В Москве снова горит "Садовод"

На столичном рынке "Садовод", где на минувшей неделе загорелся один из павильонов, снова возник пожар, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

"В 9:50 поступило сообщение о возгорании в трехэтажном здании на 19 линии рынка "Садовод". Прибывшими нарядами обнаружено плотное задымление на территории", - сказал собеседник агентства.

По данным столичного главка МЧС, возгорание произошло в трехэтажном торговом павильоне. Площадь пожара составляет около 250 квадратных метров. "В целях безопасности на период проведения работ люди выведены из зоны загорания в безопасную зону", - отметили в МЧС.

Напомним, 17 января в одном из павильонов на рынке "Садовод" также произошел пожар на площади около 300 кв. м. С территории рынка были эвакуированы порядка 40 человек, информации о пострадавших не поступало. Возгорание было ликвидировано к утру 18 января.