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Московский листок

Анатолий Баранов: Если для получения прибыли в 200 процентов понадобится зажарить и съесть Дворковича - зажарят и сожрут

Опубликовано 26.01.2018 в разделе комментариев 17

экономика давос анатолий баранов
Анатолий Баранов: Если для получения прибыли в 200 процентов понадобится зажарить и съесть Дворковича - зажарят и сожрут

Дал комментарий для "свободной прессы" по поводу возможных санкций.

Российские банки смогут работать в случае отключения от межбанковской системы SWIFT, но в Москве надеются, что США не пойдут на этот шаг. Об этом рассказал в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. 

«Я не буду комментировать вероятности какие-то, это не наше решение. Работать можно и без SWIFT, когда-то SWIFT не было. Понятно, что все это чуть медленнее и не так эффективно, но работать можно», — сказал журналистам Дворкович. 

«Но это совсем уже агрессия и, конечно, как говорил Лавров и другие коллеги, у нас есть возможные ответные шаги некоторые. Мы надеемся, что не будет агрессии», — отметил он.

— Вообще разговоры об отключении SWIFT ведутся с 2014 года, так что сильно волнующей новостью я бы это не назвал, — подчеркивает главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов.

— Думаю, если бы SWIFT отключили тогда и неожиданно, проблем было бы больше. Сейчас к этой неприятности успели подготовиться, и да, это именно неприятность, проводки бухгалтерские будут более долгими. Но ведь было время, когда SWIFT вообще не было, и как-то люди жили. Но жили ведь и без мобильных телефонов, например. Сейчас уже привыкли, и возвращаться в прежнюю эпоху обидно, если ты, конечно, не любитель исторических реконструкций. Но в конечном счете SWIFT — это просто система мгновенного оповещения о платеже. Есть и более существенные гадости, которыми мировое сообщество может «наградить» строптивое государство, обладающее недостаточными ресурсами для импортозамещения в самом широком смысле. Как вы думаете, почему со Сталиным никто даже не заикался о санкциях? Хотя поводы были. А потому что СССР имел достаточно автаркичную экономику, грубо говоря, внешний мир ему был не очень и необходим. Желателен, конечно, но не критично. А у нас даже презервативы, и то теперь исключительно импортные.

— Многие из членов российской делегации наверняка попадут в новый санкционный список США. Видим ли мы российскую делегацию в последний раз в таком составе?

— Это вообще не проблема для нас, рядовых граждан. Это нельзя даже рядом ставить с отключением SWIFT, например. Ну находятся под санкциями несколько десятков граждан, из моих знакомых, ну, может, двое, из ваших — может, и никто. Мы знаем об этом только потому, что эти очень влиятельные граждане могут транслировать свои проблемы нам через масс-медиа. Но по большому счету это проблема уровня размера груди Ольги Бузовой.

— О каких ответных шагах говорит Дворкович? Чем может ответить Москва?

— В смысле наказать Запад? Никак не может. У нас два процента мировой экономики, у СССР было 22. Но и СССР мало мог реально влиять на мировые рынки, за исключением, может, узко специфичных. А с 2 процентами, извините, только в сортире на Казанском вокзале «Занято!» кричать.

Путин вчера сказал о развитии конверсионных технологий в ОПК, даже что-то про гражданский аналог Ту-160. Мне это напомнило Горбачева. С пустым бюджетом говорить о масштабном освоении технологий на непрофильном производстве, об импортозамещении — это фанфаронство пустое. Лет 15 назад если б начали, потихоньку, не афишируя, можно было бы говорить о существенном замещении импорта, даже о выходе на рынки, собственные, в основном. Сейчас глупо. Нет ни времени, ни денег. Я б лучше начал вводить в моду стиль «милитари» и осваиваться с бытовым минимализмом, а также сушил сухари — очень полезная вещь, знаете ли.

 — В марте прошлого года председатель Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что российская финансовая система защищена на случай отключения от системы SWIFT и международных платежных систем, добавив, что в России создан аналог этой системы. Насколько эффективным может быть этот аналог? Сможет ли он составить конкуренцию SWIFT? Кто ей будет пользоваться?

— Аналог создан, по эффективности уступает. Но в принципе можно ведь и по телефону сопровождать банковскую проводку. Медленней, хуже, но работать можно. Я-то еще помню другую эпоху, у меня где-то на антресолях даже пишущая машинка есть и аналоговый телефон с диском. И считать в столбик я умею. И логарифмическая линейка имеется. Просто не хочется осваивать заново то, о чем успел забыть уже. Ну вот моих взрослых детей восхищает, что я зажигаю костер с одной спички, но в современной жизни это совершенно бессмысленный навык, когда есть жидкость для розжига.

— На какие еще агрессивные действия, кроме отключения от SWIFT может пойти Запад? Где для него красная черта?

— Нет красной черты, читайте Маркса, Энгельса, Ленина. Если для получения прибыли в 200 процентов понадобится зажарить и съесть Дворковича — зажарят и сожрут. У Трампа в администрации сплошь представители мировых корпораций, они целыми днями думают, как выйти из кризиса за чей-нибудь счет. Путин подставился — и стал кандидатом на съедение. Помните «большую восьмерку»? В компанию к старым уголовникам берут молодого, всячески его нахваливают, подкармливают, чтобы при побеге съесть — таких доверчивых называют «консервами». Вот и мы стали «консервами» для мировых паханов.



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Всего комментариев к статье: 17
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(без названия)
неизвестный написал 26.01.2018 21:36
Лис молодца. Дави быдло-холопов либерастических. Они по природе своей сыкливы , подлы, злобны, продажны, малограмотны,
и самое страшное - они равнодушны . Короче просто твари, только шоковая хирургия с ампутацией опухоли без наркоза.
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Не дал интервью, а взяла. У такого не каждая возььметьь
Крон Принц Пятак Альфредович написал 26.01.2018 21:07
То, что Баранов содержит за свой счет этот ресурс, которым вы пользуетесь бесплатно - это ничто, это чепуха?
R E N I X A?
А ТЫ ДОКАЖИ.
Ну за свой счет что, а хачикян гоблян?
Не за свой счет и тупая пропаганда тупого ленинизма.
Когда пришел Гайдар , отказавшийся!!! оплачивать
То есть деньги были, а он отказался?
А может это краснозадые довели ло полнейшего банкротства СССР?
Не ответит су ка! Ибо су ка!
Дух Ленина!!
Ох я встречу того духа, ох отмечу его в ухо, дух он тоже духу рознь.
В РФ не действует право, вообще никакого права нет. Как карта ляжет, так и будет. Выгодно православие в настоящий момент, будет православие, а вот надоели Владимиру Путину уголовники Донбасса и в пыль их, или оборонка эа вот!
Но началось задолго все, ох задолго, вот и вся недолга.
Разгон Учредительного Собрания красноармейцами.
КАРАУЛ УСТАЛ.
К А Р А У Л!
И харкотина потекла по Руси.
Сдохла советская гадина, но погань краснозадая жива.
С первых моментов становления РФ партизанят недобитки совецкие.
Полностью решить красножопый вопрос и демократия начнется, а пока Владимир Путин вынужден в ручном режиме жить и работать как раб на галерах.
2018 Год Столетия Красножопого Переворота. Выборы мартовские. И потом окончательное решение с выносом мусора из мавзолея, с люстрацией, с психушками для ленинистов, с переселением в Арктику каждого красножопого, включая грудничков и старичков.
Ждем Великий Путин!
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SWIFT не SWIFT... и че?
дважды забаненный неотроцкистами написал 26.01.2018 20:54
Отключение от SWIFT - это проблема для госкорпораций и российских банков, страстно желающих слиться в пароксизме транснационального единства с мировым капиталом. Для подавляющего большинства российского народа эта тема не актуальна. Мы, народ, живем по принципу "не жили хорошо и нечего привыкать". Даст Бог, картошкой со своих огородов прокормимся, чем-то с соседями сменяемся. Пережили лихие 90-е, переживем и грядущие смутные времена. Верить надо в себя, своих близких, друзей и в наш прекрасный многонациональный народ. Все остальное - прах.
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Re: А у нас даже презервативы, и то теперь исключительно импортные
вопрос написал 26.01.2018 20:03
"Это и называется "честная конкуренция"."-а, разве при рыночных отношениях бывает другая?Разве все эти "многоходовки", с первичным демпингом -уничтожением конкурирующих производств, и последующим монопольным взвинчиванием цен ,частные предприниматели не выдумывают для завоевания рынков сбыта своей продукции , извлечения максимальных прибылей ,всю свою историю существования?Разве об этом каждому советскому школьнику, студенту не талдычили на уроках ?Разве они не сдавали экзамены по этому вопросу ,в каждом пту,вузе? Разве они не были обязаны сами перед собой ,передать свои знания о жизни на рынке детям?
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Re: Наблюдательный написал 26.01.2018 17:22
вопрос написал 26.01.2018 19:53
"Против Сталина не было санкций? А торговые санкции начала 30х против кого были? Кто отобрал у американцев все концессии?"- а, разве частный предприниматель в рыночных сми,свободный журналист ,обязан знать такие глупости из реальной истории ,для своих гениальных статей ?Может это, его частный независимый взгляд на историю такой ?А, может просто забыл, или не знал?
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Re: Все же нужно помнить.
вопрос написал 26.01.2018 19:45
"Одна только фирма Albert Kahn Inc спроектировала и построила 500 советских предприятий! Именно благодаря Albert Kahn Inc в СССР начали появляться свои инженеры. Всего за 10 лет американцы построили в СССР почти 1500 заводов и фабрик! Проклятые американцы?
В этот раз могут и не помочь."- и кто-ж такую чушь выдумал что,сами частные владельцы американских корпораций себе массово создавали конкурентов на потенциальном рынке сбыта своей продукции?Тем самым лишая себя святого- возможной максимальной прибыли?Неужели американские предприниматели такие идиоты были ,чтобы построить "дяде", аж целую промышленную экономику в гигантской стране ,на свои и пойти лесом без прибыли и прав собственности на построенное ?! Неужели это не противоречит законам капитализма, философии капиталистов ?Почему-же они , после этого не понастроили промышленностей во всех странах мира, на таких благотворительных условиях?Добренькие капиталисты -идиоты? Что-же эти капиталисты не построили у себя в стране дополнительно новых заводов, и не отдали их даром работникам, не извлекая прибыли из своих инвестиций,из прав на технологии и прибавочной стоимости от эксплуатации наемных работников?
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(без названия)
собака лает караван идет написал 26.01.2018 19:05
О,какл,ты прекрасен.SPQRY нет.
Но вот прекрасная маркиза чешет ручку.
Ей получать иль отдавать получку?
Заерзала.
Зашевелилась.
Потащило.
Откуда у свиненка бычья сила?
А может ты камЕнь в кармане ищешь?
Иль на рассвете просто дрищешь?
Бумажной волокиты суть-
Джон Свифт все срут и сруть.
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(без названия)
bn написал 26.01.2018 18:37
Недавно этот же г Дворкович определил олигархов как социально ответственных бизнесменов, а вот что они действитедьно ответственны ,в свете последних событий,когда Запад заблокирует их активы,подлежит ВЕЛИКОМУ СОМНЕНИЮ...Вообще русский бизнес, как раньше говорили буржуазия ,был всегда слабым,именно на бизнесе, буржуазии начала двадцатого века лежит вина октябрьского переворота, а впоследствии перемещение политической и финансовой власти в руки инородцев.Ну а после девяностых годов власть финансовая и идеологическая в руках инородцев. Последнее что остается переход политической власти к инородцам.Как можно сделать так что русский капитал полностью зависит от Запада, после ареста их активов вряд ли англы вернут в Россию капитал.
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(без названия)
собака лает караван идет написал 26.01.2018 18:34
Баранов поражает своей проницательностью к блистательности гуманистических извращений.
Сожрать Дворковича.Баранов,зачем его есть?Он худой,бледный,не вкусный.
Более рационально выйти с Порошенко на переговоры о списании долгов с Украины наподобие как это делали с Кубой,Анголой,другими странами.
Вот тогда госпожа Лаггард повысит рейтинг инвестиционной составляющей,который служит бычьему стаду как питательная среда для общего поправления веса.
Вы забыли о гуманности Баранов.Мало того что старики уходят из Донбасса для того что бы прожить(выжить)в более высокой пенсии от Петра Порошенко,еще и экономика Украины уходит в деструктивное состояние,которое *****(нервы)скажется ***** и на России.
И если пока ***** украинские радикальные группы не устраивают взрывы на Казанском вокзале,то потом ***** будет поздно.
Потом ***** возможен опять неистовый порыв ярости благо Олимпиада скоро.
Только ***** не говорите,что об этом не думают даже не только в Москве и Киеве но и в Вашингтоне и даже в Пхенчане.
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Все же нужно помнить.
Лозино написал 26.01.2018 18:06
-"А потому что СССР имел достаточно автаркичную экономику, грубо говоря, внешний мир ему был не очень и необходим. Желателен, конечно, но не критично".
Это не совсем так. Все же нужно помнить, что США всего за 10 лет, с 1930 по 1940 годы фактически создали в СССР с нуля химическую, авиационную, электротехническую, нефтяную, горнодобывающую, угольную и металлургическую промышленность! Именно американцы построили в СССР, крупнейшие в Европе заводы для производства автомобилей, тракторов, авиационных двигателей и другой продукции.
Сроки были настолько жесткими, что некоторые заводы строили в США, а потому уже везли в СССР! Так Сталинградский тракторный (танковый)завод целиком был построен в США, потом размонтирован и на судах перевезен в СССР.Знаменитый Днепрогэс построила американская фирма Cooper Engineering Company и германская компания Siemens. Горьковский автозавод (ГАЗ) был построен американской компанией Austin. АЗЛК - построен инженерами Форда. Магнитка точная копия металлургического комбината в городе Гэри, штат Индиана. Одна только фирма Albert Kahn Inc спроектировала и построила 500 советских предприятий! Именно благодаря Albert Kahn Inc в СССР начали появляться свои инженеры. Всего за 10 лет американцы построили в СССР почти 1500 заводов и фабрик! Проклятые американцы?
В этот раз могут и не помочь.
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(без названия)
Наблюдательный написал 26.01.2018 17:22
Против Сталина не было санкций? А торговые санкции начала 30х против кого были? Кто отобрал у американцев все концессии? Да если бы сейчас ввели запрет на экспорт всех российских товаров, кроме зерна, включая нефть и даже золото, то мало никому бы не показалось. Западу тоже пришлось бы не сладко без российской нефти.
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(без названия)
брэд написал 26.01.2018 17:11
Система Свифт - это просто каталог банков, каждому из которых присвоен номер. Чтобы не писать длинно словами "от такого-то банка", пишут длинно цифрами: от банка 029350242.
Ну модно сейчас так. Цифровая мода.
Скоро и детям будут давать имена: 3853Ю и К45485-20
Так что проблема надуманная, высосанная из пальца. Надо же поговорить об угрозах с запада и оправдать поведение РФ. Отключат систему Свифт, оказывается, поэтому РФ так себя ведет - чтоб не отключили.
А я так думаю, если кому-то нужно ваши деньги получить, примут с превеликим удовольствием и без всякой системы Свифт.
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(без названия)
ес написал 26.01.2018 16:56
"Вот и мы стали.." или Вот и нас поставили..
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уголовники откармливают "свинью"
в натуре написал 26.01.2018 16:55
а Дворковича не сожрут.
Сожрут ,и жрут Уже,народ.
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(без названия)
Чингачгук написал 26.01.2018 16:48
Строго говоря,"консервами"для США являются все страны мира,поскольку-"всемирный смотрящий"перекладывает на них свои расходы...Ну а насчет влияния России на мировую экономику-и говорить нечего,причем,на такие "задворки"страна угодила,как раз с легкой руки "отцов Русской демоуратии",которые просто сдали всех с потрохами в обмен на разрешение взять все да и поделить...В итоге,Россия превратилась в полностью сырьевую колонию,с якобы-капиталистической экономикой,но при этом,почкму-то с насквозь феодальным управлением и порядками,живущей сплошь на потреблении импорта и только за счет продажи ископаемых,поскольку,больше ничего создать не получилось (за столько-то лет),потому,что и не хотелось..Зато,за счет Российской "элиты" неплохо пополняется Форбс,обеспечено мировое лидерство по суперьяхтам,а в остальном,конечно,получилась полноценная сырьевая колония без надежды на развитие и без права голоса в мировом сообществе...
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А у нас даже презервативы, и то теперь исключительно импортные
RS написал 26.01.2018 16:18
Сначала в Россию стали завозить более привлекательные импортные и продавать их по дешевой цене. Когда собственное производство стало совершенно не выгодным из-за невозможности реализовать продукцию и прекратилось, цены на импортные презервативы увеличились в десятки раз. Это и называется "честная конкуренция".
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(без названия)
Лис написал 26.01.2018 16:03
Актуальная статья.Из либераста Путина Сталин как из говна пуля.Если еще сожрут Грефа,Кудрина и Набиуллину то я совсем не расстроюсь.А Гундяева с РПЦ в ходе Социалистической революции мы и сами "сожрем".
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