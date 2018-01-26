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Московский листок

Сырьевая империя Путина поможет США душить КНДР санкциями

Опубликовано 26.01.2018 в разделе комментариев 2

сша кндр санкции сырьеваяимперия южная корея конфронтация
Сырьевая империя Путина поможет США душить КНДР санкциями

Появившаяся в СМИ информация о том, что Россия в обход санкций СБ ООН реэкспортирует северокорейский уголь в третьи страны, не соответствует действительности, заявили в пятницу "Интерфаксу" в посольстве РФ в КНДР. 

"Эта информация является недостоверной", - сказали в российской дипмиссии. "Россия не покупает уголь у КНДР и при этом не является транзитным пунктом доставки угля в третьи страны", - подчеркнули в посольстве. 

Ранее агентство Reuters со ссылкой на европейскую разведку сообщало, что Россия якобы нарушает запрет ООН на экспорт угля, получая его от КНДР и переправляя в Японию и Южную Корею. 

Эти слухи не подтверждаются данными Таможенной службы РФ, которая за неполные 11 месяцев 2017 года не регистрировала сделок по ввозу угля из Северной Кореи. 

В Госдуме также отвергли подозрения СМИ, подчеркнув, что Москва крайне аккуратно относится ко всем своим международным обязательствам.

Отметим, что позиция РФ и год назад была уже, мягко говоря, проамериканской в этом конфликте, вполне идеологическом, а не только геополитическом. 

Министерство иностранных дел РФ ещё в феврале 2017-го подготовило проект президентского указа об ужесточении санкций в отношении Корейской Народно-Демократической Республики в ответ на проведение ею ракетно-ядерных испытаний. 

Указ связан с принятием резолюции Совета Безопасности ООН N2321 от 30 ноября 2016 года, отмечается в документе, опубликованном на портале правовой информации. 

В частности, указ предписывает "прекратить научно-техническое сотрудничество с участием лиц или групп, официально организованных или представляющих КНДР, за исключением обменов в области медицины". 

В то же время сотрудничество Москвы и Пхеньяна в области ядерной науки, машиностроения и авиатехники остается возможным, но лишь в том случае, если Комитет СБ ООН одобрит его и сочтет не способствующим ядерной программе КНДР, отмечает "Коммерсант". 

Помимо этого, проект указа предусматривает введение запрета на поставки Северной Корее меди, никеля, серебра и цинка из РФ. Также Пхеньяну больше не станут передавать новые российские вертолеты и морские суда, а уже находящиеся в собственности КНДР суда должны будут пройти досмотр и быть сняты с государственной регистрации.  

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Александр ДВ написал 26.01.2018 17:20
Пхеньяну больше не станут передавать новые российские вертолеты и морские суда, а уже находящиеся в собственности КНДР суда должны будут пройти досмотр и быть сняты с государственной регистрации.
.
Ой, правда? Да часть судов заказывалась и получена рыбаками Приморья из КНДР, нах последней какие-то суда втридорога от гопкомпании им.ЕБНутых? И еще - а кто такая рф, что распоряжается собственностью КНДР и ее регистрацией?
Тупицы здание посольства в США забрать не могут, а туда же, командеры, мля
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(без названия)
Пятрович написал 26.01.2018 14:38
Поможет, еще как поможет. А куды на .. денется. Чо хозяин изволит, то и будет эта империя делать. Влезла вона, империя, во все *****, ВТО, МВФ и прочее. Как в древнем анекдоте,
Муж (радостно сообщает): Жена, я в партию вступил.
Жена (обреченно): Ну вот, дебил, вчера в *****, сегодня в партию.
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