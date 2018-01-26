КПРФ уличили в незаконной агитации за Грудинина

Центризбкром вынес предупреждение партии КПРФ из-за распространения бюллетеня "Правда", признанного незаконной агитацией за кандидата в президенты РФ от компартии Павла Грудинина, передает РИА «Новости».
"Вынести политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» предупреждение о недопустимости нарушения требований законодательства России о выборах", — говорится в постановлении ЦИК России.
По данным Центризбиркома, бюллетень "Правда" на 90% повторяет агитматериалы Грудинина, при этом он не был оплачен из избирательного фонда кандидата в президенты и не имел соответствующих выходных данных, что является нарушением.
ЦИК согласился с решениями избиркомов нескольких регионов, которые признали бюллетень КПРФ материалом, содержащим признаки предвыборной агитации; Центризбирком также согласился с выводом о незаконности этих материалов.
Жалобу на бюллетень КПРФ подали кандидат от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, а также "Коммунисты России", выдвинувшие на выборах-2018 Максима Сурайкина.
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Дарья написал 26.01.2018 21:37
Владимир Волк написал 26.01.2018 21:28
Василий (12) написал 26.01.2018 20:56
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На роликах в YouTube, в том числе и на роликах кандидата П.Н. Грудинина, появляется "не навязчивая" реклама в исполнении Леши Карнавального. Реклама очень "не навязчивая", потому что появляется она, но при этом не появляется кнопки с надписью "Пропустить рекламу", а сие означает, что Лешу Карнавального надо обязательно прослушать до конца, не прервешь его адресную рекламу на зрителя. А реклама у Леши именно адресная, потому что в зависимости от того IP адреса, с которого смотрят ролик, то появляется Леша Карнавалиный и говорить такое: "Привет! Это Карнавальный, а вы живете в городе N-ске! И именно к вам я обращаюсь с призывом..."
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Собственно все эти призывы вы и сами прекрасно знаете из того, что на форуме копипастят кремлядские троли. Ничего нового...
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При этом Леша с экрана вешает бла-бла и дается адрес в конкретном городе для сбора лиц, оболваненных пропагандой, которые, несмотря на реалии верят в сказки "о легитимности" и "о бойкоте", но вся эта затея Путина и его спарринг-партнера, а также и их общих американских хозяев, заинтересована в том, чтобы Путин остался на новый срок.
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Ну и давайте меня убеждайте семеро, что Карнавальный не является спарринг-партнером Путина в деле оболванивания народа? Убеждайте меня, что Путин противостоит США, а те США борются с Путиным?
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Эта "ненавязчивая" реклама Карнавального причем она даже адресная, ведь такие ролики заготовили для всех городов оккупированной РСФСР, а кроме того YouTube, зарегистрированный в юрисдикции США, обеспечивает роликам Карнавального селективную привязку их представления зрителям по регионам и определяется местоположение зрителей по IP адресам.
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Налицо совместные действия США и путинского спарринг-партнера Карнавального в пользу трусливой и продажной марионетки США в кремле Путина.
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Пора уже включать собственные мозги и начинать понимать (а не верить зомбоящику), что этот Карнавальный не враг Путина, а его спарринг-партнер. Да и США не борется против Путина, а наоборот обеспечивает ему прикрытие и совместные действия для того, чтобы оставить его на новый срок. А все их публичное перекидывание какашками есть ни что иное, как создание дымовой завесы и оболванивания граждан окупированной РСФСР.
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Вот пример:
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Болдырев: Почему Пyтun проиграет Грудинину?! Что ждет Россию? 26.01.2018
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https://www.youtube.com/watch?v=Yl3dU8_lrEk
oskotr написал 26.01.2018 18:47
Разбаненный на Безрыбье написал 26.01.2018 18:14
Василий (12) написал 26.01.2018 17:51
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В виду провальности в соотношении голосов за питерского гопника Путина и за директора известного с/х предприятия Павла Грудинина, Баранову запретили в голосовании сравнивать Грудинина с облезлым гопником Путиным, и Баранов закрыл голосование вот с таким результатом:
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https://image.ibb.co/nCXSbw/22_01_18_01_31_20.png
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И тут же он открыл голосование в котором Баранову позволили сравнивать соотношение голосов за Павла Грудинина с голосами за "обычных кандидатов", как в той рекламе про "обычный стиральный порошок":
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https://image.ibb.co/m1wcib/260118032136.png
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Результаты такого опроса опять поставили кремлядь и самого Баранова в неловкое положение и Баранов уже и этот опрос закрыл.
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Ну, а теперь Баранов открыл себе другой опрос:
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https://image.ibb.co/iY5EUG/260118122122.png
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А значит надо всем приготовиться к тому, что в скором времени Баранов, потрясая результатами своего опроса не станет бичевать своего патрона Путина и его кошерных дружков, за то что они четверть века узурпировали власть, разоряли нашу страну и мародерствовали, а Баранов будет на каждом углу, возможно и дуэтом с крестницей Путина Собчачкой, под аккомпанемент шестиструнной балалайки вопить, что-то вроде "купи себе еды последний раз", "суши табак", "не выбрасывай рваные носки и использованные презервативы"... "если проголосуете за Грудинина, то Земля сойдет с оси и столкнется с Марсом" и прочее...
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Проходили уже все это!
RS написал 26.01.2018 16:03
ть написал 26.01.2018 15:53
ЦИК это банда негодяев и проаджных шкур