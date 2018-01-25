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Московский листок

Умерла Людмила Сенчина

Опубликовано 25.01.2018 в разделе комментариев 10

Умерла Людмила Сенчина

Актриса и певица Людмила Сенчина умерла на 68-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" ее продюсер Владимир Андреев.

По словам Андреева, актриса скончалась сегодня утром в одной из больниц Санкт-Петербурга в результате продолжительной болезни.

В 1979 году Сенчина стала заслуженной артисткой РСФСР, в 2002-м — Народной артисткой России.



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Всего комментариев к статье: 10
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из чего состоят "хохлушки"
поцентрах написал 25.01.2018 18:15
- Папина фамилия Сенчин - молдавская, у нее нет мужского и женского рода. ...
Но на афишах всегда писали "Людмила Сенчина. Мать, учительница Сара Алексеевна Федорец .
- Интервью с Людмилой Сенчиной-
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(без названия)
Урц написал 25.01.2018 16:51
Да уж, слишком красивая для русской. Настолько красивыми могут быть только хохлушки и только с примесью еврейской крови, которая, впрочем, имеется у всех хохлушек.
Но не по-хохляцки и не по-еврейски простая и непрактичная.
Жыдок Тальков воспользовался ее известностью для своего вылезания на сцену, изображал любовь, вылез, а потом свалил. Гнида.
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(без названия)
Музичко написал 25.01.2018 16:38
Капели, капели звенят в январе... Она это лучше пела, чем полад
А пока пока по камушкам... Тут наверное лучше пел мулерман. Но все равно она была самостоятельным явлением в советской эстраде, хотя перекрывалась с толкуновой.
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(без названия)
праволфанговый написал 25.01.2018 16:34
а вот песню злушки тожек она исполняли, правда на Песня 73 ее исполнила Таисия Калиниченко, но звучала в исполнении Сенчиной. Ушла целая эпоха советского песенного исоплнения Жаль, бесконечно жаль...
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(без названия)
правофланговый написал 25.01.2018 16:32
Уже 3 известных человека за январь наступившего года актер Михаил Державин, левый политик, создатель постсоветского коммунистического движения Виктор Анпилов, теперь певица Людмила Сенчина. Да милый был голосок, жалко. Так и слышишь А любовь а любовь смпется и поет ни весны ни осени не зная". Жалко Она была прежде всего советская лирическая певица. А песня Обещание(из телефильма Юркины рассветы ) вместе с югославским певцом Миром Унгаром на Песня-76-эстрадный шедевр, без пошлости, но очень притягалтельое выступление.
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(без названия)
Архангел... Гавриил написал 25.01.2018 16:14
Прекрасная певица, красивая женщина. Украинка. Эт вам не уебищные низкорослые рузкие бабы. Так что, спи спокойно, Люда Сенчина.
П.С. Расыя = г. овно.... :)
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Re: секель втранзите хохло муди
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед11оДальССкий написал 25.01.2018 15:17
И как положено у истинных хохлов мамо у нее Сара, а папеле с мЫлдавании.
Порошенко родня, не...
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(без названия)
Сит транзит глория мунди написал 25.01.2018 15:00
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RIP
!Это что?. написал 25.01.2018 13:00
RIP
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(без названия)
Завидонов Нигодим написал 25.01.2018 13:00
Человек хороший она была; красивая, приятная в общении, хорошо рассказывала; ну а певица вообще каких мало.
Из певиц, пожалуй, больше всего жалко, что умерла именно она.
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