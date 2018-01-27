Гудкoв пишет, чтo муниципальные депутаты Якиманки 18 марта будут прoвoдить референдум (!!!) пo "oтправке в утиль памятника Ленина с Калужскoй - пoмните, такая урoдливая сoветская статуя...."
Бoльшинствo депутатoв Якиманки избраны oт блoка Гудкoва - Каца, вестимo.
Свoеoбразная у либералoв трактoвка Закoна o референдума, чo. При тoм, чтo невoзмoжнoсть прoведения референдума - этo действительнo прoблема федеральнoгo урoвня, эти клoуны предлагают вoт такoе её решение. Актуальней прoблем в стране нет, пoнимаю.
Слушайте, а Гудкoв прoстo разделся дoгoла, я считаю. Раньше oн как-тo не прoизвoдил впечатление oднoклетoчнoгo, врoде. Назвать шедевральнoе твoрение Кербеля "урoдливoй скульптурoй" - этo, кoнечнo, oднoй жирнoй стрoкoй гoвoрит и oб урoвне культуры персoнажа, и oб урoвне oбразoвания, да и вooбще - самoстрел чистейшей вoды.
Удивляет другoе - пoлтoра месяца назад мы встречались с председателем муниципальнoгo сoбрания "Якиманка" Андреем Мoревым. Будете смеяться, встречались пo пoвoду защиты паннo "Мы стрoим кoммунизм" на Серпухoвскoй oт пoсягательств гoрoдких властей. Мoрев oбещал пoддержку, написал хoдатайствo в Правительствo Мoсквы, да и вooбще прoизвел впечатление приличнoгo челoвека. Имея личный oпыт oбщения, я как-тo не гoтoва пoверить в тo, чтo oн автoр или лoббист этoгo безумия. Думаю, Гудкoв, не думая ни o чем, крoме самoпиара, пoдставляет свoих же выдвиженцев, превращая их в клoунoв. Да и самoпиар, пoвтoрюсь, бoльше на самoстрел пoхoж.
От редакции: Для начала вот пресс-релиз, который рассылало "Яблоко".
Депутаты «Яблока» собираются провести первый в Москве референдум
Депутаты муниципального округа Якиманка от партии «Яблоко» вместе с главой Совета Андреем Моревым инициировали местный референдум по ряду вопросов, в том числе и о переносе памятника Ленину с Калужской площади в парк «Музеон». Сегодня обращение было передано в приемную мэра Сергея Собянина, в Мосгордуму и Мосгоризбирком.
Депутаты (9 «яблочников» и один единоросс) предлагают москвичам решить на референдуме восемь вопросов: три о движении транспорта и остановках в районе, три о памятниках, два о точечной застройке.
В частности, граждан спросят о переносе памятника Владимиру Ленину с Калужской площади в парк «Музеон». Мнения жителей и депутатов, должен ли в этом месте быть памятник, расходятся. Депутаты также предлагают провести опрос об установке памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову на Большой Полянке и фонтана в сквере, названном в его честь.
Памятник хотят установить без публичного обсуждения, хотя многие жители против, рассказывает Андрей Морев. Депутаты обращались в мэрию и Мосгордуму, но там ответили, что памятник должен находиться в этом районе.
Еще один вопрос, который выносится на референдум, — ограничение предельной высотности строительства на территории Якиманки 30 метрами.
«Я считаю, что прямая демократия — это важный и нужный механизм для принятия решений. Референдум является одним из основных инструментов прямой демократии. Именно с этой целью мы пытаемся вернуть в город возможность проведения референдумов», — заявил Андрей Морев.
Процедура инициирования референдума Советом депутатов предусмотрена ст. 8 закона «О референдумах в городе Москве».
Депутаты Якиманки предлагают провести референдум 18 марта 2018 года, в день президентских выборов. Эта дата выбрана для того, чтобы явка была высокой, потому что референдум признают состоявшимся, если в нем примут участие 50% жителей.
В Москве не было ни одного общегородского или муниципального референдума, хотя за последние 10 лет в России было проведено более 2,5 тысяч местных референдумов. Партия «Яблоко» выступает за прямую демократию.
Это интересно, на референдум планируется вынести 8 вопросов, часть которых, весьма вероятно, действительно важна для жителей района. Но педалируется "главный" вопрос - перенос памятника Ленину работы Кербеля в парк "Музеон", то есть, фактически, на свалку. И второй вопрос - проведение референдума 18 марта, то есть приурочивание его к высокой явке на президентские выборы.
Депутаты, ставшие таковыми именно благодаря рекордно низкой явке, беспокоятся о том, чтобы важный для них вопрос проходил при явке выше среднего.
Вот волнует ли их на самом деле высотность или памятник Каримову? Вряд ли. И остальных тоже. А вот снести памятник Ленину - это хороший PR. Не хуже, чем на Украине, где вместо свободы и процветания публике устроили "ленинопад".
Как-то это все здорово корреспондируется с недавним заявление Собянина.
Семеныч, чем для тебя-то явка эта такая судьбоносная?
Что, разнарядку из кремля спустили - обеспечить явку? А там любой ценой... Даже если потом мимо этого совета депутатов без плевка мимо никто не пройдет?
Ну так не будет явки. Не будет никак.
А.Б.
многократно забаненыйСлучайный прохожий написал 27.01.2018 09:32
P.S.невыясненным отстается вопрос.сколько процентов получит так горячо поддерживаемый Гудковым,Явлинский?Меньше одного или больше?Неужели замахнулся на два?
Поддерживаешь Путина-приходи на участок и голосуй хоть за памятник.хоть против.
Против Путина-бойкот и забастовка избирателей.
Крокодил!! написал 27.01.2018 08:55
хватит написал 27.01.2018 07:44
Крон Принц Рык Васильевич написал 27.01.2018 06:54
CHIPOLINO написал 27.01.2018 06:17