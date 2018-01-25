Путин неспроста полез с предвыборными поцелуями к рабочему

Президент России Владимир Путин, приехав на Уфимский моторостроительный завод, в ответ на вопрос инженера-наладчика Виктора Богомолова о возможности восстановления советской традиции награждать предприятия орденами и медалями, неожиданно предложил: "Давайте я вас просто расцелую!" И хотя целовать не стал, а просто заключил в объятья, тенденция налицо. Президент в этой избирательной кампании явно решил сделать упор на рабочий класс, а также на ностальгирующих по СССР избирателей. Объявлял о своем выдвижении на нижегородском ГАЗе, год начал с поездки на Тверской вагоностроительный завод, а теперь вот приехал на Уфимский моторостроительный. Параллельно сравнил мавзолей Ленина с усыпальницами святых и, вероятно, дал подчиненным наказ запретить комедию "Смерть Сталина".

Поцелуй же здесь символизирует одновременно особое расположение к пролетариям и опять же возврат к традициям дорогого Леонида Ильича, который регулярно чмокал как начальство, так и рядовых советских граждан. Вопрос тут только один. Единственную рабочую в предвыборной гонке, питерскую крановщицу Наталью Лисицыну даже не отпустили с завода на собрание инициативной группы партии РОТ-Фронт по её выдвижению, на экранах она не появляется вообще, и зарегистрируют ли её тоже большой вопрос. В общем, целуют тебя, бывший класс-гегемон, вот и голосуй, за кого скажут, и не выпендривайся.