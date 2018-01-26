Бомжи - за Путина! Они не хотят "бойкотировать свою судьбу"

В Москве на выборах президента РФ смогут проголосовать даже граждане без регистрации и постоянного места жительства. Избирательный участок будет работать на Казанском вокзале столицы. Такое решение было принято на заседании Мосгоризбиркома, комиссия определила избирательный участок для голосования граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах страны. Им стал участок под номером 4003, расположенный по адресу: город Москва, Комсомольская площадь, дом №2, то есть территория Казанского вокзала.
Кроме того, Мосгоризбирком предложил территориальным и участковым избирательным комиссиям разместить соответствующее решение на информационных стендах на избирательных участках.
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То есть на Казанском вокзале может проголосовать вообще любой?
Я вот от такого цинизма нынешних властей просто в какое-то изумление прихожу.
Как вы думаете, почему в СССР не было участков для голосования бездомных? А потому что в Конституции СССР было прописано право на жилище. Вот хоть тресни, а крышу над головой государство обязано тебе обеспечить. То есть открытие избирательного участка для бомжей значило бы, что происходит грубое и системное нарушение конституции. Поэтому жильем обеспечивали, а вот участков для бомжей не открывали.
Сегодня наш Единственный из всех возможных любит подпустить в свой образ немного советского - не то от позднего Сталина, не то от раннего Брежнева... Но в "брежневской" конституции право на жилище было, и право на труд, и право на отдых... А сейчас только право на любовь государства, и то каким-то ненатуральным способом.
Вот не знаю, чему бы больше обрадовались современные бомжи - крыше над головой или возможности проголосовать за Единственного и неповторимого? Мне кажется, что первому, а предлагают почему-то второе.
И ведь какая гнусная профанация: если у человека нет жилья, как он будет делать осознанный выбор? Телевизора у него, надо думать, тоже нет. И газету некуда выписать. Думаю, что кроме Путина он никого и не знает, даже если сможет что-то разобрать в бюллетене.
Впрочем, от бомжей (да и от всех остальных тоже) осознанного выбора и не требуется. Явка нужна, а остальное как-нибудь нарисуется.
Сказал же Собянин: «Чем выше будет явка, тем будет лучше для страны и для каждого из нас».
Семеныч, чем для тебя-то явка эта такая судьбоносная?
А чем лучше-то будет - не пояснил... Как в анекдоте про армянское радио: "А чем армяне лучше, чем азербайджанцы? - Чем азербайджанцы!"
Что-то мне подсказывает - самое лучшее голосование за Путина должно быть на участке для бомжей. Им-то уж точно лучше, чем каждому из нас! Есть за что сказать спасибо Единственному...
Анатолий Баранов
ПрогресЪ и РПЦ... написал 26.01.2018 09:43
12121212121212 написал 26.01.2018 09:42
И тут начнется веселуха!
12121212121212 написал 26.01.2018 09:38
А не бомжи.
Пепел Клааса СтоПятнайцатогоКласса написал 26.01.2018 09:31
Казанский Вокзал с паспортом.
Спасибо ФСБ, РПЦ И Ему!
ф3 написал 26.01.2018 08:43
грише с жопинска.. написал 26.01.2018 08:33
электроМакс написал 26.01.2018 08:13
ЖДьджьддодт написал 26.01.2018 08:09
Эттж подарок, г-н главред, - удача для всех и всяческих карбонариев: чем больше там будет явка, тем красивше будет цифирь "лишних" в собянинской столице путинской расеянии.
(надеясь, оттянитесь всласть)
Несогласный Сергей написал 26.01.2018 07:41
г жопинск написал 26.01.2018 04:01
!OQQ!-TOT-OP-IAJA!!!& написал 26.01.2018 02:31
- И это право пропили тупые, вечнопьяные роботы - матаголики, прос-рали безумные вчонкины и бесноватые гав-нолики, разворовали вороватые чиновники, предали таки господа офрицеры... Зато имеем правовое государство... То таки да...
галерный император мордера написал 26.01.2018 01:15
А посчитают они как надо.
И будут дальше проводить геноцид населения Раши.
стоик1111 написал 26.01.2018 01:05