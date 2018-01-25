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Московский листок

Защитник прав буржуазии в заключении умоляет миллионера и миллиардера освободить передовой класс

Опубликовано 25.01.2018 в разделе комментариев 3

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Защитник прав буржуазии в заключении умоляет миллионера и миллиардера освободить передовой класс

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, баллотирующийся в президенты РФ, попросил Владимира Путина и генпрокурора Юрия Чайку освободить из СИЗО тяжело больных или немолодых предпринимателей, в частности обвиненного в мошенничестве бывшего генерального продюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского. Об этом Титом заявил на брифинге в Санкт-Петербурге, сообщает "Дождь". 

Как передает телеканал, Титов также назвал Евгения Петреченко, которого обвиняют в невыплате зарплаты, и еще шесть подследственных в возрасте от 58 до 70 лет. По словам бизнес-омбудсмена, арест им часто продлевается без учета наличия у них заболеваний, с которыми нельзя содержать людей в СИЗО, и даже часто вопреки позиции представителей прокуратуры. 

О своем обращении Титов рассказал после того, как посетил петербургское СИЗО N2 ("Кресты-2"), в котором содержат Петреченко. "Уникальный случай. Человеку более 70 лет, и к нему применили меру пресечения "содержание под стражей" по делу о невыплате зарплаты (145 ст. УК). При том, что его предприятие в процессе банкротства", - заявил бизнес-омбудсмен. По мнению Титова, Петреченко не должен содержаться под стражей, тем более, что у него нет возможностей покинуть страну. 

Продюсер Алексей Малобродский проходит по делу о хищении 68 миллионов рулей, выделенных Минкультуры из госбюджета для "Седьмой студии" на театральный проект "Платформа". В период, который рассматривает следствие, он был генпродюсером "Седьмой студии". 

По этому делу проходят режиссер Кирилл Серебренников, бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, бывший главный бухгалтер Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова и директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Свою вину признала только Масляева. 

При этом Малобродский - единственный фигурант дела, которого держат в СИЗО, а не под домашним арестом. На прошлой неделе следователи отказали ему в разрешении на телефонные звонки жене и дочери. 

За Малобродского заступалась и другой кандидат в президенты - телеведущая Ксения Собчак.

- Я понимаю, конечно, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - что заступаться за буржуев считается нынче хорошим тоном, но почему всё же у них есть свои омбудсмены, а у рабочих - нет? Почему, например, из города Серпухова лифтостроители, рабочие, которым не выплатили заработанное, не могут достучаться до Путина уже примерно полгода, а вот за господ, которые доказанно обманывали закон (причём закон даже буржуазный) заступаются сразу несколько видных правозащитников - просто соль нации защищают! То Алексеева, то Ксюха, то вот Титов, который как бы и сам метит в президенты - видимо, "от защищаемых". А те же работяги, жители общаг оптимизированной "Трёхгорки" - тоже оказались бесправными, некому их защищать пред наступлением буржуазии на их жилища и землю (наступает один из околопутинских олигархов, Дерипаска)... Вот что значит "правящая парадигма" - "работодатели", частные соственники, приватизаторы - это же не просто граждане, они структурируют труд других граждан, они есть передовой класс (в оптике кремлядей). Есть же что-то социально бесценное в этих, лишённых свободы господах - наверное, на свободе они могут приносить обществу какую-то особенную пользу. Пикантности ситуации добавляет и то, что защитник буржуазии просит не кого-то о милосердии к передовому классу в заключении - а миллионера Чайку (зараплату которого лично Путин недавно повысил), который и сам давно представитель этого же класса... Надо полагать, Чайка (родина) услышит, а уж мультимиллиардер Путин и подавно!   

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Всего комментариев к статье: 3
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Снова --в Давосе Давка...
Защитники Прав Буржуазии в Давосе...... написал 25.01.2018 19:04
Оказываецца Олигархические журналюги как тов.Доренко--с РФ--преследуют с вапросами президента Украины Пинхуса Вальцмана--и фсе донмают его вапросами о Прекращении Вайны на Донбассе и по Минским соглашениям ..пачему ОН Пинхус не выполняет ИХ..в канце канцов Руководство с Давоса --по Линнии Партканфиренциии --Запретило --Корриспондентам падхадить в ЗОНУ с Пинхусом Вальцманом --вплоть до Дэпортации на ...как это пасматреть о демократии и прав Чэлавек...Нэпонятно..
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д. черному
ф3 написал 25.01.2018 17:16
..."работодатели"- по РУССКИ это будет ХОЭЯЕВА
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Зачем он просит?
Почемучка написал 25.01.2018 15:54
Титов же рассчитывает выиграть президентские выборы. Вот станет ского президентом и всех освободит. Если он за гуманизм - людт его выберут.
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