Удальцов подал заявку на проведение в Москве социального марша

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов подал в мэрию Москвы уведомления о проведении 10 февраля социального марша "За права жителей Московского региона".

"Заявили социальный марш на 10 февраля, комплексный по городским и подмосковным проблемам", - заявил Удальцов агентству "Интерфакс".

По его словам, организатором мероприятия выступает объединение московских и подмосковных активистов.

Указанное в заявке место проведения марша — от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова, там после марша планируется провести митинг. Предполагаемое число участников акции — пять тысяч человек.

"Предложили альтернативные маршруты, если эта площадка будет занята, настроены провести мероприятие конструктивно. Будем в случае согласования приглашать на этот митинг все политические партии, в том числе кандидатов в президенты, которые откликнутся", - отметил координатор "Левого фронта".