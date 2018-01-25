Немецкие "леопарды" больше не будут помогать туркам сводить счёты с курдами

Правительство Германии приняло решение временно отложить решение вопроса о дальнейшем экспорте немецких танков "Леопард" в Турцию из-за проводимой официальной Анкарой операции "Оливковая ветвь" на севере Сирии в регионе Африн. Как сообщает агентство Reuters, канцлер Ангела Меркель и глава немецкого внешнеполитического ведомства Зигмар Габриэль сошлись на мнении о приостановке экспорта вооружений в Турцию до формирования нового коалиционного правительства Германии.

ФРГ занимает третье место в мире по продажам оружия, однако эта тема остается очень чувствительной для населения страны, учитывая историю Второй мировой войны. В последнее время в Германии вновь разгорелись дебаты из-за наступательной военной операции Турции на севере Сирии - в регионе Африн.

Ранее об этом сообщило немецкое издание Spiegel. "Что касается текущих консультаций об экспорте вооружений, то для правительства ясно, что мы не имеем права поставлять вооружения в регион, где есть напряженность, и мы этого делать не будем", - цитировали журналисты слова Габриэля.

По мнению немецких СМИ и экспертов, в настоящее время немецкие танки "Леопард-2", которые ранее распродавались "как с прилавка уцененных товаров" без каких-либо ограничений, участвуют в боевых действиях в Сирии против курдов.

"Немецкие танки в Турции - это бесславная глава немецкого экспорта вооружений. Перед первой волной экспорта в 2004 году задача у танков была только одна: побыстрее исчезнуть. Германия под руководством канцлера Шредера хотела избавиться от огромных запасов вооружения эры холодной войны. Не играла роли и цена: Берлин не хотел модернизировать старые танки, а с помощью экспорта можно было сэкономить средства для демилитаризации, своего рода утилизация "де люкс", - объяснил на страницах Stern публицист Гернот Крампер.

Он отмечает, что всего в Турцию из Германии было экспортировано около 350 танков модификации "Леопард 2А4" - это больше военных машин, чем в настоящее время стоит на вооружении армии ФРГ.

"Немецкой общественности придется смириться с горькой правдой военного экспорта: оружие живет дольше, чем существуют политические ситуации и обещания. Тот, кто поставляет оружие в "пороховые бочки", например на Ближний Восток, никогда не сможет проконтролировать, где окажется это оружие и кого им будут убивать", - говорится в материале Крампера, который цитирует InoPressa.

"Берлин хотел помочь притесняемым курдам в борьбе против ИГИЛ, однако часть оружия оказалась на черном рынке. Сейчас "Исламское государство" (запрещено в РФ) практически побеждено, однако немецкое оружие не возвращается обратно. И нельзя исключать, что оно будет использовано против немецких танков Турции", - резюмировал автор.

Генштаб ВС Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" 20 января. Она проводится в районе города Африн, где проживают около 1,5 млн сирийских курдов. Начать операцию против сирийских курдов Турция решила после того, как в середине января международная антитеррористическая коалиция во главе с США, проводящая на Ближнем востоке операцию "Непоколебимая решимость" против ИГ*, объявила, что намерена создать "пограничную службу безопасности Сирии" численностью 30 тысяч, в которую войдут бойцы преимущественно курдской коалиции СДС.

Анкара выступила с резким осуждением этой инициативы, приведя свои вооруженные силы на границе с Сирией в повышенную боеготовность. Позднее Турция перебросила не менее 10 танков к границе с Сирией и начала обстрелы Африна. После начала обстрелов Россия стала выводить из города военнослужащих и наблюдателей.

Американские власти, спохватившись, признали свою инициативу неудачной. Однако Турцию уже было не остановить. СМИ сообщали, что жертвами турецких бомбардировок стали мирные жители. Анкара это отрицает, настаивая на том, что все погибшие в ходе спецоперации турецких ВС "являются террористами".

От рдеакции: Читаем и дивимся: как, это те же самые "леопарды", которыми вермахт пытался завоевать СССР в 1940-х?! Немного подновлённые - но таки да, их угловатые морды легко узнать, а уж нижняя часть и вовсе не менялась. Они поныне лучшие в мире, мировая конкуренция ошибок не делает. И что - выходит, мы эти лучшие в мире танки смогли под командованием товарища Сталина и на наших "тридцать четвёрках" победить? Да - тогда смогли, тогда умели, тогда явили "китайское экономическое чудо" в лице Т-34, которые легко было ремонтировать в полевых условиях в отличие от немецкого перфекционизма, который требовал для любго ремонта заводского крана. А вот сейчас бы, на нынешних (советских в основном!) танках, на недоделанных "Арматах" смогли бы мы такой же успешный дать отпор технике потенциального противника? Большой вопрос...

Впрочем, там, в Сирии ни русской зимы, ни советской мобилизации населения, ни участия нынешних путинских военспецов, которые стыдливо отошли в сторонку. Это, мол, ваши национальные "разборки" - а мы тут сугубо с миротворческой миссией, так что разжигайте себе дальше войну и воюйте напрямую с США (ведь курды поддержаны ими), а нам вот встревать с ними в новый конфликт даже чьими-то руками "западло". У "нас" там коммерческие интересы, мы туда газпромовский газ поставляем, как и в Турцию, и ещё ценные бумаги хранятся поныне, и с нами "коллеги" могут поступить, как с Лесиным...

Д.Ч.

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