Голосуем за крипторубль

В КПРФ создается фракция Единой России?

Предвыборная борьба за президентское кресло набирает обороты. Казалось бы, от парламентской партии, которая называет себя коммунистической и выдвинула кандидатом в президенты директора хоть и ЗАО, но народного предприятия (да ещё имени Ленина), нужно ждать активизации парламентской активности по законам о расширении прав борьбы профсоюзов, об индексации зарплат, о снятии ограничений на проведение демонстраций и митингов и т.д. Но вопреки ожиданиям трудящихся и левых организаций, в СМИ появилось сообщение о том, что в Государственную Думу внесен проект закона, который закрепляет крипторубль в качестве средства платежа на территории России. Автор проекта депутат Госдумы от КПРФ Ризван Курбанов. Что за коммунистический борец, в чем замысел?

Узнаем, что «Предлагаемые законопроектом изменения закрепляют цифровой финансовый актив в качестве законного средства платежа на территории России»,— говорится в пояснительной записке к документу. А сам Курбанов в прошлом уже был депутатом Госдумы по списку Единой России, но далее, по сообщениям СМИ «После появления на посту главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова между ним и Курбановым сложились достаточно холодные отношения. Это вылилось в то, что депутат был вынужден избираться в 2016 г. в ГД нового созыва уже от КПРФ, и не от своего родного региона, а от Крыма, Калининграда и Севастополя. Где он в итоге потерпел неудачу».

Однако место в парламенте Курбанов все равно получил в июне 2017 г. Как писало РИА «Дербент», он занял место парламентария от коммунистов Сергея Решульского. Последний сложил полномочия 23 июня прошлого года. «Курбанов традиционно считается человеком команды Сулеймана Керимова. (Того самого сенатора, который сегодня находится под следствием французской полиции за мошенничество - уклонение от уплаты налогов на сотни млн. евро. И именно он является активным сторонником легализации криптовалюты в России - ред.) Политолог Эдуард Уразаев заявил, что вхождение Ризвана Курбанова в Госдуму в определенной степени является неожиданностью. «Похоже, что содействие Каримову оказал именно сенатор СовФеда. Некоторые СМИ уже отметили, что вхождение Курбанова в ГД произошло по личной просьбе самого миллиардера, нет причин не соглашаться с этим утверждением, поскольку на мандат претендовали другие авторитетные лица и, в первую очередь, экс-командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов, который был первым в списке кандидатов по Севастополю, Республике Крым и Калиниградской области, по которым баллотировался и Курбанов», — подчеркнул политолог.

Вот этот нынешний представитель коммунистической партии, экс-единоросс и внес в парламент экстравагантный закон о легализации в России криптовалюты. Так что искать здесь интересы трудовых слоев населения вряд ли стоит. А вот предложение о создании внутри КПРФ фракции Единой России, думается, стоит рассмотреть. Основу этой новой структуры вполне могут составить депутат ГД Ризван Курбанов и кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин, тоже 7 лет активно проработавший в рядах партии власти. Будет блок не просто национальных и левоватых сил, а нерушимый блок сил национального капитала с мелкобуржуазными демократами, что более соответствует действительности. И, надо подчеркнуть, это вполне в духе китайского пути, где капиталистические предприниматели Уставом признаны социальной базой КПК.

Российскому рабочему классу такой опыт вряд ли нужен.

Виктор Тюлькин, первый секретарь ЦК РОТ ФРОНТа