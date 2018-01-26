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Московский листок

КПРФ уличили в незаконной агитации за Грудинина

Опубликовано 26.01.2018 в разделе комментариев 8

КПРФ уличили в незаконной агитации за Грудинина

Центризбкром вынес предупреждение партии КПРФ из-за распространения бюллетеня "Правда", признанного незаконной агитацией за кандидата в президенты РФ от компартии Павла Грудинина, передает РИА «Новости».

"Вынести политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» предупреждение о недопустимости нарушения требований законодательства России о выборах", — говорится в постановлении ЦИК России.

По данным Центризбиркома, бюллетень "Правда" на 90% повторяет агитматериалы Грудинина, при этом он не был оплачен из избирательного фонда кандидата в президенты и не имел соответствующих выходных данных, что является нарушением.

ЦИК согласился с решениями избиркомов нескольких регионов, которые признали бюллетень КПРФ материалом, содержащим признаки предвыборной агитации; Центризбирком также согласился с выводом о незаконности этих материалов.

Жалобу на бюллетень КПРФ подали кандидат от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, а также "Коммунисты России", выдвинувшие на выборах-2018 Максима Сурайкина.

Материалы по теме: "Голос" рассказал, как в Тамбовской области бюджетников и чиновников всех уровней привлекли к агитации за Путина

 



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Всего комментариев к статье: 8
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бредят товарищи и господа
Дарья написал 26.01.2018 21:37
Интересно, а из чего должен состоять избирательный бюллетень Грудинина? Естественно, так или иначе повторять то, что было сказано им раньше. Где хорошие юристы для Грудинина? Бабурин - старая адвокатская с...чь. У которого рейтинг на сегодня - ноль целых, хрен десятых. Вот он и выеживается. Но не худа без добра. Наезды на Грудинина добавляют ему популярности. А Сурайкина с Бабуриным к Соловьеву точно не позовут. Так что пусть "искуют".
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Re: Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Владимир Волк написал 26.01.2018 21:28
А чем тебе,Сосулий,не нравитсся Карнавальный?...
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий (12) написал 26.01.2018 20:56
Американские хозяева Путина помогают ему с проведением кампании.
.
На роликах в YouTube, в том числе и на роликах кандидата П.Н. Грудинина, появляется "не навязчивая" реклама в исполнении Леши Карнавального. Реклама очень "не навязчивая", потому что появляется она, но при этом не появляется кнопки с надписью "Пропустить рекламу", а сие означает, что Лешу Карнавального надо обязательно прослушать до конца, не прервешь его адресную рекламу на зрителя. А реклама у Леши именно адресная, потому что в зависимости от того IP адреса, с которого смотрят ролик, то появляется Леша Карнавалиный и говорить такое: "Привет! Это Карнавальный, а вы живете в городе N-ске! И именно к вам я обращаюсь с призывом..."
.
Собственно все эти призывы вы и сами прекрасно знаете из того, что на форуме копипастят кремлядские троли. Ничего нового...
.
При этом Леша с экрана вешает бла-бла и дается адрес в конкретном городе для сбора лиц, оболваненных пропагандой, которые, несмотря на реалии верят в сказки "о легитимности" и "о бойкоте", но вся эта затея Путина и его спарринг-партнера, а также и их общих американских хозяев, заинтересована в том, чтобы Путин остался на новый срок.
.
Ну и давайте меня убеждайте семеро, что Карнавальный не является спарринг-партнером Путина в деле оболванивания народа? Убеждайте меня, что Путин противостоит США, а те США борются с Путиным?
.
Эта "ненавязчивая" реклама Карнавального причем она даже адресная, ведь такие ролики заготовили для всех городов оккупированной РСФСР, а кроме того YouTube, зарегистрированный в юрисдикции США, обеспечивает роликам Карнавального селективную привязку их представления зрителям по регионам и определяется местоположение зрителей по IP адресам.
.
Налицо совместные действия США и путинского спарринг-партнера Карнавального в пользу трусливой и продажной марионетки США в кремле Путина.
.
Пора уже включать собственные мозги и начинать понимать (а не верить зомбоящику), что этот Карнавальный не враг Путина, а его спарринг-партнер. Да и США не борется против Путина, а наоборот обеспечивает ему прикрытие и совместные действия для того, чтобы оставить его на новый срок. А все их публичное перекидывание какашками есть ни что иное, как создание дымовой завесы и оболванивания граждан окупированной РСФСР.
.
Вот пример:
.
Болдырев: Почему Пyтun проиграет Грудинину?! Что ждет Россию? 26.01.2018
.
https://www.youtube.com/watch?v=Yl3dU8_lrEk
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(без названия)
oskotr написал 26.01.2018 18:47
Цирк Карабаса Барабаса. Ёптыть, марионетки живут своей жизнью, все в претензиях, ЦИКи разруливают. Мираж, морок? Да. А в реале ублюдочное быдло-проститутство.
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Re: Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Разбаненный на Безрыбье написал 26.01.2018 18:14
Да совсем на форуме дела плохи коль меня разбанили....А смотрю все центровые здесь....Смотрю и Васька на свободе а не в застенках ФСБ....Димка из жопорожья небось уж почил от слабость мозга....хлопец был боевой...все о самолетах и ракетах балакал...болезный...Ну чео Товырищи...За Грудинина будем Ломаться...Когда он в кремль въедет..кге будут в Расстрельную команду записывать...Адресок скиньте
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий (12) написал 26.01.2018 17:51
Вот же смеху с кремлядскими геббельсами
.
В виду провальности в соотношении голосов за питерского гопника Путина и за директора известного с/х предприятия Павла Грудинина, Баранову запретили в голосовании сравнивать Грудинина с облезлым гопником Путиным, и Баранов закрыл голосование вот с таким результатом:
.
https://image.ibb.co/nCXSbw/22_01_18_01_31_20.png
.
И тут же он открыл голосование в котором Баранову позволили сравнивать соотношение голосов за Павла Грудинина с голосами за "обычных кандидатов", как в той рекламе про "обычный стиральный порошок":
.
https://image.ibb.co/m1wcib/260118032136.png
.
Результаты такого опроса опять поставили кремлядь и самого Баранова в неловкое положение и Баранов уже и этот опрос закрыл.
.
Ну, а теперь Баранов открыл себе другой опрос:
.
https://image.ibb.co/iY5EUG/260118122122.png
.
А значит надо всем приготовиться к тому, что в скором времени Баранов, потрясая результатами своего опроса не станет бичевать своего патрона Путина и его кошерных дружков, за то что они четверть века узурпировали власть, разоряли нашу страну и мародерствовали, а Баранов будет на каждом углу, возможно и дуэтом с крестницей Путина Собчачкой, под аккомпанемент шестиструнной балалайки вопить, что-то вроде "купи себе еды последний раз", "суши табак", "не выбрасывай рваные носки и использованные презервативы"... "если проголосуете за Грудинина, то Земля сойдет с оси и столкнется с Марсом" и прочее...
.
Проходили уже все это!
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Кто жалуется на бюллетень КПРФ и кто его изымает.
RS написал 26.01.2018 16:03
Партия Сурайкина - типичный спойлер, предназначенный для отъема голосов у КПРФ. Понятно, кто создает такие партии и кто их поддерживает. При этом нельзя исключить, что среди членов этой партии встречаются и честные, но очень неискушенные люди. Сурайкин больше других способен оттянуть на себя голоса от Грудинина - в этом ему помогают прокремлевские аналитики и журналисты, активно льющие помои на этого "буржуя" и "миллиардера", которые озвучиваются олигархическими СМИ (таковыми являются, в частности, почти все ТВ). При этом сам Сурайкин совсем не может претендовать на какое-либо реальное соперничество действующему президенту. Громкие и революционно звучащие лозунги и обещания вернуть советскую власть, с которыми он будет выступать, совсем не опасны, поскольку их в современных условиях совершенно нельзя реализовать. Но на них клюнут наивные люди, готовые поддерживать коммунистов, надеясь при этом на восстановлении советских порядков. Кроме того, те, кто хотел бы проголосовать за кандидата КПРФ, могут по ошибке отдать свой голос Сурайкину. Именно поэтому "самый справедливый" российский суд отклонил иски КПРФ по поводу использования партией "Коммунистам России" сходных аббревиатуры и логотипа в избирательном бюллетене. Ну, а Бабурин ищет себе союзников среди церковников и надеется восстановить свой пошатнувшийся имидж после того, как его изгнали из ректоров за реальное жульничество (хотя члену ЕР такое, может быть, и сошло бы).
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(без названия)
ть написал 26.01.2018 15:53

ЦИК это банда негодяев и проаджных шкур
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