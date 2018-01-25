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Московский листок

Путин неспроста полез с предвыборными поцелуями к рабочему

Опубликовано 25.01.2018 в разделе комментариев 8

Путин неспроста полез с предвыборными поцелуями к рабочему

Источник: apn-spb.ru

Президент России Владимир Путин, приехав на Уфимский моторостроительный завод, в ответ на вопрос инженера-наладчика Виктора Богомолова о возможности восстановления советской традиции награждать предприятия орденами и медалями, неожиданно предложил: "Давайте я вас просто расцелую!" И хотя целовать не стал, а просто заключил в объятья, тенденция налицо. Президент в этой избирательной кампании явно решил сделать упор на рабочий класс, а также на ностальгирующих по СССР избирателей. Объявлял о своем выдвижении на нижегородском ГАЗе, год начал с поездки на Тверской вагоностроительный завод, а теперь вот приехал на Уфимский моторостроительный. Параллельно сравнил мавзолей Ленина с усыпальницами святых и, вероятно, дал подчиненным наказ запретить комедию "Смерть Сталина".

Поцелуй же здесь символизирует одновременно особое расположение к пролетариям и опять же возврат к традициям дорогого Леонида Ильича, который регулярно чмокал как начальство, так и рядовых советских граждан. Вопрос тут только один. Единственную рабочую в предвыборной гонке, питерскую крановщицу Наталью Лисицыну даже не отпустили с завода на собрание инициативной группы партии РОТ-Фронт по её выдвижению, на экранах она не появляется вообще, и зарегистрируют ли её тоже большой вопрос. В общем, целуют тебя, бывший класс-гегемон, вот и голосуй, за кого скажут, и не выпендривайся.



Рейтинг:   4.54,  Голосов: 13
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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
Коррррршунов написал 25.01.2018 19:25
А антидот выдали?
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(без названия)
oskotr написал 25.01.2018 17:57
Да ни фига подобного, не целуют, а миньет предлагают сделать, вертикаль дряблая, того и смотри завалится. Хоть и пополоскался Путин в холодной воде.
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Re: Re: Что характерно...
Вихрь написал 25.01.2018 17:13
Наверное, поцелуй Иуды. Классика.
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Re: Что характерно...
Товарищу написал 25.01.2018 16:48
Что за персонаж? Озвучьте,иначе останетесь в одиночестве.
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Что характерно...
Тов. Тамсямский написал 25.01.2018 16:32
Мне одному при прочтении этой новости все время вспоминался некий библейский персонаж?
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(без названия)
пхусс написал 25.01.2018 15:35
в животик Витеньку
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"Давайте я вас просто расцелую!"
СтарпЁр написал 25.01.2018 15:01
Гы-ы-ы.
А ишшо почетную грамоту и круглую мЯдаль-бранзулетку на грудЯ.
*
Но...пересматривать приватизацию, - ***** тебе! Ротенбнрг мне друг, а ты - гoвно-наладчик.
***
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Долой выборы!!!Даешь референдум "За ответственную власть"!!!
Лис написал 25.01.2018 14:50
Разворовали всю общенародную собственность,сделали из нас нищих а теперь мы должны как бараны идти за них голосовать.А вот ***** им по всей наглой роже!!!
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