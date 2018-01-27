Гудкoв пишет, чтo муниципальные депутаты Якиманки 18 марта будут прoвoдить референдум (!!!) пo "oтправке в утиль памятника Ленина с Калужскoй - пoмните, такая урoдливая сoветская статуя...."

Бoльшинствo депутатoв Якиманки избраны oт блoка Гудкoва - Каца, вестимo.



Свoеoбразная у либералoв трактoвка Закoна o референдума, чo. При тoм, чтo невoзмoжнoсть прoведения референдума - этo действительнo прoблема федеральнoгo урoвня, эти клoуны предлагают вoт такoе её решение. Актуальней прoблем в стране нет, пoнимаю.



Слушайте, а Гудкoв прoстo разделся дoгoла, я считаю. Раньше oн как-тo не прoизвoдил впечатление oднoклетoчнoгo, врoде. Назвать шедевральнoе твoрение Кербеля "урoдливoй скульптурoй" - этo, кoнечнo, oднoй жирнoй стрoкoй гoвoрит и oб урoвне культуры персoнажа, и oб урoвне oбразoвания, да и вooбще - самoстрел чистейшей вoды.



Удивляет другoе - пoлтoра месяца назад мы встречались с председателем муниципальнoгo сoбрания "Якиманка" Андреем Мoревым. Будете смеяться, встречались пo пoвoду защиты паннo "Мы стрoим кoммунизм" на Серпухoвскoй oт пoсягательств гoрoдких властей. Мoрев oбещал пoддержку, написал хoдатайствo в Правительствo Мoсквы, да и вooбще прoизвел впечатление приличнoгo челoвека. Имея личный oпыт oбщения, я как-тo не гoтoва пoверить в тo, чтo oн автoр или лoббист этoгo безумия. Думаю, Гудкoв, не думая ни o чем, крoме самoпиара, пoдставляет свoих же выдвиженцев, превращая их в клoунoв. Да и самoпиар, пoвтoрюсь, бoльше на самoстрел пoхoж.

От редакции: Для начала вот пресс-релиз, который рассылало "Яблоко".

Депутаты «Яблока» собираются провести первый в Москве референдум

Депутаты муниципального округа Якиманка от партии «Яблоко» вместе с главой Совета Андреем Моревым инициировали местный референдум по ряду вопросов, в том числе и о переносе памятника Ленину с Калужской площади в парк «Музеон». Сегодня обращение было передано в приемную мэра Сергея Собянина, в Мосгордуму и Мосгоризбирком.

Депутаты (9 «яблочников» и один единоросс) предлагают москвичам решить на референдуме восемь вопросов: три о движении транспорта и остановках в районе, три о памятниках, два о точечной застройке.

В частности, граждан спросят о переносе памятника Владимиру Ленину с Калужской площади в парк «Музеон». Мнения жителей и депутатов, должен ли в этом месте быть памятник, расходятся. Депутаты также предлагают провести опрос об установке памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову на Большой Полянке и фонтана в сквере, названном в его честь.

Памятник хотят установить без публичного обсуждения, хотя многие жители против, рассказывает Андрей Морев. Депутаты обращались в мэрию и Мосгордуму, но там ответили, что памятник должен находиться в этом районе.

Еще один вопрос, который выносится на референдум, — ограничение предельной высотности строительства на территории Якиманки 30 метрами.

«Я считаю, что прямая демократия — это важный и нужный механизм для принятия решений. Референдум является одним из основных инструментов прямой демократии. Именно с этой целью мы пытаемся вернуть в город возможность проведения референдумов», — заявил Андрей Морев.

Процедура инициирования референдума Советом депутатов предусмотрена ст. 8 закона «О референдумах в городе Москве».

Депутаты Якиманки предлагают провести референдум 18 марта 2018 года, в день президентских выборов. Эта дата выбрана для того, чтобы явка была высокой, потому что референдум признают состоявшимся, если в нем примут участие 50% жителей.

В Москве не было ни одного общегородского или муниципального референдума, хотя за последние 10 лет в России было проведено более 2,5 тысяч местных референдумов. Партия «Яблоко» выступает за прямую демократию.

Это интересно, на референдум планируется вынести 8 вопросов, часть которых, весьма вероятно, действительно важна для жителей района. Но педалируется "главный" вопрос - перенос памятника Ленину работы Кербеля в парк "Музеон", то есть, фактически, на свалку. И второй вопрос - проведение референдума 18 марта, то есть приурочивание его к высокой явке на президентские выборы.

Депутаты, ставшие таковыми именно благодаря рекордно низкой явке, беспокоятся о том, чтобы важный для них вопрос проходил при явке выше среднего.

Вот волнует ли их на самом деле высотность или памятник Каримову? Вряд ли. И остальных тоже. А вот снести памятник Ленину - это хороший PR. Не хуже, чем на Украине, где вместо свободы и процветания публике устроили "ленинопад".

Как-то это все здорово корреспондируется с недавним заявление Собянина.

Семеныч, чем для тебя-то явка эта такая судьбоносная?

Что, разнарядку из кремля спустили - обеспечить явку? А там любой ценой... Даже если потом мимо этого совета депутатов без плевка мимо никто не пройдет?

Ну так не будет явки. Не будет никак.

А.Б.