КПРФ уличили в незаконной агитации за Грудинина

Центризбкром вынес предупреждение партии КПРФ из-за распространения бюллетеня "Правда", признанного незаконной агитацией за кандидата в президенты РФ от компартии Павла Грудинина, передает РИА «Новости».

"Вынести политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» предупреждение о недопустимости нарушения требований законодательства России о выборах", — говорится в постановлении ЦИК России.

По данным Центризбиркома, бюллетень "Правда" на 90% повторяет агитматериалы Грудинина, при этом он не был оплачен из избирательного фонда кандидата в президенты и не имел соответствующих выходных данных, что является нарушением.

ЦИК согласился с решениями избиркомов нескольких регионов, которые признали бюллетень КПРФ материалом, содержащим признаки предвыборной агитации; Центризбирком также согласился с выводом о незаконности этих материалов.

Жалобу на бюллетень КПРФ подали кандидат от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, а также "Коммунисты России", выдвинувшие на выборах-2018 Максима Сурайкина.

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