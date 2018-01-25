Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что люди, которые призывают к бойкоту выборов президента России, призывают людей бойкотировать собственную судьбу: «Чем выше будет явка, тем будет лучше для страны и для каждого из нас», - сказал Собянин в эфире ТВЦ.

Вот же как, а на недавних, сентябрьских муницапальных выборах в Москве явка была рекордно низкой, кажется, за всю историю. И нельзя сказать, чтоб городские власти шибко зазывали граждан к урнам для голосования. Теперь, правда, мучаются - не тех избрали, выделяют кучу бабла "на борьбу с Яшиным". Думаю, если б ему самому столько отвалили, то он и сам бы себя победил с удовольствием.

А вот когда за Путина голосовать, то всем нужно приходить, судьба решается.

Но ведь закон у нас такой, что если Путин вообще один на выборы придет и сам за себя проголосует, то все равно выборы признают состоявшимися. а Путина - законно избранным. Так чего Собяинин за явку топит? Заняться нечем? Вон снегу нападало, ни пройти, ни проехать. Взял бы лопату да покидал снежок, если организовать уборку не умеешь...

Семеныч, чем для тебя-то явка эта такая судьбоносная?

Тем более, Навальный призывает к бойкоту - чать не чужой человек столичным властям, сами же за него голосовали всей месковской "Единой Россией", чтоб к выборам допустить. И судимости у него тогда были совсем-совсем незаметные, не то что сейчас - ух какие нынче у Навального судимости!

Я б, кстати, Навального допустил, если явка на самом деле нужна. Вот Собянину нужна была явка - допустили, и была. А выиграть-то как Навальный сможет, если Памфилова на раздаче сидит?

Странно, что такое недоверие товарищу Памфиловой, даже обидно.

А Собянин вообще не умеет за явку агитировать! Это ж как надо? "Не придете на выборы - отключим газ!" Вот как! Или даже лучше канализацию: "В говне утонете со своим бойкотом!"

Указания нужно дать соотвествующие. Звонит такой дятел на "скорую": "Помогите!" А ему в ответ: "На выборы сходил? За Путина проголосовал? Нет!? А ну быстро пошел и бюллетень взял, не то сразу тебе труповозку пришлем"...

И сюжетец по ТВ: дом, значит, погорелый весь, а рядом пожарный, солидный такой: "Не проголосовал? Гори синим пламенем!"

Вот это я понимаю. А это что? "Бойкотировать собственную судьбу"... Да у нас вся страна с рождения собственную судьбе бойкоторует. Иначе откуда столько мудаков?

Анатолий Баранов