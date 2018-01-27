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Московский листок

Голосуем за крипторубль

Опубликовано 27.01.2018 в разделе комментариев 5

кпрф рубль
Голосуем за крипторубль

В КПРФ создается фракция Единой России?

Предвыборная борьба за президентское кресло набирает обороты. Казалось бы, от парламентской партии, которая называет себя коммунистической и выдвинула кандидатом в президенты директора хоть и ЗАО, но народного предприятия (да ещё имени Ленина), нужно ждать активизации парламентской активности по законам о расширении прав борьбы профсоюзов, об индексации зарплат, о снятии ограничений на проведение демонстраций и митингов и т.д. Но вопреки ожиданиям трудящихся и левых организаций, в СМИ появилось сообщение о том, что в Государственную Думу внесен проект закона, который закрепляет крипторубль в качестве средства платежа на территории России. Автор проекта депутат Госдумы от КПРФ Ризван Курбанов. Что за коммунистический борец, в чем замысел?

Узнаем, что «Предлагаемые законопроектом изменения закрепляют цифровой финансовый актив в качестве законного средства платежа на территории России»,— говорится в пояснительной записке к документу. А сам Курбанов в прошлом уже был депутатом Госдумы по списку Единой России, но далее, по сообщениям СМИ «После появления на посту главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова между ним и Курбановым сложились достаточно холодные отношения. Это вылилось в то, что депутат был вынужден избираться в 2016 г. в ГД нового созыва уже от КПРФ, и не от своего родного региона, а от Крыма, Калининграда и Севастополя. Где он в итоге потерпел неудачу».

Однако место в парламенте Курбанов все равно получил в июне 2017 г. Как писало РИА «Дербент», он занял место парламентария от коммунистов Сергея Решульского. Последний сложил полномочия 23 июня прошлого года. «Курбанов традиционно считается человеком команды Сулеймана Керимова. (Того самого сенатора, который сегодня находится под следствием французской полиции за мошенничество - уклонение от уплаты налогов на сотни млн. евро. И именно он является активным сторонником легализации криптовалюты в России - ред.Политолог Эдуард Уразаев заявил, что вхождение Ризвана Курбанова в Госдуму в определенной степени является неожиданностью. «Похоже, что содействие Каримову оказал именно сенатор СовФеда. Некоторые СМИ уже отметили, что вхождение Курбанова в ГД произошло по личной просьбе самого миллиардера, нет причин не соглашаться с этим утверждением, поскольку на мандат претендовали другие авторитетные лица и, в первую очередь, экс-командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов, который был первым в списке кандидатов по Севастополю, Республике Крым и Калиниградской области, по которым баллотировался и Курбанов», — подчеркнул политолог.

Вот этот нынешний представитель коммунистической партии, экс-единоросс и внес в парламент экстравагантный закон о легализации в России криптовалюты. Так что искать здесь интересы трудовых слоев населения вряд ли стоит. А вот предложение о создании внутри КПРФ фракции Единой России, думается, стоит рассмотреть. Основу этой новой структуры вполне могут составить депутат ГД Ризван Курбанов и кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин, тоже 7 лет активно проработавший в рядах партии власти. Будет блок не просто национальных и левоватых сил, а нерушимый блок сил национального капитала с мелкобуржуазными демократами, что более соответствует действительности. И, надо подчеркнуть, это вполне в духе китайского пути, где капиталистические предприниматели Уставом признаны социальной базой КПК.

Российскому рабочему классу такой опыт вряд ли нужен.

Виктор Тюлькин, первый секретарь ЦК РОТ ФРОНТа



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Сергей Петров написал 27.01.2018 09:37
"Крипторубль" - это вообще цирк с конями.
Почему популярны криптовалюты, 3 основных причины:
1) Они децентрализованы, нет единого государственного эмиссионного центра
2) Они как правило анонимны и защищены шифрованием, т.е. ни одна сволочь не может изъять у меня деньги, хранящиеся на локальном компьютере
3) Их можно майнить, получая профит.
А теперь крипторубль:
1) Централизованный, как и обычный рубль
2) Неанонимный и полностью подконтрольный государству
3) Нет майнинга, эмиссия монет центробанком, напечатают сколько захотят
Вот и кому нах будет нужна такая "криптовалюта".
Биткоин будет, эфир будет и даже ***** рипл будет еще долго существовать, а крипторубль обречен, просто опять путинские олигархи бабла распилят на этом деле.
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Не удивляйтесь, я вам расскажу -почему коммунисты превращаются в антикоммунистов.
Это что!? написал 27.01.2018 08:59
Это надо понять и учитывать.В дальнейшем. Все изменяется. Если нет чего сдерживающего,то в свою противоположность. Это ж очевидно. Окиньте взглядом ретро.Коммунисты в анти...,анти...в коммунистов.
Другое дело-вопрос времени для этих превращений. Если иметь статистики, то и времена можно рассчитать. Вижу средний порядок времени 25-30 лет. Можно уточнять.
Кстати, и СССР развалился вследствие этих превращений.
На будущее это все надо учитывать. Чтобы понимать истинные причины процессов более детально.
Влиять на этот процесс можно.
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Re: Голосуем за крипторубль
электроМакс написал 27.01.2018 04:00
Ты у Мавродика сосал с проглотом или только лизал его коки???
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Очередной выкидыш НАЕБУЛИНОЙ...
крипто рупь...это Что? написал 27.01.2018 02:54
Крипты на Свободном рынке полно....Пусть шайка наебулиной ищет дураков дальше....забирайте свои кровные из контор подобных сбербанку...это кантора Рога и Капыта...недоумки ничего не способны предложить гражданам...
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Голосуем за крипторубль
в Украине разрешили криптовалюту написал 27.01.2018 01:25
а в Украине разрешили криптовалюту - Порошенко разрешил криптовалюту!
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