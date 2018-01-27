США вводят санкции за противодействие геноциду?

Минфин США отметил, что в июле 2017 года четыре турбины, произведенные совместным предприятием Siemens и ООО "Силовые машины, были переданы в Крым. "Передача произошла, несмотря на четкие договорные условия, запрещающие использование турбин в Крыму", — заявляет пресс-служба. В релизе также подчеркивается, что расширение санкций утверждает "оппозицию США российской оккупации Крыма и решительное осуждение попыток аннексии полуострова".

Вообще-то турбины, которые поставляются в Крым, никак не относятся к военной инфраструктуре. И их использование - это попытка конпенсировать дефицит электроэнергии, возникший из-за отключения полуострова от энергосистемы Украины. Если кто помнит, это нсило весьма драматический характер - с подрывом ЛЭП, ранением террористами офицера украинской милиции и так далее.

Но суть в том, что отказ от наращивания собственной генерации в Крыму - это, по сути, "вымораживание" 2,5-миллионного населения полуострова. Украина оставляет территорию, которую считает своей, и людей, которых считает своими гражданами, без электроэнергии, без воды. Цель понятна - создать невыеосимые условия жизни людям, чем принудить их "вернуться" под крыло киевского режима, от которого крымчане счастливо ушли.

Причем сеодня ни в Киеве, ни в Вашингтоне никто не скрывает того, что если кому-то из крымчан не нравится на Украине, они могут уехать в Россию, а Киев с удовольствием возьмет Крым и "очищенным" от лишнего населения.

Такие действия однозначно квалифицируются как геноцид, о мировому гегемону на это ровным счетом наплевать. Не можете жить - не живите, свобода же...

"...действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую, религиозную или иную исторически сложившуюся культурно-этническую группу как таковую:

а) убийство членов такой группы;

b) причинение серьёзных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;

с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение её;

d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;

e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую".

— Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Статья II

Можно, конечно, удариться в обсуждение юридических тонкостей понятия геноцида, но ведь вполне очевидно - Киев не скрывает намерения создать в Крыму невыносимые условия жизни. А администрация США вводит санкции за то, что кто-то пытается сделать эти условия жизни более приемлемыми.

Логика такая же, как если бы ввели санкции против Оскара Шиндлера за содействие работе германской промышленности...

А.Б.