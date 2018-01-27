"Вы смогли наши клятвы нарушить, пренебречь удивительным мной"

Кровавый режим опять показал свою антинародную и античеловеческую сущность - запретил распространять информационный бюллетень КПРФ "Правда", из которого народ только и мог узнать истинную правду о едином кандидате от всех народно-патриотических, левых и других сил света и добра!

И ведь что отвратительно, пожаловался на это кандидат от партии "Коммунисты России" Сурайкин, которого, по идее нет и быть не может - ведь кандидат от КПРФ Грудинин единый и единственный. Какие еще "Коммунисты России"? Нет таких и быть не может!

Подумаешь, напечатала партия несколько миллионов экземпляров информационного бюллетеня о своей внутренней партийной жизни - что, разве обязательно оплачивать его из предвыборного фонда кандидата? Это ж не агитация, а информация.

Раньше многомиллионными тиражами выходила такая газета "Правда", но с тех пор, как она попала под управление КПРФ, стала она выходить поскромнее, тысяч на сорок и бесплатно распространяется по парторганизациям. И благодаря заботе партии у партийцев нет недостатка в оберточной бумаге. Зато к выборам партия может теперь информировать население о своих внутрипартийных сугубых вопросах - ну какая ж в том агитация? Партпросветработа в чистом виде!

Но вот пишет безбожный ЦИК: "Эксперты Рабочей группы изучили материалы и согласились с выводами избиркомов Республики Бурятии и Новосибирской области, которые приняли решения о признании печатных материалов с условным названием «ПРАВДА» содержащими признаки предвыборной агитации и о незаконности указанных материалов. Рабочая группа рекомендовала ЦИК России предупредить политическую партию «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» о недопустимости нарушения требований законодательства Российской Федерации о выборах".

Вот же гнусность какая и нарушение норм!

"Я хочу официально от имени всех избирательных кампаний, от имени ЦК и президиума выразить протест нашей партии и широкого блока национально-патриотических левых сил в связи с тем, что продолжается кампания ошельмования нашей партии и кандидата. Я считаю то, что сегодня делает ЦИК и власть, абсолютно недопустимо", — заявил Геннадий Зюганов в субботу в ходе пленума ЦК КПРФ.

Молодец, Андреич! Пригвоздил! От имени всех избирательных кампаний!

Я б добавил - от имени всего прогрессивного человечества и разных сил! По праву добра, света и материнства! Именем международных профсоюзов и народов всех континентов!

Я б сказал - суки вы все и прыщи на теле мирового пролетариата!

Как можно единому кандидату от всех сил запретить раздавать бюллетень "Правда", ради которого погибла когда-то великая газета? Как можно докатиться до такой бесчеловечности и попрания всех прав - объявить предупреждение?

Геннадий Андреевич Зюганов трижды служил Родине в армии, в разведке и командовал танковым полком, преподавал математику в университете философии, участвовал во всех соборах Русской православой церкви и лично жаловался президенту Российской Федерации. А вы ему - предупреждение?!

А он честный человек и руководитель партии. Какая незаконная агитация? Это единый кандидат от всех национально-патриотических левых сил.

А.Б.