экономике заправляют как раз лучшие ученики Егора Тимуровича. И рынок малоперспективный - у народа тоже с деньгами туго, и закупаться отечественной бытовой техникой очереди навряд ли выстроятся. Хотя, возможно, конверсионная техника по своим потребительским качествам будет и вполне приличной.

В общем, все движется в уже знакомом направлении...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 13
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(без названия)
Чингачгук написал 25.01.2018 09:17
Вся фишка в том,что кроме обломков ВПК,в России по сути промышленности не осталось,поскольку,в связи с переходом на "рыночные отношения",которые на поверку оказались-восточным базаром,она оказалась никому не нужной,но,нужными оказались-китайские "суперкачественные товары"...Да и ВПК частично уцелел только благодаря внешней политике США,из-за необходимости сохранить для себя "всемирное пугало".А сейчас-и кастрюли и все остальное кроме как на оборонных предприятиях производить практически негде,да и некому,хотя,""гениальных бизнесменов"-навалом,но,увы,они не по этой части,а в основном-по части выкачивания ископаемых,да еще-"строительства пирамид".Вот и остается только вспомнить давно забытые "конверсионные программы",раз из всей производственной экономики сохранились только ошметки ВПК,а уж строить что-то взамен разрушенного,явно "не царское дело",к которому сегодняшние Российские "бизнесмены",ни желания ни способностей не имеют...
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Re: тоже начинается
Truzadrotttt написал 25.01.2018 08:53
Перестройка-1 "тоже начиналась" с ускорения, запланированного еще Андроповым...
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Все верно и логично
Ржу в голос написал 25.01.2018 08:41
У майданов две составляющих-дебильная,утомившая власть и кастрюли.
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(без названия)
Пятрович написал 25.01.2018 08:27
А чо обсуждать то? Сначала нас поимели и набили себе карманы бюджетными деньгами уничтожая любые производства чего бы то ни было царь и команда, теперь они же опять таки распиливают бюджет якобы восстанавливая промышленность.
А кто уничтожал то? Все те же лица. И так по кругу.
Да здравствует несменяемость царей. По крайней мере есть уверенность в завтрашнем дне. Потому как просчитать дальнейшие действия царя нет проблем.
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(без названия)
стоик1111 написал 25.01.2018 07:07
Допотопную советскую военную технику уже покупать никто не хочет, разве, что папуасы?
Свою военную технику галерные делать не научились, половые силы растрачены на кабаевых и Люшадей?
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Нахлынуло
Крон Принц Пятачок Алибабаевич написал 25.01.2018 06:57
Кто бы вообще говорил! Такого пренебрежения к человеческой жизни своих сограждан, как при ленинцах не знала история. И автор также плюет на погибших в современной РФ в ЛДНР, умерших от безысходности в Приднестровье и Осетии, в сбитом русскими людьми малазийском Боинге над Украиной.
Лев Троцкий объявил - Началась Гражданская Война.
Ленинисты хотели объявить гражданскую войну на Украине, оккупировав Крым и ЛДНР.
Должна быть объявлена война ленинцам!
До полного и окончательного решения этого вопроса!!
С выносом мозга из Мавзолея, с расстрелами, ГУЛАГами, интернатами для детей ленинистов!!!Ребята, други мои, поймите уже, Владимир Владимирович Путин делает очень много всего, он выбран добровольно и радостью на лицах русским народом. Много делает и хорошего, и плохого, так вот он прислушивается к гласу народа, это и Есть демократия с русским акцентом.
Про хорошее не сегодня, но его тьма.
А про плохое поясню свою точку зрения, кто-то покидывает постоянно человеконенавистнические идеи, кто-то из так называемых своих. И Владимир Владимирович вынужден прислушиваться, а потом и реагировать в особо крупных случаях. Так вот этот кто-то, это ленинские недобитки, неусвоившие уроки истории мягко говоря. У них нет нацинальности, нет веры, нет ничего, кроме ужасных идей, которые привели к чудовищным преступлениям против человечности.
Сначала надо покончить с пресупниками абсолютными, потом Путиным заняться, и если заразу выжигать каленным железом, чтоб не выросло, то Путин получит условный срок. Соответственным должно быть наказание.
Правосудие должно быть.
Сейчас выясняется что убийство семьи царя,
а напомню это в основном дети,
носило ритуальный характер.
Варвары и животные!
Ленин съев внутренности царя, а это у варваров символ силы, заболел болезнью Куру и долбанулся башкой, но начиная перемены не знал к каким последствиям это приведет, а от ответственности это не освобождает, то есть попытка "мы наш, мы новый" это и есть геноцид всех народов. Каннибальское, припадочное чудовище С С С Р, и кстати, поэтому и замариновали труп Владимира Ильича, чтоб нельзя было доказать что он ел мозг царя, маринад уничтожил ДНК и РНК.
Утопия, типа сначала отменим деньги и прочая дребедень привели к нарушению хозяйственныз отношений, затем для исправления и были введены меры еще тупее , типа военного коммунизма, продразверстки и так далее.
Ленинизм это преступление против человечности, а голодомор это частность. И если Ленин утопист, то последыши совецкие недобитки это выродки рода человеческого. Нацизм это лозунг верховенства ариев, а ленинизм это лозунг верховенства большевиков, то есть лозунг или агитка, а на деле это преступники против человечности. А под лозунгами откровенная уголовщина.трясущая убиенными, типа МОЙ ДЕД погиб и Бл Я теперь могу! Или нас Бл Сдохло Сорок миллионов и теперь мы можем!!
Господа ленинисты - Вы бандиты.
И если недобить до окончательного решения вопроса, как с индейцами в США, где кстати и родилась эта фраза "ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ", то наглые, жирные морды будут морочить головы неокрепшим умам :
В Одессе ленинсты получили по морде;
Крым оккупированный и референдума не было, ибо оккупация;
Плотницкий и Захарченко шпана неподмытая;
Повысил голос на Путина, а сам трусливый и ссыкливый, только и смог безоружных чеченских детей и женщин убивать.
ЛЕНИНИСТЫ ЭТО ПРЕСТУПНИКИ.
А голодомор маленькая часть преступлений! Как и истребление церковных служащих!
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Сивый ленин
Крон Принц Пятачок Алибабаевич написал 25.01.2018 06:52
Когда пришел Гайдар , отказавшийся!!! оплачивать
То есть деньги были, а он отказался?
А может это краснозадые довели ло полнейшего банкротства СССР?
Не ответит су ка! Ибо су ка!
Дух Ленина!!
Ох я встречу того духа, ох отмечу его в ухо, дух он тоже духу рознь.
В РФ не действует право, вообще никакого права нет. Как карта ляжет, так и будет. Выгодно православие в настоящий момент, будет православие, а вот надоели Владимиру Путину уголовники Донбасса и в пыль их, или оборонка эа вот!
Но началось задолго все, ох задолго, вот и вся недолга.
Разгон Учредительного Собрания красноармейцами.
КАРАУЛ УСТАЛ.
К А Р А У Л!
И харкотина потекла по Руси.
Сдохла советская гадина, но погань краснозадая жива.
С первых моментов становления РФ партизанят недобитки совецкие.
Полностью решить красножопый вопрос и демократия начнется, а пока Владимир Путин вынужден в ручном режиме жить и работать как раб на галерах.
2018 Год Столетия Красножопого Переворота. Выборы мартовские. И потом окончательное решение с выносом мусора из мавзолея, с люстрацией, с психушками для ленинистов, с переселением в Арктику каждого красножопого, включая грудничков и старичков.
Ждем Великий Путин!
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(без названия)
Читатель написал 25.01.2018 02:50
Не гигант мысли . Однако . Ни коммунизма , ни квартиру каждой семье . Как то по мелочи . Все какие-то мелкие . Масштаба нет как нет и плодотворной дебютной идеи . Аминь
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(без названия)
Эрменгельдт написал 25.01.2018 02:34
Введение "летнего времени" в 1981 году и принятие Продовольственной программы в мае 1982 года говорит о том что и до Перестройки не все идеально было....
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Re: Re:
!!!Q-OQQ!JATOT-BOG! написал 25.01.2018 01:44
"О, что-то слышится родное!.. Как вчера было, Горбачев призвал к конверсии оборонной промышленности. Собственно, это и было одной из составляющих экономической программы Перестройки, которая закончилась сами знаете чем."
- "Дело было не в бобине-/3,1416-дарас сидел в кабине!" Таки пуимн, возможно, и умнее Ублюдка Пятнистого, но, пока не будут подвергнуты децимации таки бесноватые гав-нолики и безумные вчонкины, которые таки довели страну до долбостройки - беды на страну и ее таки тупых населюков будут рушится и дальше... То таки да...
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Re:
гоблян написал 25.01.2018 01:27
Конверсия началась в 1986, а в 1989-м объем продукции ВПК уже упал на 37 процентов.
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(без названия)
Эрменгельдт написал 25.01.2018 01:07
Это разве начало перестройки. по моему нет это 1989 год. До того было и введение новых моделей хозрасчета, введение закона о госпредприятии, и появление кооперативов, введение госприемки, антиалкогольная компания. Я назвал основные мероприятия перестройки в хронологически обратном порядке. Началу горбачевской перестройки предшествовали некоторые преобразования по Андропову...
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(без названия)
Рубен Антонюк-оглы написал 25.01.2018 00:32
Да уж, видать, совсем плохо стало с финансами у Путина. Раньше таких мер не вводили. Теперь провели пенсионную реформу, чтобы меньше пенсий платить, и начинают урезать финансирование военных заводов.
Предупреждали же: доведут вас мундиали до цугундера!
Оказалось, положение РФ такое же, как Украины. Тонут вместе.
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