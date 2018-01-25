КНДР не допустит действий империалистических хищников, рушащих региональный мир

В КНДР 23 января (ЦТАК) опубликовано обращение к корейской нации, имеющееся в распоряжении ФОРУМа.мск:
"Вопреки внешним и внутренним стремлениям к смягчению напряженности на корейском полуострове, США все еще настроены милитаристски. С начала этого года США мобилизуют ударные соединения атомных авианосцев и нацеливают ядерные стратегические бомбардировщики на корейский полуостров и его окрестности, в таких условиях они еще и объявили, что в следующем месяце проведут два испытательных запуска межконтинентальных баллистических ракет.
Эти намерения и действия США по сути закрывают "шлагбаум" на пути оздоровления межкорейских отношений и опять обостряют ситуацию в регионе, чего ни в коем случае нельзя допустить.
Мир и безопасность на корейском полуострове непосредственно связаны с миром и безопасностью в регионе и во всём мире.
Поэтому сейчас международное сообщество так приветствует оздоровление межкорейских отношений, подготовленное благодаря нашей инициативе, и призывает весь мир стимулировать и всемерно поддерживать это начинание.
Но США вразрез с этим демонстрируют милитаристское давление в отношении КНДР и без малейшего колебания разрушают равновесие вооруженных сил региона.
Вполне ясным является и то, что испытательный запуск МБР ни в коем случае не может быть «салютом» зимних Олимпийских игр.
В связи с этим даже СМИ США отмечают, что «ястребы войны не скрывают настороженность в отношении появления мирных перспектив на Корейском полуострове». И это не случайно.
Сейчас США, говоря об «обеспечении безопасности Олимпийских игр» и «уже запланированных действиях», пытаются оправдать свои деяния, но ни в коем случае не могут скрыть гнусные замыслы.
Очевидно, что любое военное действие США обязательно вызовет обострение напряженности в регионе и оно не может привести ни к чему хорошему.
Действия США явно нацелены на дестибилизацию мирной обстановки на Корейском полуострове и в регионе, и тем показывают сущность США, желающих не вести переговоры, но нагнетать напряжённость, и жаждущих не мира, но войны.
Действительность же ещё раз напоминает, где основная причина того, что за долгое время не могут воцариться на Корейском полуострове и регионе подлинный мир и стабильность...
Мы ни на йоту не допустим каких-либо действий империалистических хищников, нарушающих мир и безопасность на Корейском полуострове, и будем решительно противостоять этому.
США следует помнить, что вся корейская нация и международное сообщество внимательно следят за их военным бесчинством, умышленно накаляющим ситуацию."
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жалею я... написал 25.01.2018 21:36
Patria o muerte! Venceremos! написал 25.01.2018 19:29
дительного залегания написал 25.01.2018 11:56
роботы-субмарины глубокого погружения с залеганием на дно на длительный период - новое слово в противодействии милитаристским планам агрессоров!
длительность залегания может быть до 80 лет без техобслуживания...
вася опять 25 написал 25.01.2018 11:52