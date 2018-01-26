Европейская техника найдена сирийцами у недобитых исламистов в Сирии

Армия САР обнаружила у боевиков, уничтоженных в районе Эт-Танф, аппаратуру РЭБ (устройства для постановки помех и базовую радиостанцию европейского производства. Об этом говорится в сообщении Российского центра по примирению враждующих сторон.

«В ходе осмотра места уничтожения боевиков сирийскими ополченцами обнаружены современная аппаратура РЭБ европейского производства, большое количество боеприпасов к стрелковому оружию и литература ИГ (деятельность организации запрещена на территории РФ. — Ред.)», — говорится в сообщении.

24 января сирийский военный патруль обнаружил в районе Эт-Танф передвигавшуюся по пустыне колонну из трех джипов боевиков. В ходе боестолкновения были уничтожены два джипа и ликвидированы пять террористов.

Зона Эт-Танф контролируется США, отмечается в сообщении центра. По свидетельствам, полученным от сирийских беженцев, в ближайшее время «ожидается прорыв других групп боевиков из района Эт-Танф в северном и северо-восточном направлении». В задачу группировок будет входить проведение диверсионных и террористических актов в провинциях Дамаск, Хомс и Дейр-эз-Зор.

«Данные факты наглядно демонстрируют реальную вовлеченность США в подготовку и формирование из разбитых сирийскими войсками проигиловских группировок всех мастей подконтрольную себе «вооруженную оппозицию» для срыва мирного процесса в Сирии», — добавляется в сообщении.

От редакции: Слушайте, ну это прямо новейшее открытие. То "украинскую" взрывчатку находят наши у игиловцев, то немецкие "леопарды" передумали ехать в Турцию, то вот европейскую технику у потенциальных врагов Турции - ну так удивляться-то тут чему? Германия и вообще Евросоюз - меняет то третье, то второе место в рейтинге мировых торговцев оружием, так что это "ничего личного, только бизнес". Причём существуют же и перекупщики - посему удивляться факту, например, того, что российских контрактников игиловцы убивали в Сирии русским оружием - давно не приходится. Да и важно ли, чьё оружие, важно его применение. А вот что вооружались банды религиозных экстремистов, как могли, это мы знаем ещё с Афганистана - однако тогда помощь США и Пакистана носила более системный характер, с тех пор исламисты, правда, стали куда самостоятельнее в вопросах вооружения... Но воистину ахать тут нет никакого повода.

Д.Ч.

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