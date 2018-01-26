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Московский листок

Удальцов подал заявку на проведение в Москве социального марша

Опубликовано 26.01.2018 в разделе комментариев 2

Удальцов подал заявку на проведение в Москве социального марша

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов подал в мэрию Москвы уведомления о проведении 10 февраля социального марша "За права жителей Московского региона".

"Заявили социальный марш на 10 февраля, комплексный по городским и подмосковным проблемам", - заявил Удальцов агентству "Интерфакс".

По его словам, организатором мероприятия выступает объединение московских и подмосковных активистов.

Указанное в заявке место проведения марша — от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова, там после марша планируется провести митинг. Предполагаемое число участников акции — пять тысяч человек.

"Предложили альтернативные маршруты, если эта площадка будет занята, настроены провести мероприятие конструктивно. Будем в случае согласования приглашать на этот митинг все политические партии, в том числе кандидатов в президенты, которые откликнутся", - отметил координатор "Левого фронта".

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Демократия это колбаса написал 26.01.2018 17:16
Плавки брать? Фонтаны то ведь отключены.
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(без названия)
Удал 2.0. написал 26.01.2018 12:55
И што? Почетный системный паровыпускатель.
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