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Московский листок

В Москве снова горит "Садовод"

Опубликовано 25.01.2018 в разделе комментариев 3

В Москве снова горит "Садовод"

На столичном рынке "Садовод", где на минувшей неделе загорелся один из павильонов, снова возник пожар, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

"В 9:50 поступило сообщение о возгорании в трехэтажном здании на 19 линии рынка "Садовод". Прибывшими нарядами обнаружено плотное задымление на территории", - сказал собеседник агентства.

По данным столичного главка МЧС, возгорание произошло в трехэтажном торговом павильоне. Площадь пожара составляет около 250 квадратных метров. "В целях безопасности на период проведения работ люди выведены из зоны загорания в безопасную зону", - отметили в МЧС.

Напомним, 17 января в одном из павильонов на рынке "Садовод" также произошел пожар на площади около 300 кв. м. С территории рынка были эвакуированы порядка 40 человек, информации о пострадавших не поступало. Возгорание было ликвидировано к утру 18 января.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Урц написал 25.01.2018 16:04
Да уж лучше, чем в 150 км от Москвы в т.н. "Новой Москве"!
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И Собякину какой простор для застройки!
конечно так и есть написал 25.01.2018 13:20
И Собякину какой простор для застройки!
да уж место там просто золотое - ста поболее чем в жулебино .
просто золотое дно - нет - АЛМАЗНОЕ !!!
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(без названия)
Свидетель Хачикян написал 25.01.2018 13:01
Да когда он уже окончательно сгорит?
Скорей бы уже!
И может пришла пора тамошним барыгам попробовать в своих армениях побарыжить?
А что? Кругом родные лица, не надо никого презирать, все свои же!
И Собякину какой простор для застройки!
Одни плюсы короче.
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