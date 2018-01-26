Юрий Мухин о двойниках

АРТИСТЫ В РОЛИ ПРЕЗИДЕНТОВ РОССИИ часть 3

Ещё раз повторю, что я дал корреспонденту ТВЦ интервью о двойниках Ельцина и Путина.

В этой третьей части мы с корреспондентом рассматриваем вопросы, почему, в отличие от других афер, афера с двойниками будет раскрыта, как бы СМИ не замалчивали её; и какие признаки показывают, что при артистах на месте Путина, в России на месте президента нет ответственного руководителя.

И к этой части, разумеется, должен принести извинения за свой корявый текст и напомнить, что я хотел дать вам именно интервью, посему правил себя в самой малой мере и не дописал к интервью ни слова.