После 1976-го года российский осколок СССР продолжит исследовать Луну в 2019-м

Запуск российской научной посадочной станции "Луна-25" запланирован на 2019 год, никаких переносов сроков старта миссии нет, сообщили 25 января в НПО им. Лавочкина, которое изготовило станцию.

"По графику запуск миссии "Луна-25" планируется на 2019 год", - сказали на предприятии агенству ТАСС, комментируя появившиеся слухи о том, что запуск "Луны-25" якобы перенесен на 2020 год.

Ранее на неделе стало известно, что ученые выбрали два возможных места посадки для российской научной посадочной станции "Луна-25". Основной район расположен к северу от южного полярного кратера Богуславский с координатами около 69,5 градуса южной широты и 43,5 градуса восточной долготы. Резервный район находится к юго-западу от кратера Манцини с координатами около 68,8 градуса южной широты и 21,2 градуса восточной долготы соответственно, сообщили в пресс-центре Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Кратер Богуславского, который использовался в качестве модели для программной отработки посадки, не вошел в число благоприятных посадочных мест, уточнили в пресс-центре.

Поиски районов посадки велись по картам, составленным на основе данных американского аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter, в том числе на основе данных нейтронного детектора ЛЕНД, разработанного в ИКИ РАН.

"Посадка спускаемого зонда будет проходить по сценарию последних советских посадочных миссий, то есть аппарат будет двигаться по низкой полярной орбите вокруг Луны, а затем совершит торможение и вертикальный спуск. В отличие от посадок советских автоматических станций, последняя из которых имела место в 1976 году, "Луна-25" впервые в истории космонавтики будет направлена в полярный район Луны", - отметили в ИКИ.

Лунная миссия РФ расписана до 2050-го

Как сообщалось, что в 2019 году на естественный спутник Земли планируется отправить российскую научную посадочную станцию "Луна-25", в 2021 году - орбитальный аппарат "Луна-26", а в 2022 году - посадочную станцию "Луна-27".

Целью проекта "Луна-25" станет запуск автоматического зонда для исследований в районе Южного полюса Луны. Там он проведет исследования состава реголита, лунной пыли, стереосъемку места посадки с составлением 3D-карты местности, а также с помощью лазерного уголкового отражателя определит координаты посадочной станции с миллиметровой точностью.

Российская лунная программа предполагает не только создание пилотируемого лунохода, радиационного убежища и экспериментальных производств на поверхности Луны, но и целого комплекса по добыче природных ресурсов этого естественного спутника Земли и многое другое. После 2050 года база должна быть способна обеспечивать отправку экспедиций в дальний космос к другим планетам. Программа рассчитана на четыре этапа, первый из которых уже начался в 2017 году, а заключительный намечен на 2050-е годы.

Стоить добавить, что и другие страны в последнее время активизируют свои лунные программы. Так, в декабре президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о возобновлении лунной программы, свернутой его предшественником Бараком Обамой. О своем интересе к Луне напоминают Япония и Китай.

Напомним, что последняя советская лунная миссия была отправлена в 1976 году - тогда аппарат "Луна-24" совершил мягкую посадку, взял пробы грунта и вернул их на Землю.

От редакции: Неплохое временное расстояние между Луной-24 и Луной-25, неправда ли? Поскольку моя мама участвовала в Лунной программе, могу добавить и что ещё до высадки на Луну американских астронавтов планировался в СССР пилотируемый полёт на Луну, причём полёт не просто космонавта, а как раз научного специалиста по космическому веществу из ИКИ и ГЕОХИ (но это тоже сюжет для фильма, приберегу пока). Но представляете ли вы себе такую прореху в космических исследованиях 1976-2019? Ребяты - это жвся моя жизнь! За такой срок можно планеты обживать будет довольно скоро. Зачем теперь завоёвывать уже завоёванную и исследованную Луну? Кажется, эту тему уже обыграли в очередном комическом телесериале с участием Михаила Ефремова. Только если курам на смех... Однако "космическая музыка" вплывает всё настойчивее в деловой разговор силовигархии, поскольку и МКС не переживёт 2025.

А целостной программы-то космических исследований у Эрэфии - нет! Зачем выкачивающим богатства советского участка Земли на продажу буржуям силовигархам космос? Космические гробы себе заказать - разве что... Только по старым следам наших родителей начинаем идти - и хорошо ещё, что они могут сориентировать. Кстати, в своих просветительских передачах (телеканал "Культура" показывает их последние дни) НАСА нагло использует данные ГЕОХИ, и ИКИ ни разу не ссылаясь на советские научные лаборатории - а ведь как стыдно, тот же эксперт этого фильма Джим Хэд, которого я лично знаю и прекрасно помню, и другие участники Лунной программы, международной, относительно кратеров Луны изначально придерживались вовсе не советской теории, хотя сейчас-то её транслируют и выдают за свою (иллюстрируя неподходящими, но визуально яркими экспериментами)... Тут ведь тоже существует научное первенство и авторское право - отчего бы ИКИ не вчинить NASA иск в рамках "новой холодной"?

Д.Ч.

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