Бумажный самолётик Кати Гордон не долетел до регистрации в ЦИК

Екатерина Гордон, ранее заявлявшая о намерении участвовать в выборах президента РФ, приняла решение снять свою кандидатуру, сообщил ее пресс-секретарь Олег Цуриков. "Екатерина Гордон не будет участвовать в предвыборной гонке. Она объявила о создании своей партии, а участвовать в выборах президента она не будет", - сказал Цуриков "Интерфаксу" в пятницу. "Она собрала 107 с лишним тысяч подписей, но участвовать не будет. Она сегодня в ЦИКе, скорее всего, объявит об отказе", - добавил он.

В Центризбиркоме рассчитывают получить разъяснения от Гордон относительно ее планов по участию в избирательной кампании, сообщила глава ведомства Элла Памфилова. "Мы получили информационное сообщение. Странно, до этого она участвовала, и никаких препятствий не было, и подписи собрала. Она все-таки собирается прийти и объяснить. Провести такую часть (кампании) и не участвовать - логики не вижу", - сказала она в пятницу "Интерфаксу" на заседании Центризбиркома.

На заседании комиссии было подтверждено со ссылкой на представителей Гордон, что она придет в Центризбирком в 14:00 по московскому времени. Ранее Памфилова сообщала, что в пятницу во второй половине дня ведомство ожидает доставки в Центризбирком подписей в поддержку выдвижения Гордон в качестве кандидата в президенты РФ.

В октябре 2017 года Гордон объявила о намерении участвовать в выборах президента РФ. На сайте ее предвыборной кампании gordonzabab.ru (сейчас там стоит редирект на gogordon.ru) говорилось, что "основной идеей своей программы она обозначила защиту прав женщин и детей, отметив свой многолетний опыт в этой сфере".

23 декабря Партия добрых дел, имеющая отделения в 67 субъектах РФ, выдвинула Гордон в качестве кандидата для участия в президентских выборах в марте 2018 года. 27 декабря Цуриков сообщил "Интерфаксу", что журналистка подала в ЦИК документы, необходимые для выдвижения на президентских выборах. Согласно законодательству, кандидат от непарламентской партии должен набрать не менее 100 тысяч голосов.

- Да что ж за пичалька такая! - переживает редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - впрочем, узнаю Катю... а вообще избирательная кампания-то шла вовсю, широко, видал в ЖЖ, как старательно складывают самолётики все поддерживающие всё хорошее против всего плохого, и я уже заготовил красный листик под свой самолётик, но не судьба, не судьба: впрочем, очень хороший жест, чтобы показать ничтожество президентских выборов (раздразнить, а потом ничего и не дать - как это знакомо народу-лузеру!), на которых явка уже является голосованием за Путина, может, так, Катя, и лучше, как-то чище, и феминистки не придут голосовать, и матери-одиночки, и вообще никто хороший не придёт, впрочем, вот Катино коммюнике, даю ей слово, по-прежнему благоговея (даже перед истеричными нотками гражданского отчаяния: она по-прежнему божественна)...

Здравствуйте! Я собрала 107 573 подписи. И выполнила задачу, которая стояла передо мной на этих выборах в полном объёме. Я последовательно озвучивала платформу, говорила о том, что нужны тотальные перевыборы, формирование полноценного Парламента и упразднение поста Президента. Я заявляла, что иду исполнить Конституцию и попранные статьи "3.7.10". Я обещала говорить Правду! Встречаясь с российским народом, представителем которого я себя считаю, я не ожидала увидеть такой отклик, утвердиться в мысли о необходимости создания реальной народной политической силы! Я объявляю о создании "Конституционно-Демократической Партии России!" и выходе из Выборного фарса, в котором все предопределено в пользу реальной работы во благо Народа. Я знаю итоги выборов уже сегодня: Путин и четыре кремлевских проекта, которые будут создавать иллюзию политической жизни и после выборов. Жириновский, Грудинин, Титов и Собчак. Я знаю фамилии тех, кому поручено исполнить этот проект и участвовать в фарсе не хочу. Мне не интересен диалог с марионетками, поскольку даже их кукловод не хочет с ними дебатировать. Мне интересна реальная политическая работа и борьба за Конституционные нормы. С этого дня мы начинаем открывать региональные отделения и призывать каждого вступать в наши ряды! Пора создать реальную политическую партию "Снизу' - запрос на неё подтверждён этими подписями, а идею создания мы вынашивали годы. Я не сдам подписи и не сдам народ тем, кто играет сегодня в напёрстки. Конституционно-Демократическая Партия России - ("Кадеты") сделает все, чтобы понятийное общение, на котором сегодня взаимодействует власть: "Не верь не бойся не проси...!" превратилось в общение человеческое! "Не лги! Работай! Сострадай!" Мы должны вернуть стране Конституцию и исполнить Ее! 3. 7. 10 ! Власть по 3 статье принадлежит народу! Сейчас это не так: сегодняшний парламент и сегодняшние выборы тому подтверждение! Мы социальное государство! Образование, медицина жизнь матерей, детей и пенсионеров показывает, что это не так! 10 статья говорит о разделении Власти на 3 ветви и там нет "президентской власти" которой сегодня, по факту, подчинено все! Время "кадетов"! Время реальной политической партии! Сильный народ - сильная Россия и никак иначе!

Екатерина Гордон