Правоохранители пришли посмотреть "Смерть Сталина", но им больше понравилось снаружи

В кинотеатр "Пионер" в Москве пришли полицейские. Об этом сообщила журналистка AFP Ола Циховлас в своем Twitter.

"Полиция и группа неизвестных людей в гражданской одежде пришли в московский "Пионер" после показа "Смерти Сталина" и отказались объяснить причину своего визита", - написала она. Полицейский сказал журналистке, что пришел посмотреть фильм, но отказался назвать, какой именно. В кинотеатре "Дождю" отказались прокомментировать эту информацию.

Как передает корреспондент РИАМО, после завершения сеанса фильма "Смерти Сталина", когда начался показ другого фильма, в зал пришли полицейские в форме и сотрудники правоохранительных органов в штатском. У них был некий документ, однако своих действий они не прокомментировали.

В зале полицейские пробыли около двух минут, после чего вышли в гардероб. По их словам, они "пришли просто посмотреть кино". В настоящее время как минимум пять человек в форме полиции стоят на улице около входа в кинотеатр. Свои действия они по-прежнему не объясняют. Администрация кинотеатра также никак не комментирует происходящее.

От редакции: Честно говоря, кинотеатр "Пионер" - это весьма достойное место, в котором проходили (для меня) премьеры очень важных фильмов. Впервые я там оказался на показе "Взломщика" - и казалось, что сам фильм снимался вот чуть ли не в таком же точно зале и помещениях - художественная ценность фильма (не реакционно-политическая - это был хоть и закатный, упадочный, но соцреализм) для меня не утрачена и сегодня. Там же, но уже в другой стране и в "долби-сурраунде" смотрел я с товарищами, рок-коммунарами в 2009-м фильм о "Гражданской Обороне", когда его представляли создатели Наташа Чумакова и журналист Смеляк. А вот показывать в этом архитектурно, безусловно, сталинском здании подобную пакость - ну, это конечно стыдно. Впрочем, и охранители нынешнего буржуазного права не сильно-то этому препятствовали - просто зафиксировали, что кино идёт... Чтобы закрыть потом "Пионер"?

Но он лишь часть коммерческой сети кинотеатров, в которых бабло побеждает зло, и они вам покажут хоть смерть господа бога, только платите... Не вполне ясна тут и роль Мединского с его Минкультом, который сперва всё показывать разрешил, а потом, под давлением культурной общественности, дал задний ход, но тоже лишь чуточек - чтобы снова не зашаталось под ним, Мединским, кресло. Что фильм есть бред и фарс, не основанный на исторических фактах - уже вполне ясно по трэйлеру, потому его художественную ценность и обсуждать глупо. Но именно такое кино для отупевших дорогих россиян нынче годится- более того, они ещё небось питают либеральные такие гордости по поводу просмотра, ощущают себя освобождающимися от чего-то застарелого и опасного... Вот интересно, фильм этого же итало-англичанина про смерть "ведьмы" (как прозвали Маргарет Тэтчер сами английские рабочие), будь таковой снят, - прошёл бы спокойно на экраны Англии и РФ, и вызвал бы столько же шума и внимания? Не думаю - не та величина. А Сталин и сейчас живее всех живых, и это хорошо. И дело не в нём тут, а в отношении современников к социализму, к Советскому Союзу как таковому - превратить трагедию народа, когда провожали Сталина в Москве миллионы (о чём снят документальный фильм получше этой комедии и евтушенковской автобиографической ерунды тоже) - смеются, хотят такое смотреть, значит и дальше полезут в ярмо буржуйское.

Всё это похоже и на недавний "шухер", связанный с "Матильдой", а на выходе оказался-то пшик - фильм недолговечный, мягко говоря, который мягко вписывает эдакого лирического героя-царя, весь фильм плачущего, в нынешний расеянский мирок "ценностеф" если не антигероем, то вот таким милым порно-хлюпиком, который не империю угробил и не миллионы в Первую мировую - а так, поплакать и покурить вышел... Нет, нынче придурковатым россиянам надо показывать ВСЁ, ясчитаю, чтоб потом лучше проблёвываться было - разом чтоб вся эта реакционная и контрреволюционная вышла шняга, а чистой воды диаматического историзма надо только потом подносить. Важнейшее из искусств снова понадобится революции - Второй социалистической. И только когда сам оболваненный народ попросит Правды, а не "косячка" чтоб посмеяться над трактовками и вымыслами в духе "Комеди клаба" (весьма антисоветского в своём гламурном стёбе) - значит, разум жив, интоксикация не затронула его.

Д.Ч.