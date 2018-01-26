Анатолий Баранов: Если для получения прибыли в 200 процентов понадобится зажарить и съесть Дворковича - зажарят и сожрут

Дал комментарий для "свободной прессы" по поводу возможных санкций.
Российские банки смогут работать в случае отключения от межбанковской системы SWIFT, но в Москве надеются, что США не пойдут на этот шаг. Об этом рассказал в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
«Я не буду комментировать вероятности какие-то, это не наше решение. Работать можно и без SWIFT, когда-то SWIFT не было. Понятно, что все это чуть медленнее и не так эффективно, но работать можно», — сказал журналистам Дворкович.
«Но это совсем уже агрессия и, конечно, как говорил Лавров и другие коллеги, у нас есть возможные ответные шаги некоторые. Мы надеемся, что не будет агрессии», — отметил он.
— Вообще разговоры об отключении SWIFT ведутся с 2014 года, так что сильно волнующей новостью я бы это не назвал, — подчеркивает главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов.
— Думаю, если бы SWIFT отключили тогда и неожиданно, проблем было бы больше. Сейчас к этой неприятности успели подготовиться, и да, это именно неприятность, проводки бухгалтерские будут более долгими. Но ведь было время, когда SWIFT вообще не было, и как-то люди жили. Но жили ведь и без мобильных телефонов, например. Сейчас уже привыкли, и возвращаться в прежнюю эпоху обидно, если ты, конечно, не любитель исторических реконструкций. Но в конечном счете SWIFT — это просто система мгновенного оповещения о платеже. Есть и более существенные гадости, которыми мировое сообщество может «наградить» строптивое государство, обладающее недостаточными ресурсами для импортозамещения в самом широком смысле. Как вы думаете, почему со Сталиным никто даже не заикался о санкциях? Хотя поводы были. А потому что СССР имел достаточно автаркичную экономику, грубо говоря, внешний мир ему был не очень и необходим. Желателен, конечно, но не критично. А у нас даже презервативы, и то теперь исключительно импортные.
— Многие из членов российской делегации наверняка попадут в новый санкционный список США. Видим ли мы российскую делегацию в последний раз в таком составе?
— Это вообще не проблема для нас, рядовых граждан. Это нельзя даже рядом ставить с отключением SWIFT, например. Ну находятся под санкциями несколько десятков граждан, из моих знакомых, ну, может, двое, из ваших — может, и никто. Мы знаем об этом только потому, что эти очень влиятельные граждане могут транслировать свои проблемы нам через масс-медиа. Но по большому счету это проблема уровня размера груди Ольги Бузовой.
— О каких ответных шагах говорит Дворкович? Чем может ответить Москва?
— В смысле наказать Запад? Никак не может. У нас два процента мировой экономики, у СССР было 22. Но и СССР мало мог реально влиять на мировые рынки, за исключением, может, узко специфичных. А с 2 процентами, извините, только в сортире на Казанском вокзале «Занято!» кричать.
Путин вчера сказал о развитии конверсионных технологий в ОПК, даже что-то про гражданский аналог Ту-160. Мне это напомнило Горбачева. С пустым бюджетом говорить о масштабном освоении технологий на непрофильном производстве, об импортозамещении — это фанфаронство пустое. Лет 15 назад если б начали, потихоньку, не афишируя, можно было бы говорить о существенном замещении импорта, даже о выходе на рынки, собственные, в основном. Сейчас глупо. Нет ни времени, ни денег. Я б лучше начал вводить в моду стиль «милитари» и осваиваться с бытовым минимализмом, а также сушил сухари — очень полезная вещь, знаете ли.
— Аналог создан, по эффективности уступает. Но в принципе можно ведь и по телефону сопровождать банковскую проводку. Медленней, хуже, но работать можно. Я-то еще помню другую эпоху, у меня где-то на антресолях даже пишущая машинка есть и аналоговый телефон с диском. И считать в столбик я умею. И логарифмическая линейка имеется. Просто не хочется осваивать заново то, о чем успел забыть уже. Ну вот моих взрослых детей восхищает, что я зажигаю костер с одной спички, но в современной жизни это совершенно бессмысленный навык, когда есть жидкость для розжига.
— На какие еще агрессивные действия, кроме отключения от SWIFT может пойти Запад? Где для него красная черта?
— Нет красной черты, читайте Маркса, Энгельса, Ленина. Если для получения прибыли в 200 процентов понадобится зажарить и съесть Дворковича — зажарят и сожрут. У Трампа в администрации сплошь представители мировых корпораций, они целыми днями думают, как выйти из кризиса за чей-нибудь счет. Путин подставился — и стал кандидатом на съедение. Помните «большую восьмерку»? В компанию к старым уголовникам берут молодого, всячески его нахваливают, подкармливают, чтобы при побеге съесть — таких доверчивых называют «консервами». Вот и мы стали «консервами» для мировых паханов.
неизвестный написал 26.01.2018 21:36
и самое страшное - они равнодушны . Короче просто твари, только шоковая хирургия с ампутацией опухоли без наркоза.
Крон Принц Пятак Альфредович написал 26.01.2018 21:07
R E N I X A?
А ТЫ ДОКАЖИ.
Ну за свой счет что, а хачикян гоблян?
Не за свой счет и тупая пропаганда тупого ленинизма.
Когда пришел Гайдар , отказавшийся!!! оплачивать
То есть деньги были, а он отказался?
А может это краснозадые довели ло полнейшего банкротства СССР?
Не ответит су ка! Ибо су ка!
Дух Ленина!!
Ох я встречу того духа, ох отмечу его в ухо, дух он тоже духу рознь.
В РФ не действует право, вообще никакого права нет. Как карта ляжет, так и будет. Выгодно православие в настоящий момент, будет православие, а вот надоели Владимиру Путину уголовники Донбасса и в пыль их, или оборонка эа вот!
Но началось задолго все, ох задолго, вот и вся недолга.
Разгон Учредительного Собрания красноармейцами.
КАРАУЛ УСТАЛ.
К А Р А У Л!
И харкотина потекла по Руси.
Сдохла советская гадина, но погань краснозадая жива.
С первых моментов становления РФ партизанят недобитки совецкие.
Полностью решить красножопый вопрос и демократия начнется, а пока Владимир Путин вынужден в ручном режиме жить и работать как раб на галерах.
2018 Год Столетия Красножопого Переворота. Выборы мартовские. И потом окончательное решение с выносом мусора из мавзолея, с люстрацией, с психушками для ленинистов, с переселением в Арктику каждого красножопого, включая грудничков и старичков.
Ждем Великий Путин!
дважды забаненный неотроцкистами написал 26.01.2018 20:54
вопрос написал 26.01.2018 20:03
вопрос написал 26.01.2018 19:53
вопрос написал 26.01.2018 19:45
В этот раз могут и не помочь."- и кто-ж такую чушь выдумал что,сами частные владельцы американских корпораций себе массово создавали конкурентов на потенциальном рынке сбыта своей продукции?Тем самым лишая себя святого- возможной максимальной прибыли?Неужели американские предприниматели такие идиоты были ,чтобы построить "дяде", аж целую промышленную экономику в гигантской стране ,на свои и пойти лесом без прибыли и прав собственности на построенное ?! Неужели это не противоречит законам капитализма, философии капиталистов ?Почему-же они , после этого не понастроили промышленностей во всех странах мира, на таких благотворительных условиях?Добренькие капиталисты -идиоты? Что-же эти капиталисты не построили у себя в стране дополнительно новых заводов, и не отдали их даром работникам, не извлекая прибыли из своих инвестиций,из прав на технологии и прибавочной стоимости от эксплуатации наемных работников?
собака лает караван идет написал 26.01.2018 19:05
Но вот прекрасная маркиза чешет ручку.
Ей получать иль отдавать получку?
Заерзала.
Зашевелилась.
Потащило.
Откуда у свиненка бычья сила?
А может ты камЕнь в кармане ищешь?
Иль на рассвете просто дрищешь?
Бумажной волокиты суть-
Джон Свифт все срут и сруть.
bn написал 26.01.2018 18:37
собака лает караван идет написал 26.01.2018 18:34
Сожрать Дворковича.Баранов,зачем его есть?Он худой,бледный,не вкусный.
Более рационально выйти с Порошенко на переговоры о списании долгов с Украины наподобие как это делали с Кубой,Анголой,другими странами.
Вот тогда госпожа Лаггард повысит рейтинг инвестиционной составляющей,который служит бычьему стаду как питательная среда для общего поправления веса.
Вы забыли о гуманности Баранов.Мало того что старики уходят из Донбасса для того что бы прожить(выжить)в более высокой пенсии от Петра Порошенко,еще и экономика Украины уходит в деструктивное состояние,которое *****(нервы)скажется ***** и на России.
И если пока ***** украинские радикальные группы не устраивают взрывы на Казанском вокзале,то потом ***** будет поздно.
Потом ***** возможен опять неистовый порыв ярости благо Олимпиада скоро.
Только ***** не говорите,что об этом не думают даже не только в Москве и Киеве но и в Вашингтоне и даже в Пхенчане.
Лозино написал 26.01.2018 18:06
Это не совсем так. Все же нужно помнить, что США всего за 10 лет, с 1930 по 1940 годы фактически создали в СССР с нуля химическую, авиационную, электротехническую, нефтяную, горнодобывающую, угольную и металлургическую промышленность! Именно американцы построили в СССР, крупнейшие в Европе заводы для производства автомобилей, тракторов, авиационных двигателей и другой продукции.
Сроки были настолько жесткими, что некоторые заводы строили в США, а потому уже везли в СССР! Так Сталинградский тракторный (танковый)завод целиком был построен в США, потом размонтирован и на судах перевезен в СССР.Знаменитый Днепрогэс построила американская фирма Cooper Engineering Company и германская компания Siemens. Горьковский автозавод (ГАЗ) был построен американской компанией Austin. АЗЛК - построен инженерами Форда. Магнитка точная копия металлургического комбината в городе Гэри, штат Индиана. Одна только фирма Albert Kahn Inc спроектировала и построила 500 советских предприятий! Именно благодаря Albert Kahn Inc в СССР начали появляться свои инженеры. Всего за 10 лет американцы построили в СССР почти 1500 заводов и фабрик! Проклятые американцы?
В этот раз могут и не помочь.
Наблюдательный написал 26.01.2018 17:22
брэд написал 26.01.2018 17:11
Ну модно сейчас так. Цифровая мода.
Скоро и детям будут давать имена: 3853Ю и К45485-20
Так что проблема надуманная, высосанная из пальца. Надо же поговорить об угрозах с запада и оправдать поведение РФ. Отключат систему Свифт, оказывается, поэтому РФ так себя ведет - чтоб не отключили.
А я так думаю, если кому-то нужно ваши деньги получить, примут с превеликим удовольствием и без всякой системы Свифт.
ес написал 26.01.2018 16:56
в натуре написал 26.01.2018 16:55
Сожрут ,и жрут Уже,народ.
Чингачгук написал 26.01.2018 16:48
RS написал 26.01.2018 16:18
Лис написал 26.01.2018 16:03