"Голос" рассказал, как в Тамбовской области бюджетников и чиновников всех уровней привлекли к агитации за Путина

В Тамбовской области действует система, принуждающая бюджетных работников участвовать в агитации за кандидата, действующего президента Владимира Путина. Как утверждает "Голос", в ней задействованы сотрудники районных администраций, работники школ и даже члены участковых избирательных комиссий– то есть все те, кому агитировать запрещено законом. Система выстроена по всей области и поощряется на уровне губернатора региона.

22 января правозащитникам поступило сообщение об агитации за Владимира Путина сотрудниками аппарата Тамбовской городской думы, а также информационного управления администрации города Тамбова. Агитация осуществлялась на официальных страницах в Facebook, доступ к которым есть только у сотрудников ведомств. В аккаунтах публиковался плакат с хештегом-лозунгом #РоссииНуженПутин.

Также эксперты "Голоса" обнаружили страницу Избердеевской муниципальной школы в селе Петровском. На ней 4 января 2018г администратором страницы были опубликованы видеоролики со школьниками, которые рассказывали, почему России нужен только Путин. Школьники держали листовки с тем же хештегом.

Одна из учениц школы рассказала "Дождю", что видео ей предложили сделать учителя, но не принуждали.

"Нам порекомендовали сделать это и выложить. Но никакой агитации там нет. Они просто высказали свое мнение, что они любят Путина. Кто же его не любит? Но поверьте, что это не наша инициатива, не школьная. Сегодня мы уже удалили из Фейсбука эти записи", - пояснила замдиректора школы Наталья Панова.

По словам глава избиркома Тамбовской области Андрея Офицерова, агитация на школьной странице была размещена "во время январских школьных каникул исключительно по инициативе самих обучающихся, которые решили поддержать соответствующую всероссийскую акцию". "Школьники это делали самостоятельно, без принуждения педагогического состава школы и каких-то других третьих лиц. Данные материалы были размещены исключительно в социальной сети и иным образом они не распространялись. В настоящее время ролики удалены", - пояснил Офицеров.

По данным "Голоса", хештег #РоссииНуженПутин появился 6 октября. Тогда состоялась разноплановая акция ко дню рождения действующего президента в Тамбове: открыли вернисаж с его портретами, возле школы высадили деревья, ректоры вузов, тамбовские законодатели, общественники, тамбовские, студенты и даже школьники поздравили Владимира Путина.

Вновь об акции объявили 2 декабря. Тогда телекомпания "Новый век" выпустила сообщение: "Сегодня молодежь Тамбовщины запускает акцию "#РоссииНуженПутин". Ребята через свои личные истории рассказывают, почему стране нужен Владимир Владимирович Путин, как российский президент стал примером, ориентиром, вдохновителем".

14 января администрация Тамбовской области на своем официальном сайте опубликовала сообщение с заголовком "Тамбовскую акцию "#РоссииНуженПутин" поддержали российские регионы". В ней говорилось о том, что губернатор Александр Никитин оставил подпись за Путина и призвал принять участие в акции, поставив на аватарки своих страниц в социальных сетях плакат с лозунгом "#РоссииНуженПутин".

Как выяснил "Голос", производством контента о кандидате Путине и губернаторе Никитине занимаются несколько ключевых сообществ соцсетях: "КУРС ПУТИНА. ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ", "ЗА НИКИТИНА", "России Нужен Путин Тамбовская область", "Тамбовщина Муниципальная". При этом, администраторами и модераторами данных групп оказались сотрудники областной и районных администраций.

в Facebook активисты движения обнаружили 190 аккаунтов бюджетников разного уровня, которым, предположительно, была поставлена прямая задача установить на аватарку плакат с лозунгом "#РоссииНуженПутин", а также ежедневно делиться публикациями про данного кандидата и губернатора Никитина. Причем 98 из 190 человек установили агитационный плакат себе на аватар в один день - 2 декабря 2017 года, когда телекомпания "Новый век" выдала новость о том, что некая молодежь начинает акцию. "Голос" установил, что места работы этих почти 200 агитаторов - администрация области и районные администрации, ЗАГСы, Пенсионный фонд, школы.

"Председатель областного избиркома Андрей Офицеров не мог быть не в курсе данной ситуации. 69 человек из 190 человек, изученных нами, находятся у него в друзьях на Facebook", - отмечает "Голос".