Умерла Людмила Сенчина

Актриса и певица Людмила Сенчина умерла на 68-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" ее продюсер Владимир Андреев.
По словам Андреева, актриса скончалась сегодня утром в одной из больниц Санкт-Петербурга в результате продолжительной болезни.
В 1979 году Сенчина стала заслуженной артисткой РСФСР, в 2002-м — Народной артисткой России.
поцентрах написал 25.01.2018 18:15
Но на афишах всегда писали "Людмила Сенчина. Мать, учительница Сара Алексеевна Федорец .
- Интервью с Людмилой Сенчиной-
Урц написал 25.01.2018 16:51
Но не по-хохляцки и не по-еврейски простая и непрактичная.
Жыдок Тальков воспользовался ее известностью для своего вылезания на сцену, изображал любовь, вылез, а потом свалил. Гнида.
Музичко написал 25.01.2018 16:38
А пока пока по камушкам... Тут наверное лучше пел мулерман. Но все равно она была самостоятельным явлением в советской эстраде, хотя перекрывалась с толкуновой.
праволфанговый написал 25.01.2018 16:34
правофланговый написал 25.01.2018 16:32
Архангел... Гавриил написал 25.01.2018 16:14
П.С. Расыя = г. овно.... :)
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед11оДальССкий написал 25.01.2018 15:17
Порошенко родня, не...
Сит транзит глория мунди написал 25.01.2018 15:00
!Это что?. написал 25.01.2018 13:00
Завидонов Нигодим написал 25.01.2018 13:00
Из певиц, пожалуй, больше всего жалко, что умерла именно она.