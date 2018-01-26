Бомжи - за Путина! Они не хотят "бойкотировать свою судьбу"

В Москве на выборах президента РФ смогут проголосовать даже граждане без регистрации и постоянного места жительства. Избирательный участок будет работать на Казанском вокзале столицы. Такое решение было принято на заседании Мосгоризбиркома, комиссия определила избирательный участок для голосования граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах страны. Им стал участок под номером 4003, расположенный по адресу: город Москва, Комсомольская площадь, дом №2, то есть территория Казанского вокзала.

Кроме того, Мосгоризбирком предложил территориальным и участковым избирательным комиссиям разместить соответствующее решение на информационных стендах на избирательных участках.

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То есть на Казанском вокзале может проголосовать вообще любой?

Я вот от такого цинизма нынешних властей просто в какое-то изумление прихожу.

Как вы думаете, почему в СССР не было участков для голосования бездомных? А потому что в Конституции СССР было прописано право на жилище. Вот хоть тресни, а крышу над головой государство обязано тебе обеспечить. То есть открытие избирательного участка для бомжей значило бы, что происходит грубое и системное нарушение конституции. Поэтому жильем обеспечивали, а вот участков для бомжей не открывали.

Сегодня наш Единственный из всех возможных любит подпустить в свой образ немного советского - не то от позднего Сталина, не то от раннего Брежнева... Но в "брежневской" конституции право на жилище было, и право на труд, и право на отдых... А сейчас только право на любовь государства, и то каким-то ненатуральным способом.

Вот не знаю, чему бы больше обрадовались современные бомжи - крыше над головой или возможности проголосовать за Единственного и неповторимого? Мне кажется, что первому, а предлагают почему-то второе.

И ведь какая гнусная профанация: если у человека нет жилья, как он будет делать осознанный выбор? Телевизора у него, надо думать, тоже нет. И газету некуда выписать. Думаю, что кроме Путина он никого и не знает, даже если сможет что-то разобрать в бюллетене.

Впрочем, от бомжей (да и от всех остальных тоже) осознанного выбора и не требуется. Явка нужна, а остальное как-нибудь нарисуется.

Сказал же Собянин: «Чем выше будет явка, тем будет лучше для страны и для каждого из нас».

Семеныч, чем для тебя-то явка эта такая судьбоносная?

А чем лучше-то будет - не пояснил... Как в анекдоте про армянское радио: "А чем армяне лучше, чем азербайджанцы? - Чем азербайджанцы!"

Что-то мне подсказывает - самое лучшее голосование за Путина должно быть на участке для бомжей. Им-то уж точно лучше, чем каждому из нас! Есть за что сказать спасибо Единственному...

Анатолий Баранов