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Московский листок

На службе у детозащитников есть человек-невидимка

Опубликовано 26.01.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

дети защита дмитриева
На службе у детозащитников есть человек-невидимка

Наш век – это век супергероев. Про них ставят фильмы, про них пишут книги. Некоторые госструктуры даже берут их к себе на службу.

Итак. 25 января 2018 года к Галине Дмитриевой заявился участковый. Участковый сообщил ей, что некий Кирилл Боцманов написал на неё заявление, в котором говорится, что: «Дмитриева постоянно злоупотребляет алкоголем; к ней постоянно ходят мужчины, также увлекающиеся алкоголем; постоянно слышны крики и вопли детей; а также, что оные мужчины домогаются до оных детей».

Отметим, мужчины, как, впрочем, и женщины, к Дмитриевой, действительно, периодически ходят, ввиду её рода деятельности. Галина Дмитриева является одним из лидеров РКП, известным активистом рабочего движения (по мнению автора материала это и стало реальной причиной наезда). Дополнительно отметим, что дети, действительно, иногда кричат, когда играют. Подозреваю, что любому имеющему детей, понятно, что с детьми это периодически бывает.

Что же касается остальных, уже явно бредовых моментов заявы, то можно было бы поставить простой вопрос. Откуда автор донесения мог вообще знать, что происходит в чужой квартире? На этот вопрос имеется ответ – он это видел своими глазами. Ведь в адресе автора заявы указано - Спортивная д. 4а, кв. 66, а это адрес, по которому проживает сама Дмитриева. И никакого Кирилла Боцманова там никто не видел.

Тут можно предположить две версии.

Первая. Тот бумагомаратель из заинтересованных структур, которому сказали «изготовить» материал для наезда на неугодного человека, по причине перегрузок на работе чуть лажанул, дважды вбив адрес объекта наезда, вместо адреса объекта наезда и адреса «бдительного» гражданина.

Вторая. На службе у детозащитников есть настоящий человек-невидимка.

Напоминаем, это далеко не первый " детозащитный" наезд на Галину Дмитриеву. Во время её участия в кампании против банкротства "АвтоВАЗа" у неё уже пытались по надуманным причинам изымать детей. Дети провели в приюте около суток и были возвращены матери после того, как "подвиг" детозащитников получил широкую общественную известность.

Новый наезд на Дмитриеву. Детозащитники угрожают изъятием детей

Последняя серия наездов детозащитничков в семью Дмитриевой началась после того, как Дмитриева была задержана во время марша Антикапитализм-2017. В тот же вечер неизвестные Дмитриевой люди вызвали полицию, заявив, что в квартире Дмитриевой плачут дети. Спустя несколько дней вызов неизвестными в полицию повторился. Затем по сигналу из полиции подтянулась детозащита. Далее визиты продолжились. Обычно они практически совпадали по времени с проводимыми мероприятиями.



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