Анатолий Баранов: Если для получения прибыли в 200 процентов понадобится зажарить и съесть Дворковича - зажарят и сожрут

Дал комментарий для "свободной прессы" по поводу возможных санкций.

Российские банки смогут работать в случае отключения от межбанковской системы SWIFT, но в Москве надеются, что США не пойдут на этот шаг. Об этом рассказал в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«Я не буду комментировать вероятности какие-то, это не наше решение. Работать можно и без SWIFT, когда-то SWIFT не было. Понятно, что все это чуть медленнее и не так эффективно, но работать можно», — сказал журналистам Дворкович.

«Но это совсем уже агрессия и, конечно, как говорил Лавров и другие коллеги, у нас есть возможные ответные шаги некоторые. Мы надеемся, что не будет агрессии», — отметил он.

— Вообще разговоры об отключении SWIFT ведутся с 2014 года, так что сильно волнующей новостью я бы это не назвал, — подчеркивает главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов.

— Думаю, если бы SWIFT отключили тогда и неожиданно, проблем было бы больше. Сейчас к этой неприятности успели подготовиться, и да, это именно неприятность, проводки бухгалтерские будут более долгими. Но ведь было время, когда SWIFT вообще не было, и как-то люди жили. Но жили ведь и без мобильных телефонов, например. Сейчас уже привыкли, и возвращаться в прежнюю эпоху обидно, если ты, конечно, не любитель исторических реконструкций. Но в конечном счете SWIFT — это просто система мгновенного оповещения о платеже. Есть и более существенные гадости, которыми мировое сообщество может «наградить» строптивое государство, обладающее недостаточными ресурсами для импортозамещения в самом широком смысле. Как вы думаете, почему со Сталиным никто даже не заикался о санкциях? Хотя поводы были. А потому что СССР имел достаточно автаркичную экономику, грубо говоря, внешний мир ему был не очень и необходим. Желателен, конечно, но не критично. А у нас даже презервативы, и то теперь исключительно импортные.

— Многие из членов российской делегации наверняка попадут в новый санкционный список США. Видим ли мы российскую делегацию в последний раз в таком составе?

— Это вообще не проблема для нас, рядовых граждан. Это нельзя даже рядом ставить с отключением SWIFT, например. Ну находятся под санкциями несколько десятков граждан, из моих знакомых, ну, может, двое, из ваших — может, и никто. Мы знаем об этом только потому, что эти очень влиятельные граждане могут транслировать свои проблемы нам через масс-медиа. Но по большому счету это проблема уровня размера груди Ольги Бузовой.

— О каких ответных шагах говорит Дворкович? Чем может ответить Москва?

— В смысле наказать Запад? Никак не может. У нас два процента мировой экономики, у СССР было 22. Но и СССР мало мог реально влиять на мировые рынки, за исключением, может, узко специфичных. А с 2 процентами, извините, только в сортире на Казанском вокзале «Занято!» кричать.

Путин вчера сказал о развитии конверсионных технологий в ОПК, даже что-то про гражданский аналог Ту-160. Мне это напомнило Горбачева. С пустым бюджетом говорить о масштабном освоении технологий на непрофильном производстве, об импортозамещении — это фанфаронство пустое. Лет 15 назад если б начали, потихоньку, не афишируя, можно было бы говорить о существенном замещении импорта, даже о выходе на рынки, собственные, в основном. Сейчас глупо. Нет ни времени, ни денег. Я б лучше начал вводить в моду стиль «милитари» и осваиваться с бытовым минимализмом, а также сушил сухари — очень полезная вещь, знаете ли.

— В марте прошлого года председатель Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что российская финансовая система защищена на случай отключения от системы SWIFT и международных платежных систем, добавив, что в России создан аналог этой системы. Насколько эффективным может быть этот аналог? Сможет ли он составить конкуренцию SWIFT? Кто ей будет пользоваться?

— Аналог создан, по эффективности уступает. Но в принципе можно ведь и по телефону сопровождать банковскую проводку. Медленней, хуже, но работать можно. Я-то еще помню другую эпоху, у меня где-то на антресолях даже пишущая машинка есть и аналоговый телефон с диском. И считать в столбик я умею. И логарифмическая линейка имеется. Просто не хочется осваивать заново то, о чем успел забыть уже. Ну вот моих взрослых детей восхищает, что я зажигаю костер с одной спички, но в современной жизни это совершенно бессмысленный навык, когда есть жидкость для розжига.

— На какие еще агрессивные действия, кроме отключения от SWIFT может пойти Запад? Где для него красная черта?

— Нет красной черты, читайте Маркса, Энгельса, Ленина. Если для получения прибыли в 200 процентов понадобится зажарить и съесть Дворковича — зажарят и сожрут. У Трампа в администрации сплошь представители мировых корпораций, они целыми днями думают, как выйти из кризиса за чей-нибудь счет. Путин подставился — и стал кандидатом на съедение. Помните «большую восьмерку»? В компанию к старым уголовникам берут молодого, всячески его нахваливают, подкармливают, чтобы при побеге съесть — таких доверчивых называют «консервами». Вот и мы стали «консервами» для мировых паханов.