КПРФ вычеркнула Удальцова из списка доверенных лиц Грудинина

КПРФ намерена обратится в Центризбирком, чтобы исключить лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова из числа доверенных лиц своего кандидата на президентский пост Павла Грудинина, сообщает газета Коммерсант со ссылкой на зампреда ЦК КПРФ депутата Госдумы Юрия Афонина.

По его словам, фамилия Удальцова попала в этот список по ошибке. "Сергей Удальцов изначально не был в списке тех, кто должен был стать доверенным лицом кандидата... У него есть своя организация, которая давно сотрудничает с КПРФ, и которая уже сыграла роль в кампании, поддерживая кандидата", - отметил Афонин.

При этом он отметил, что в списке доверенных лиц останется супруга оппозиционера — Анастасия Удальцова.

Накануне ЦИК зарегистрировал первую часть списка доверенных лиц Грудинина, среди них были как лидер "Левого фронта", так и его жена Анастасия Удальцова. "Стал доверенным лицом кандидата в президенты Павла Грудинина. Постараюсь внести максимальный вклад в его победу", — заявил накануне сам Удальцов.

Еще до съезда КПРФ по выдвижению Павла Грудинина в президенты в «Левом фронте» заявили, что директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» стал победителем голосования по выбору кандидата в президенты на выборах 2018 года. Тогда в организации говорили, что будут требовать его выдвижения в качестве «единого кандидата» от левопатриотических сил.

Напомним, что на прошлых президентских выборах в 2012 году Удальцов был доверенным лицом кандидата от КПРФ Геннадия Зюганова.