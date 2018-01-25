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Московский листок

МКС больше не нужна США

Опубликовано 25.01.2018 в разделе комментариев 4

сша космос
МКС больше не нужна США

Администрация президента США Дональда Трампа может прекратить финансирование Международной космической станции (МКС) к 2025 году. Соответствующее положение содержится в проекте федерального бюджета США, утверждает портал The Verge. 

Издание отмечает, что до 12 февраля положения документа еще могут измениться. Однако два источника СМИ заверили, что предложение по МКС будет сохранено. 

Отказ от финансирования МКС позволит США сэкономить миллиарды долларов, которые можно будет направить на развитие пилотируемой лунной программы Соединенных Штатов. Указание о возобновлении этой программы дал ранее президент США Дональд Трамп. 

Однако без МКС американские астронавты могут потерять возможность летать в космос на неопределенное количество лет. Частные космические компании в настоящее время не готовы отправлять людей в космос. Для этого им понадобится еще несколько лет. При этом представители этих компаний также могут лишиться возможности тестировать свои технологии. В связи с этим они выступают против прекращения финансирования МКС, призывая власти США продлить ассигнования станции до 2028 года - ее максимального срока службы. 

Сейчас NASA тратит на содержание станции от 3 до 4 млрд долларов в год. В последний раз решение о продлении финансирования станции до 2024 года было принято администрацией предыдущего президента США Барака Обамы. Это произошло в 2014 году. В настоящее время в NASA планы относительно МКС не комментируют. 

Между тем Роскосмос напомнил на днях о планах по созданию собственной российской орбитальной станции в случае прекращения работы МКС после 2024 года. Об этом заявил генконструктор по пилотируемым системам и комплексам Роскосмоса Евгений Микрин. 

"В случае принятия решения о прекращении работы МКС может быть создана российская станция", - сказал он на "Королевских чтениях" в Москве. 

По словам Микрина, планируется, что российская орбитальная станция будет состоять из пяти модулей и обеспечит работу экипажа из трех человек. Масса станции должна составить порядка 60 тонн, то есть почти в семь раз меньше МКС, передает РИА "Новости". 

В настоящее время судьба МКС не решена. Тем не менее специалисты уже рассказали о возможных способах свода ее с орбиты. Станцию могут затопить в Тихом океане, при этом на Землю может упасть около 120 тонн несгоревших обломков, заявил в среду, 24 января, на "Королевских чтениях" в Москве заместитель начальника отдела баллистики Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Рафаил Муртазин. 

Он напомнил, что масса российской орбитальной станции "Мир", затопленной в 2001 году, составляла 130 тонн, тогда как масса МКС составляет 420-450 тонн. 

"При этом, когда мы занимались проблемой затопления "Мира", мы делали оценку, думали, что около 40 тонн обломков массой от 50 граммов до 100 килограммов могут достичь Земли... Все-таки 450 тонн, если даже третья часть, то это порядка 100-120 тонн (может пройти через плотные слои атмосферы)", - приводит слова Муртазина РИА "Новости".

От редакции: А вот и очень хороший вызов Роскосмосу. У нас-то нефтемиллиардов куры не клюют - судя по состояниям Сечина, Алекперва, ну и прочих "лучших людей России". Отчего бы не опказать всему миру, что РФ подлинная наследница СССР, космический первопроходец, и в отличие от американских глупцов, мы-то ценим международность космическую, мы её готовы поддерживать и развивать... А то всё "сотрудничество" до сих пор было-то: космическое челночничество, доставка американских спутников на орбиту. Но вот, прекрасная появится возможность развивать научную базу на МКС - неужели Рогозин и Ко упустят такую возможность?

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Пройденный этап написал 25.01.2018 14:38
Пилотируемые орбитальные станции свою миссию выполнили. И больше не нужны. Во всяком случае в формате МКС.
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(без названия)
......... . . написал 25.01.2018 13:53
развивать научную базу на МКС
.
которая сводится к бессмысленному бумагомарательству.
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(без названия)
.Дмитрий.г.Запорожье+- написал 25.01.2018 13:51
Это только лишний раз подтверждает слова Караша о том,что пилитируевая космонавтика ближнего космоса уже ни кому не интересна...События и Люди 57. Кризис русской космонавтики....https://www.youtube.com/watch?v=T5tLV0Yf2CI....
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(без названия)
La Terrible написал 25.01.2018 12:41
Роскосмос напомнил на днях о планах по созданию собственной российской орбитальной станции в случае прекращения работы МКС после 2024 года.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ой, не по Сеньке нонче шапка!
Орбитальный тазик, может быть, и создадут - не более. И отправят осваивать космос таджиков.
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