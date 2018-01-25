Реальные доходы россиян в 2017 году упали еще на 1,7%

Реальные располагаемые доходы россиян в 2017 г. сократились на 1,7% по сравнению с предыдущим годом, сообщил Росстат. По уточненным данным ведомства, в декабре они снизились сразу на 1,8%, после падения в ноябре на 0,1% и в октябре - на 1,6%.

При этом, единственным месяцем в 2017 году, когда доходы россиян выросли стал январь (+8,8%), когда правительство решило выплатить пенсионерам 5 тыс. рублей вместо полноценной индексации пенсии.

Таким образом, реальные доходы россиян сокращаются уже четвертый год подряд. В 2016 году население обеднело на 5,8%, в 2015 – на 3,2%, в 2014 – 0,7%.

Падение реальных доходов населения в 2017 году стало неожиданным для правительства, которое в базовом сценарии прогноза ожидало их рост в 1,3%.

Что касается номинальных доходов россиян, за прошлый год они выросли на 2,4% по сравнению с 2016 годом и составили 31 475 рублей в месяц. При этом среднемесячная начисленная заработная плата за год выросла на 7,2% в номинальном выражении и на 3,4% в реальном выражении и составила 39,1 тыс. руб.