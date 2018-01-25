В Москве снова горит "Садовод"

На столичном рынке "Садовод", где на минувшей неделе загорелся один из павильонов, снова возник пожар, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.
"В 9:50 поступило сообщение о возгорании в трехэтажном здании на 19 линии рынка "Садовод". Прибывшими нарядами обнаружено плотное задымление на территории", - сказал собеседник агентства.
По данным столичного главка МЧС, возгорание произошло в трехэтажном торговом павильоне. Площадь пожара составляет около 250 квадратных метров. "В целях безопасности на период проведения работ люди выведены из зоны загорания в безопасную зону", - отметили в МЧС.
Напомним, 17 января в одном из павильонов на рынке "Садовод" также произошел пожар на площади около 300 кв. м. С территории рынка были эвакуированы порядка 40 человек, информации о пострадавших не поступало. Возгорание было ликвидировано к утру 18 января.
Урц написал 25.01.2018 16:04
конечно так и есть написал 25.01.2018 13:20
да уж место там просто золотое - ста поболее чем в жулебино .
просто золотое дно - нет - АЛМАЗНОЕ !!!
Свидетель Хачикян написал 25.01.2018 13:01
Скорей бы уже!
И может пришла пора тамошним барыгам попробовать в своих армениях побарыжить?
А что? Кругом родные лица, не надо никого презирать, все свои же!
И Собякину какой простор для застройки!
Одни плюсы короче.