Россияне винят руководство Минспорта в отстранении сборной РФ от Олимпиады

В том, что сборная России не будет участвовать в зимней Олимпиаде в Южной Корее виновато высшее руководство Министерства спорта РФ, считают 37% россиян, сообщает "Дождь" со ссылкой на данные соцопроса "Левада-центра".
Еще 17% обвиняют в этом тренеров и врачей, которые давали спортсменам запрещенные препараты, 13% винят самих атлетов, а еще 15% опрошенных считают, что никого не стоит винить в этом.
При этом 71% наших граждан считают, что российские спортсмены, несмотря на отстранение сборной страны, должны участвовать в соревнованиях. 20% опрошенных уверены, что им необходимо отказаться от участия в Олимпиаде.
62% россиян собираются смотреть телевизионные трансляции Олимпийских Игр в Пхёнчхане (систематически или время от времени), еще 19% ограничатся обзорами в программах новостей. 15% опрошенных вообще не интересуют игры в Пхенчхане.
ф3 написал 25.01.2018 20:21
стоик1111 написал 25.01.2018 18:12
Архангел..Гавриил написал 25.01.2018 16:26
ес написал 25.01.2018 15:55
.Дмитрий.г.Запорожье+- написал 25.01.2018 13:42
ватник из ада написал 25.01.2018 12:08
замечу только , что для 71% россиян нет никакого дела до олимпиады .