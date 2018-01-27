США вводят санкции за противодействие геноциду?

Минфин США отметил, что в июле 2017 года четыре турбины, произведенные совместным предприятием Siemens и ООО "Силовые машины, были переданы в Крым. "Передача произошла, несмотря на четкие договорные условия, запрещающие использование турбин в Крыму", — заявляет пресс-служба. В релизе также подчеркивается, что расширение санкций утверждает "оппозицию США российской оккупации Крыма и решительное осуждение попыток аннексии полуострова".
Вообще-то турбины, которые поставляются в Крым, никак не относятся к военной инфраструктуре. И их использование - это попытка конпенсировать дефицит электроэнергии, возникший из-за отключения полуострова от энергосистемы Украины. Если кто помнит, это нсило весьма драматический характер - с подрывом ЛЭП, ранением террористами офицера украинской милиции и так далее.
Но суть в том, что отказ от наращивания собственной генерации в Крыму - это, по сути, "вымораживание" 2,5-миллионного населения полуострова. Украина оставляет территорию, которую считает своей, и людей, которых считает своими гражданами, без электроэнергии, без воды. Цель понятна - создать невыеосимые условия жизни людям, чем принудить их "вернуться" под крыло киевского режима, от которого крымчане счастливо ушли.
Причем сеодня ни в Киеве, ни в Вашингтоне никто не скрывает того, что если кому-то из крымчан не нравится на Украине, они могут уехать в Россию, а Киев с удовольствием возьмет Крым и "очищенным" от лишнего населения.
Такие действия однозначно квалифицируются как геноцид, о мировому гегемону на это ровным счетом наплевать. Не можете жить - не живите, свобода же...
"...действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую, религиозную или иную исторически сложившуюся культурно-этническую группу как таковую:
а) убийство членов такой группы;
b) причинение серьёзных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;
с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение её;
d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;
e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую".
— Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Статья II
Можно, конечно, удариться в обсуждение юридических тонкостей понятия геноцида, но ведь вполне очевидно - Киев не скрывает намерения создать в Крыму невыносимые условия жизни. А администрация США вводит санкции за то, что кто-то пытается сделать эти условия жизни более приемлемыми.
Логика такая же, как если бы ввели санкции против Оскара Шиндлера за содействие работе германской промышленности...
А.Б.
Сибирь написал 27.01.2018 09:40
крымчанка написал 27.01.2018 09:36
Завидонов Нигодим написал 27.01.2018 09:32
Look написал 27.01.2018 09:22
Это все от того , что сша никогда не знали войн, они привыкли грабить! Человечество должно объединится и освободить от
американской раковой опухоли!
Завидонов Нигодим написал 27.01.2018 09:13
А референдум мог быть по закону только общеукраинским, а не голосованием молдован (Аксенова и Константинова) появившихся в Крыму делом случая.
Линза написал 27.01.2018 07:35
Когда же существа станут людьми?
Когда же закончатся войны на земле?
Пофигист 180 написал 27.01.2018 07:29
Крым покинул Украину по референдуму в начале 1991 года. Украина незаконно владела Крымом с 1991 года по 2014. Готовьте гроши для расплаты за присвоение чужой республики.
Пофигист 180 написал 27.01.2018 07:22
Санитары уже выехали, так что жди.
Крон Принц Рык Васильевич написал 27.01.2018 06:50
ЭТО ПИСАЛ ШИЗОИД! ШИЗОФРЕНИК! ПАРАНОИК! Санитаров в Тушино? Да нет, Анатолий Юрьевич Баранов просто хам и жлоб.
Ленинский дух из Мавзолея и не только!!!!
Ох я встречу того духа, ох отмечу его в ухо, дух он тоже духу рознь.
В РФ не действует право, вообще никакого права нет. Как карта ляжет, так и будет. Выгодно православие в настоящий момент, будет православие, а вот надоели Владимиру Путину уголовники Донбасса и в пыль их! Но началось задолго все, ох задолго, вот и вся недолга.
Разгон Учредительного Собрания красноармейцами.
КАРАУЛ УСТАЛ.
К А Р А У Л!
И харкотина потекла по Руси.
Сдохла советская гадина, но погань краснозадая жива. С первых моментов становления РФ партизанят недобитки совецкие.
Полностью решить красножопый вопрос и демократия начнется, а пока Владимир Путин вынужден в ручном режиме жить и работать как раб на галерах.
2018 Год Столетия Красножопого Переворота. Выборы мартовские. И потом окончательное решение с выносом мусора из мавзолея, с люстрацией, с психушками для ленинистов, с переселением в Арктику каждого красножопого, включая грудничков и старичков.
Ждем Великий Путин!
Завидонов Нигодим написал 27.01.2018 04:57
Купили там хаты (сразу после оккупации они там были в некоторых случаях прилично дешевые).
И что? этих переселюков Украина тоже должна кормить и снабжать электричеством? Конечно нет.
lumi написал 27.01.2018 00:16