Умерла Людмила Сенчина

Актриса и певица Людмила Сенчина умерла на 68-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" ее продюсер Владимир Андреев.

По словам Андреева, актриса скончалась сегодня утром в одной из больниц Санкт-Петербурга в результате продолжительной болезни.

В 1979 году Сенчина стала заслуженной артисткой РСФСР, в 2002-м — Народной артисткой России.