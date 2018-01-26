Непризнанный военным солдат получил срок за "терроризм"

Украинский суд приговорил к 10 годам лишения свободы российского гражданина Виктора Агеева за службу по контракту в рядах ополчения самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Агееву инкриминировали незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов и «участие в деятельности террористической организации».

В середине ноября прошлого года первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что задержанный на Украине россиянин Виктор Агеев не войдет в число пленных, которых должны были обменять в рамках соглашения между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Виктор Агеев попал на востоке Украины 24 июня в районе села Желобок Славяносербского района Луганской области в плен, сообщало «Би-би-си» со ссылкой на источники в Минобороны Украины. Отмечалось, что в результате боестолкновения бойцов 93-й бригады ВС Украины и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в плен попали четыре бойца ЛНР, среди которых оказался Виктор Агеев, после пленения он был передан СБУ.

- Все та же проблема непризнаия ЛНР и ДНР со стороны РФ, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Будь ЛНР признана Россией, как бы к этому не относилась Украина, но квалифицировать действия Агеева как терроризм было бы затруднительно. Тем более считать табельное оружие в руках военнослужащего "незаконным ношением". Это странно, ведь признали же Южную Осетию и Абхазию, а Приднестровье и республики Донбасса нет. В чем логика?