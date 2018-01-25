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Московский листок

Россияне винят руководство Минспорта в отстранении сборной РФ от Олимпиады

Опубликовано 25.01.2018 в разделе комментариев 6

Россияне винят руководство Минспорта в отстранении сборной РФ от Олимпиады

В том, что сборная России не будет участвовать в зимней Олимпиаде в Южной Корее виновато высшее руководство Министерства спорта РФ, считают 37% россиян, сообщает "Дождь" со ссылкой на данные соцопроса "Левада-центра".

Еще 17% обвиняют в этом тренеров и врачей, которые давали спортсменам запрещенные препараты, 13% винят самих атлетов, а еще 15% опрошенных считают, что никого не стоит винить в этом.

При этом 71% наших граждан считают, что российские спортсмены, несмотря на отстранение сборной страны, должны участвовать в соревнованиях. 20% опрошенных уверены, что им необходимо отказаться от участия в Олимпиаде.

62% россиян собираются смотреть телевизионные трансляции Олимпийских Игр в Пхёнчхане (систематически или время от времени), еще 19% ограничатся обзорами в программах новостей. 15% опрошенных вообще не интересуют игры в Пхенчхане.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
ф3 написал 25.01.2018 20:21
пипл есть пипл. ему что скажут он то и повторяет.что мин спорта кормило спортсменов допингом?сами доставали и сами ели.пнули их за это с олимпиады и правильно сделали.
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(без названия)
стоик1111 написал 25.01.2018 18:12
На Дубровке передушили людей, в Беслане сожгли детей, ракетоносители падают через раз, в Сирии русские как пушечное мясо...кто в этом виноват, кто назначал этих людей?
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Да и Х** с вашим сбродом, обвиняют они.... :)
Архангел..Гавриил написал 25.01.2018 16:26
Нешто правда, Баранов? А эти с дебильных шоу надрываются за мировой заговор, за , мол, происки врагов вяликой говнорасые... :) себя прежде всего вините, ну и вашего ВВХ**ла. Но главное, это только начало, начало утилизации финно-угорского сброда. Сколько еще впереди....!
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Re: не привирая?
ес написал 25.01.2018 15:55
"..Родченков...руководил мероприятием по подмене анализов..... и рассказал все что знал.."
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(без названия)
.Дмитрий.г.Запорожье+- написал 25.01.2018 13:42
Так кацапье просто не знает о том,что Родченков,который руководил мероприятием по подмене анализов быстренько удрал в США после того,как у него вдруг ни с того ни с сего умерло два зама.Ну и рассказал все что знал,в обмен на жизнь и защиту.
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(без названия)
ватник из ада написал 25.01.2018 12:08
блевада держит марку .
замечу только , что для 71% россиян нет никакого дела до олимпиады .
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