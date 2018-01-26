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Московский листок

Бомжи - за Путина! Они не хотят "бойкотировать свою судьбу"

Опубликовано 26.01.2018 в разделе комментариев 13

путин выборы
Бомжи - за Путина! Они не хотят "бойкотировать свою судьбу"

В Москве на выборах президента РФ смогут проголосовать даже граждане без регистрации и постоянного места жительства. Избирательный участок будет работать на Казанском вокзале столицы. Такое решение было принято на заседании Мосгоризбиркома, комиссия определила избирательный участок для голосования граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах страны. Им стал участок под номером 4003, расположенный по адресу: город Москва, Комсомольская площадь, дом №2, то есть территория Казанского вокзала. 

Кроме того, Мосгоризбирком предложил территориальным и участковым избирательным комиссиям разместить соответствующее решение на информационных стендах на избирательных участках.

***

То есть на Казанском вокзале может проголосовать вообще любой? 

Я вот от такого цинизма нынешних властей просто в какое-то изумление прихожу.

Как вы думаете, почему в СССР не было участков для голосования бездомных? А потому что в Конституции СССР было прописано право на жилище. Вот хоть тресни, а крышу над головой государство обязано тебе обеспечить. То есть открытие избирательного участка для бомжей значило бы, что происходит грубое и системное нарушение конституции. Поэтому жильем обеспечивали, а вот участков для бомжей не открывали.

Сегодня наш Единственный из всех возможных любит подпустить в свой образ немного советского - не то от позднего Сталина, не то от раннего Брежнева... Но в "брежневской" конституции право на жилище было, и право на труд, и право на отдых... А сейчас только право на любовь государства, и то каким-то ненатуральным способом.

Вот не знаю, чему бы больше обрадовались современные бомжи - крыше над головой или возможности проголосовать за Единственного и неповторимого? Мне кажется, что первому, а предлагают почему-то второе.

И ведь какая гнусная профанация: если у человека нет жилья, как он будет делать осознанный выбор? Телевизора у него, надо думать, тоже нет. И газету некуда выписать. Думаю, что кроме Путина он никого и не знает, даже если сможет что-то разобрать в бюллетене.

Впрочем, от бомжей (да и от всех остальных тоже) осознанного выбора и не требуется. Явка нужна, а остальное как-нибудь нарисуется.

Сказал же Собянин: «Чем выше будет явка, тем будет лучше для страны и для каждого из нас».

Семеныч, чем для тебя-то явка эта такая судьбоносная?

А чем лучше-то будет - не пояснил... Как в анекдоте про армянское радио: "А чем армяне лучше, чем азербайджанцы? - Чем азербайджанцы!"

Что-то мне подсказывает - самое лучшее голосование за Путина должно быть на участке для бомжей. Им-то уж точно лучше, чем каждому из нас! Есть за что сказать спасибо Единственному...

Анатолий Баранов



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 27
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Всего комментариев к статье: 13
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Re: Прогресс
ПрогресЪ и РПЦ... написал 26.01.2018 09:43
При нашем Прогрессе фся Поповская Рать -Мордастые Очкастые ПеЙсатые Попы --ночью в Синагоге а Днем во вторую смену в РПЦ--никагда вы не Атфильтруете--будут Регистрировать в Хайфе а Галасавать в Туле и в мацкве на Вакзале--Пейсатые фсе ужэ изучили за 100 ИГА..
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Кстати, рано или поздно Путина не будет у власти
12121212121212 написал 26.01.2018 09:42
И вот тогда это юридичекское цунами накроет всех. Т.к. Путин был нелигитимен уже с 2012, то все его указы, подписи ... юридические телодвижение - незаконны.
И тут начнется веселуха!
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Два срока подряд - конституционный предел - КС
12121212121212 написал 26.01.2018 09:38
Путин его нарушил еще в 2012 и кто он сейчас - это должен определить суд.
А не бомжи.
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Прогресс
Пепел Клааса СтоПятнайцатогоКласса написал 26.01.2018 09:31
Наука идет вперед. Сегодня легко можно отфильтровать двойное голосование. То есть человек зарегистрирован в Туле, а живет в Москве, и не надо ехать в Тулу. Или куда подальше.
Казанский Вокзал с паспортом.
Спасибо ФСБ, РПЦ И Ему!
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Re: электро макс
ф3 написал 26.01.2018 08:43
хрущевские халупы стоят 50 лет, а новостройки рассчитаны на 25 лет
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Re: Бамжы на связи...
грише с жопинска.. написал 26.01.2018 08:33
Очедно Бамжам атдадут фсе поступления от ** санкцыонных вредных продууктофс с ЕС и США**--Бамжы действительно отъедяцца Выборах Этой Ничтожной Моли--не пропадать хоть части **Санкцыонных Продуктов**--Которые Ничтожная Моль уничтожает по Прибытию с ЕС на территорию РФ..еще есть Зэка--можэт и туда Отвалят --В Доп Паек..
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(без названия)
электроМакс написал 26.01.2018 08:13
А что тут удивительного? В РосФеде 80% населюков живут как бомжи! Прописка в хрущевской халупе это просто гнилой понт... =)
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(без названия)
ЖДьджьддодт написал 26.01.2018 08:09
Воооо! - Чистотконкретный Вильям наш Шекспир с егойным минером.
Эттж подарок, г-н главред, - удача для всех и всяческих карбонариев: чем больше там будет явка, тем красивше будет цифирь "лишних" в собянинской столице путинской расеянии.
(надеясь, оттянитесь всласть)
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 26.01.2018 07:41
Еще один "сравнительно честный способ...."! Вот и будет "70х70"!!!
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(без названия)
г жопинск написал 26.01.2018 04:01
вот это ход конем....от "бомжей" 18 марта будет наносить дорогим парфюмом и лица до боли знакомые,ваксой вымазанные.Имидж ни что,лишбы ....
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(без названия)
!OQQ!-TOT-OP-IAJA!!!& написал 26.01.2018 02:31
" Но в "брежневской" конституции право на жилище было, и право на труд, и право на отдых... "
- И это право пропили тупые, вечнопьяные роботы - матаголики, прос-рали безумные вчонкины и бесноватые гав-нолики, разворовали вороватые чиновники, предали таки господа офрицеры... Зато имеем правовое государство... То таки да...
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Путлер уже ничем не брезгует - лишь бы обозначить явку на псевдовыборах
галерный император мордера написал 26.01.2018 01:15
Ну и какие еще нужны доказательства, что правящей Ельце-Путинской ОПГ нужна только явка лохтората на "выборы".
А посчитают они как надо.
И будут дальше проводить геноцид населения Раши.
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(без названия)
стоик1111 написал 26.01.2018 01:05
Дальновидные Галерные уже сбежали, остались одни сортирные Карлики?
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