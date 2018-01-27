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Московский листок

США вводят санкции за противодействие геноциду?

Опубликовано 27.01.2018 в разделе комментариев 11

сша война рф
США вводят санкции за противодействие геноциду?

Минфин США отметил, что в июле 2017 года четыре турбины, произведенные совместным предприятием Siemens и ООО "Силовые машины, были переданы в Крым. "Передача произошла, несмотря на четкие договорные условия, запрещающие использование турбин в Крыму", — заявляет пресс-служба. В релизе также подчеркивается, что расширение санкций утверждает "оппозицию США российской оккупации Крыма и решительное осуждение попыток аннексии полуострова".

Вообще-то турбины, которые поставляются в Крым, никак не относятся к военной инфраструктуре. И их использование - это попытка конпенсировать дефицит электроэнергии, возникший из-за отключения полуострова от энергосистемы Украины. Если кто помнит, это нсило весьма драматический характер - с подрывом ЛЭП, ранением террористами офицера украинской милиции и так далее.

Но суть в том, что отказ от наращивания собственной генерации в Крыму - это, по сути, "вымораживание" 2,5-миллионного населения полуострова. Украина оставляет территорию, которую считает своей, и людей, которых считает своими гражданами, без электроэнергии, без воды. Цель понятна - создать невыеосимые условия жизни людям, чем принудить их "вернуться" под крыло киевского режима, от которого крымчане счастливо ушли. 

Причем сеодня ни в Киеве, ни в Вашингтоне никто не скрывает того, что если кому-то из крымчан не нравится на Украине, они могут уехать в Россию, а Киев с удовольствием возьмет Крым и "очищенным" от лишнего населения. 

Такие действия однозначно квалифицируются как геноцид, о мировому гегемону на это ровным счетом наплевать. Не можете жить - не живите, свобода же...

"...действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую, религиозную или иную исторически сложившуюся культурно-этническую группу как таковую:

а) убийство членов такой группы;

b) причинение серьёзных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;

с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение её;

d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;

e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую".

— Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Статья II

Можно, конечно, удариться в обсуждение юридических тонкостей понятия геноцида, но ведь вполне очевидно - Киев не скрывает намерения создать в Крыму невыносимые условия жизни. А администрация США вводит санкции за то, что кто-то пытается сделать эти условия жизни более приемлемыми.

Логика такая же, как если бы ввели санкции против Оскара Шиндлера за содействие работе германской промышленности...

А.Б. 



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Всего комментариев к статье: 11
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Re: завидонов
Сибирь написал 27.01.2018 09:40
Не завидуйте, Завидонов. Еще примерно столько же украинцев приехали и жилье купили..И ниче, не голодают и не мерзнут. И вам того же желают!
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Re: Кро
крымчанка написал 27.01.2018 09:36
Сдохни, тварь бандеровская..Подавись своими пастолами уже
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Re: Re:США-мировой террорист!
Завидонов Нигодим написал 27.01.2018 09:32
Усе мировые бандиты и террористы сидять у кремле, а не в США.
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Re:США-мировой террорист!
Look написал 27.01.2018 09:22
Мировой бандит и террорист США готовы ввергнуть Землю в третью и последнюю мировую войну. Америкосы думают, что океаны их защитят.
Это все от того , что сша никогда не знали войн, они привыкли грабить! Человечество должно объединится и освободить от
американской раковой опухоли!
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Re: Re: скакуасу
Завидонов Нигодим написал 27.01.2018 09:13
Пофигист 180 раз долбанутый об дверной косяк головой, Крым наоборот в 1991 году подтвердил беловежскими соглашениями подписанными в 1992 году о своей принадлежности Украине.
А референдум мог быть по закону только общеукраинским, а не голосованием молдован (Аксенова и Константинова) появившихся в Крыму делом случая.
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Скучно, девочки
Линза написал 27.01.2018 07:35
Земля населена существами.
Когда же существа станут людьми?
Когда же закончатся войны на земле?
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Re: скакуасу
Пофигист 180 написал 27.01.2018 07:29
Крым российская территория, и российские граждане сами решают где на своей территории им жить. Украина нагло оккупировала Крым в 1991 году после распада СССР.
Крым покинул Украину по референдуму в начале 1991 года. Украина незаконно владела Крымом с 1991 года по 2014. Готовьте гроши для расплаты за присвоение чужой республики.
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Re: Та еще не понял. Геноцид бараньерос впереди.
Пофигист 180 написал 27.01.2018 07:22
Этот бред ты на каждой ветке будить флудить или через одну.
Санитары уже выехали, так что жди.
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Та еще не понял. Геноцид бараньерос впереди.
Крон Принц Рык Васильевич написал 27.01.2018 06:50
Это воровство. Если РФ украла, то пусть сама и содержит. Что бл не ясно?
ЭТО ПИСАЛ ШИЗОИД! ШИЗОФРЕНИК! ПАРАНОИК! Санитаров в Тушино? Да нет, Анатолий Юрьевич Баранов просто хам и жлоб.
Ленинский дух из Мавзолея и не только!!!!
Ох я встречу того духа, ох отмечу его в ухо, дух он тоже духу рознь.
В РФ не действует право, вообще никакого права нет. Как карта ляжет, так и будет. Выгодно православие в настоящий момент, будет православие, а вот надоели Владимиру Путину уголовники Донбасса и в пыль их! Но началось задолго все, ох задолго, вот и вся недолга.
Разгон Учредительного Собрания красноармейцами.
КАРАУЛ УСТАЛ.
К А Р А У Л!
И харкотина потекла по Руси.
Сдохла советская гадина, но погань краснозадая жива. С первых моментов становления РФ партизанят недобитки совецкие.
Полностью решить красножопый вопрос и демократия начнется, а пока Владимир Путин вынужден в ручном режиме жить и работать как раб на галерах.
2018 Год Столетия Красножопого Переворота. Выборы мартовские. И потом окончательное решение с выносом мусора из мавзолея, с люстрацией, с психушками для ленинистов, с переселением в Арктику каждого красножопого, включая грудничков и старичков.
Ждем Великий Путин!
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(без названия)
Завидонов Нигодим написал 27.01.2018 04:57
Собственно, в Крыможопию после оккупации роспедерацией переехали жить сотни тысяч расиян которые никогда не были гражданами Украины. С дальнего вастока перехало в Крыможопию по данным росстата 13 тысяч 437 человек.
Купили там хаты (сразу после оккупации они там были в некоторых случаях прилично дешевые).
И что? этих переселюков Украина тоже должна кормить и снабжать электричеством? Конечно нет.
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вымораживание
lumi написал 27.01.2018 00:16
Вымораживание Крыма - это круто сказано! Рискну предположить, что автор впервые в русской словесности употребил такое словосочетание, Пушкин бы зарыдал бы от зависти. Спасибо!
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