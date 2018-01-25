Россияне винят руководство Минспорта в отстранении сборной РФ от Олимпиады

В том, что сборная России не будет участвовать в зимней Олимпиаде в Южной Корее виновато высшее руководство Министерства спорта РФ, считают 37% россиян, сообщает "Дождь" со ссылкой на данные соцопроса "Левада-центра".

Еще 17% обвиняют в этом тренеров и врачей, которые давали спортсменам запрещенные препараты, 13% винят самих атлетов, а еще 15% опрошенных считают, что никого не стоит винить в этом.

При этом 71% наших граждан считают, что российские спортсмены, несмотря на отстранение сборной страны, должны участвовать в соревнованиях. 20% опрошенных уверены, что им необходимо отказаться от участия в Олимпиаде.

62% россиян собираются смотреть телевизионные трансляции Олимпийских Игр в Пхёнчхане (систематически или время от времени), еще 19% ограничатся обзорами в программах новостей. 15% опрошенных вообще не интересуют игры в Пхенчхане.