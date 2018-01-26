Непризнанный военным солдат получил срок за "терроризм"

Украинский суд приговорил к 10 годам лишения свободы российского гражданина Виктора Агеева за службу по контракту в рядах ополчения самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Агееву инкриминировали незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов и «участие в деятельности террористической организации».
В середине ноября прошлого года первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что задержанный на Украине россиянин Виктор Агеев не войдет в число пленных, которых должны были обменять в рамках соглашения между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.
Виктор Агеев попал на востоке Украины 24 июня в районе села Желобок Славяносербского района Луганской области в плен, сообщало «Би-би-си» со ссылкой на источники в Минобороны Украины. Отмечалось, что в результате боестолкновения бойцов 93-й бригады ВС Украины и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в плен попали четыре бойца ЛНР, среди которых оказался Виктор Агеев, после пленения он был передан СБУ.
- Все та же проблема непризнаия ЛНР и ДНР со стороны РФ, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Будь ЛНР признана Россией, как бы к этому не относилась Украина, но квалифицировать действия Агеева как терроризм было бы затруднительно. Тем более считать табельное оружие в руках военнослужащего "незаконным ношением". Это странно, ведь признали же Южную Осетию и Абхазию, а Приднестровье и республики Донбасса нет. В чем логика?
Анатолий1 написал 26.01.2018 20:31
Мимо проходил. написал 26.01.2018 13:06
правдоруб.МН17. написал 26.01.2018 12:26
причем тут признание-непризнание лугандона?
"гражданин Агеев уволился из рядов армии рф за два дня до своего пленения, и найденные
у него документы о прохождении контрактной службы в Погранвойсках РФ недействительны"
это заявление не кого-то а пресс-службы мин обр РФ в ответ на запрос прокуратуры Украины.
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пысы. комитет совфеда РФ в конце 2017 заявил что в украинских тюрьмах сидит более 400 россиянцев.
Украинские правозащитники подтвердили - да, более 400 без учета крысчан.
Где завывания Лаврова и плясуньи Маши о их судьбах?
(о рейдах спецназа а-ля "рэмбо" и "спасения рядового..." помолчим)
Это украинский МИД требует освобождения своих.Еженедельно. не одного Сенцова.
И иногда добивается освобождения. не только Савченко. Вывозят из РФ в лугандонию и обменивают.
вот такое классико. как раиссейские воены и Раиссея в целом своих не бросают.
Александр Загонов* написал 26.01.2018 12:16
Завидонов Нигодим написал 26.01.2018 12:12
И пенсии они в основном уже получают в рублях.
Так что это полностью как бы российская территория.
Да-а-а, рашка-гавняшка сожителя Кабаевой наворотила делов с Крыможопией и Лугандонией - хомуты на шею простому росиянину.