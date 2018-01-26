Украинская Фемида настаивает на ночёвках Саакашвили по месту прописки

Апелляционный суд Киева постановил заключить лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили под ночной домашний арест, то есть запретил ему покидать дом ночью. Таким образом судья частично удовлетворил жалобу Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) об избрании политику меры пресечения, передает "112 Украина".

Во время заседания прокуратура заявляла ходатайство об отводе одного из прокуроров, но оно было отклонено судом. "Удовлетворить ходатайство прокуратуры частично, а именно назначить домашний арест Саакашвили с 22:00 (23:00 мск) до 07:00 (08:00 мск) следующего дня", - огласил решение председательствующий судья Олег Присяжнюк (цитата по "Интерфаксу").

В это время, по словам судьи, Саакашвили должен находиться в своей квартире по ул. Костельной в Киеве. Во время оглашения решения соратники Саакашвили, присутствующие в суде, стали скандировать: "Позор!"

Своим решением суд также обязал лидера "Движения новых сил" являться по первому требованию следователя в правоохранительные органы и запретил покидать пределы Киева. Однако Саакашвили уже заявил, что не намерен выполнять этот запрет и планирует посетить Львов.

От редакции: Да уж и позабыли киевляне, кто такой этот Саакашвили, поди... В энергии площадного протеста - как в динамо-машине, только накопительно-ускорительный эффект даёт разряд, а если не вращаешь быстрее, то лучше и вовсе остановиться. Вот именно это сейчас происходит с "Михмайданом", который инерционно что-то ещё в эфире вещает, но поскольку принципиальной альтернативы Порошенко не имеет, его почти и не слышно. Народ отвернулся от "балкона" Миши и пошёл дальше углубляться в свой быт: тарифы растут, зарплаты - нет, госсобственность дерибанят, рабочие места сокращаются. А что спать лучше дома и желательно именно с 23 до 7 утра, как минимум (хотя. я бы и до 9 доспал легко) - это совершенно верное и здравое решение украинской Фемиды, хоть и смешное, конечно. У нас вот такого не бывает - уж если под домашним, то всё время (надзирающий полицай может заявиться в любое время суток, как поныне к Развозжаеву - "поднадзорному"), и даже интернет тебе запрещён, даже в виртуальное пространство нельзя выходить.

Д.Ч.