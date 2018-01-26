Сырьевая империя Путина поможет США душить КНДР санкциями

Появившаяся в СМИ информация о том, что Россия в обход санкций СБ ООН реэкспортирует северокорейский уголь в третьи страны, не соответствует действительности, заявили в пятницу "Интерфаксу" в посольстве РФ в КНДР.

"Эта информация является недостоверной", - сказали в российской дипмиссии. "Россия не покупает уголь у КНДР и при этом не является транзитным пунктом доставки угля в третьи страны", - подчеркнули в посольстве.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на европейскую разведку сообщало, что Россия якобы нарушает запрет ООН на экспорт угля, получая его от КНДР и переправляя в Японию и Южную Корею.

Эти слухи не подтверждаются данными Таможенной службы РФ, которая за неполные 11 месяцев 2017 года не регистрировала сделок по ввозу угля из Северной Кореи.

В Госдуме также отвергли подозрения СМИ, подчеркнув, что Москва крайне аккуратно относится ко всем своим международным обязательствам.

Отметим, что позиция РФ и год назад была уже, мягко говоря, проамериканской в этом конфликте, вполне идеологическом, а не только геополитическом.

Министерство иностранных дел РФ ещё в феврале 2017-го подготовило проект президентского указа об ужесточении санкций в отношении Корейской Народно-Демократической Республики в ответ на проведение ею ракетно-ядерных испытаний.

Указ связан с принятием резолюции Совета Безопасности ООН N2321 от 30 ноября 2016 года, отмечается в документе, опубликованном на портале правовой информации.

В частности, указ предписывает "прекратить научно-техническое сотрудничество с участием лиц или групп, официально организованных или представляющих КНДР, за исключением обменов в области медицины".

В то же время сотрудничество Москвы и Пхеньяна в области ядерной науки, машиностроения и авиатехники остается возможным, но лишь в том случае, если Комитет СБ ООН одобрит его и сочтет не способствующим ядерной программе КНДР, отмечает "Коммерсант".

Помимо этого, проект указа предусматривает введение запрета на поставки Северной Корее меди, никеля, серебра и цинка из РФ. Также Пхеньяну больше не станут передавать новые российские вертолеты и морские суда, а уже находящиеся в собственности КНДР суда должны будут пройти досмотр и быть сняты с государственной регистрации.

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