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Московский листок

"Вы смогли наши клятвы нарушить, пренебречь удивительным мной"

Опубликовано 27.01.2018 в разделе комментариев 16

выборы зюганов грудинин
"Вы смогли наши клятвы нарушить, пренебречь удивительным мной"

Кровавый режим опять показал свою антинародную и античеловеческую сущность - запретил распространять информационный бюллетень КПРФ "Правда", из которого народ только и мог узнать истинную правду о едином кандидате от всех народно-патриотических, левых и других сил света и добра!

И ведь что отвратительно, пожаловался на это кандидат от партии "Коммунисты России" Сурайкин, которого, по идее нет и быть не может - ведь кандидат от КПРФ Грудинин единый и единственный. Какие еще "Коммунисты России"? Нет таких и быть не может!

Подумаешь, напечатала партия несколько миллионов экземпляров информационного бюллетеня о своей внутренней партийной жизни - что, разве обязательно оплачивать его из предвыборного фонда кандидата? Это ж не агитация, а информация. 

Раньше многомиллионными тиражами выходила такая газета "Правда", но с тех пор, как она попала под управление КПРФ, стала она выходить поскромнее, тысяч на сорок и бесплатно распространяется по парторганизациям. И благодаря заботе партии у партийцев нет недостатка в оберточной бумаге. Зато к выборам партия может теперь информировать население о своих внутрипартийных сугубых вопросах - ну какая ж в том агитация? Партпросветработа в чистом виде!

Но вот пишет безбожный ЦИК: "Эксперты Рабочей группы изучили материалы и согласились с выводами избиркомов Республики Бурятии и Новосибирской области, которые приняли решения о признании печатных материалов с условным названием «ПРАВДА» содержащими признаки предвыборной агитации и о незаконности указанных материалов. Рабочая группа рекомендовала ЦИК России предупредить политическую партию «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» о недопустимости нарушения требований законодательства Российской Федерации о выборах".

Вот же гнусность какая и нарушение норм!

"Я хочу официально от имени всех избирательных кампаний, от имени ЦК и президиума выразить протест нашей партии и широкого блока национально-патриотических левых сил в связи с тем, что продолжается кампания ошельмования нашей партии и кандидата. Я считаю то, что сегодня делает ЦИК и власть, абсолютно недопустимо", — заявил Геннадий Зюганов в субботу в ходе пленума ЦК КПРФ.

Молодец, Андреич! Пригвоздил! От имени всех избирательных кампаний!

Я б добавил - от имени всего прогрессивного человечества и разных сил! По праву добра, света и материнства! Именем международных профсоюзов и народов всех континентов!

Я б сказал - суки вы все и прыщи на теле мирового пролетариата!

Как можно единому кандидату от всех сил запретить раздавать бюллетень "Правда", ради которого погибла когда-то великая газета? Как можно докатиться до такой бесчеловечности и попрания всех прав - объявить предупреждение?

Геннадий Андреевич Зюганов трижды служил Родине в армии, в разведке и командовал танковым полком, преподавал математику в университете философии, участвовал во всех соборах Русской православой церкви и лично жаловался президенту Российской Федерации. А вы ему - предупреждение?!

А он честный человек и руководитель партии. Какая незаконная агитация? Это единый кандидат от всех национально-патриотических левых сил.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 16
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Re:
дополнение написал 27.01.2018 21:48
"найдется такой, который открыто и публично скажет: Зюганов,ты вор! Ты украл имя коммуниста, хотя на самом деле ты даже не оппортунист, "-во время многолетнего исторического полета в пропасть,не до пустой говорильни, люди думают о другом..
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есть, а ты на ИХ форуме.
тупинамбург 77 написал 27.01.2018 21:43
насреддин написал 27.01.2018 16:48
''''''''Вот много у нас разных коммунистов, а найдется такой, который открыто и публично скажет: Зюганов,ты вор! Ты украл имя коммуниста, хотя на самом деле ты даже не оппортунист, ты просто кремлевская шестерка. Есть такие люди?"""'''''''
.
Говорили не раз и не два. Аморфные члены кпрф безмолвные скоты зюганова. Антикоммунисты. Хуже класмовых врагов. Однтм словом - подлые твари Кпрф.
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Re: и правые, и верующие, и старики, и младые... Все, - в единый антилиберастический кулак.
пипец написал 27.01.2018 21:41
А также беременные девушки и разводители котов, чемпионы по керлингу и лесбиянки без принципов - все должны единиться. Но не в кулак, а в один большой кукиш. Под нос Зю и его жопполизам.
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Re: Как ни плох Зюг, но ком. движение - спас
пипец написал 27.01.2018 21:07
А сегодня комдвижение нужно от Зюга спасать.
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Re: Re:потустроннему
Без имени , отчества и фамилии написал 27.01.2018 20:03
Вы, господин хороший, смотрите на все не с той стороны. А как на счет ватных мозгов? Это какая идея ими должна овладеть? У них идей нет, прошлого нет, сил тоже нет. И это ваша надежда? Удивительное рядом. Не правда ли? Антиллегенцию ругаете. Опять за очки и портфели? А сами? Ботинки "Скороход",курточка бутылочного цвета и идеи... Моща...Мы верим в вас. Но знаем, что вам привлекает совсем другое: куртки из кашемира, "Том Форд", ботинки"Сантони" и авто....Идеи овладевают массами из провинции, поэтому они прутся в Москву и плевать хотели на ваши идеи. Понятно? Или клинит мозг?
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Re: Андреич,будь пожестче,не стесняйся!
SGAliev написал 27.01.2018 19:20
Ерничаете, изгаляетесь, Цурайкины?!
Что же, оно просто! Относительно вашей деятельности в целом и в частностях, между прочим, наш мерзавец Кравчук в пылу-жару неплохо сказанул (пусть и другому, и по другому поводу): "Да ты хоть собачу будку побудуй, шоб потим вякать!"... Эт Вам - прямо в одно место!
Как ни плох Зюг, но ком. движение - спас. И Вас, цурайкины, вытащил на белый свет. И вы, объявившиеся в зюге, потом, окрепнув, оперившись, решили деру дать, отцураться. Дали, давали, цурались, - и - решили: "партийку сварганим"...
А неведомо вам, что нынче не только левые силы должны единиться в борьбе с мировым либерастизмом и Западом, но абсолютно все: и правые, и верующие, и старики, и младые... Все, - в единый антилиберастический кулак... Так и только так! Меж тем, какую херь Вы творите? Неужто своими делишками вы хоть одного выборщика себе заполучите? Нет, разумеется! А вот, у зюгов голосочки - уж точно отымете... И кем опосля вас обозвать?
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не только вашей грязи
Хочется написал 27.01.2018 17:41
Хочется прочитать и о кандидате Лисициной. А вы все о Грудинине. АБ, у вас что, белой краски нет?
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Re: Андреич,будь пожестче,не стесняйся!
игорю намину написал 27.01.2018 17:41
Молодцы, робяты! Косите и дальше во славу Головы управы. Може он и Вам подмогнет сенца нажать, дабы ваша скотинка не сдохла. Так держать, православныя!
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Андреич,будь пожестче,не стесняйся!
Игорь Намин написал 27.01.2018 17:21
Мы тебя,Андреич,всем нашим оставшимся селом(три подворья) поддержим:
будь крепше,будь пожестче.Не надейся только на Володина али Путина,
пиши Валентине Ивановне, она за народ горой.Мы ей писали по поводу се-
нокоса, она подмагнула:так и написала-косите,но согласно указанию
Головы управы.Правда,Голова управы все себе скосил,но все-таки поддер-
жала.
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Re:
потусторонний написал 27.01.2018 17:14
Да таких пруд пруди среди простых людей, которые не причисляют себя к каким-либо партиям. Надо опираться на простой народ и чувствовать его дыхание, а не паразитировать на его чаяниях, озвучивая их повсюду. Даешь социальную справедливость - доминанту бытия и развития русского народа!
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(без названия)
насреддин написал 27.01.2018 16:48
Вот много у нас разных коммунистов, а найдется такой, который открыто и публично скажет: Зюганов,ты вор! Ты украл имя коммуниста, хотя на самом деле ты даже не оппортунист, ты просто кремлевская шестерка. Есть такие люди?
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Re:Копылову
потусторонний написал 27.01.2018 15:50
А основная масса рассиянской антеллигенции из столиц в обозримом будущем вряд ли прозреет. Усе таки Ильич был прав! Будем возлагать надежды на бунт провинции. Ибо ее более всего сейчас зажимают. А от "выборов" никто в шоке не будет, так как все предсказуемо. И пока идея социализма не овладеет массами и не станет материальной силой - толка не будет!
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молодец
Сергей Копылов написал 27.01.2018 15:19
ха-ха. Поддел. Молодец. Ну, хорошо - это уже понятно. Но тогда надо делать вторую точку сборки. "Второе ополчение". А вот с этим проблемы. Впрочем, вторую точку сборки тяжело создать, пока не прозреют Тюлькины и Ко насчет Лисицыной, и пока не прозреют самые умные из Партии дела типа Боглаева.
Наша линия правильна в стратегическом плане. Когда после выборов все будут в шоке, волей-неволей останутся те, кто обо всем этом предупреждал. Но тогда и шанса нечего терять. Надо воспользоваться моментом и обескураженную массу "грудининщины" взять в свою орбиту. Над этим надо думать уже сейчас.
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Re: Да, что там информбюллетень
потусторонний написал 27.01.2018 14:58
Жалкие потуги КПРФ спасти свой образ защитников эксплуатируемых и угнетаемых просто умиляет. Симулякр под названием КПРФ потихоньку, в глазах народа, смывается в унитаз. Эта "партия" стенаниями своих руководителей напоминает лебедя, рака и щуку, которые тащут телегу российской государственности в Святую Русь, Православное имперское прошлое и Советскую цивилизацию. Вот, убогие деграданты...
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Да, что там информбюллетень
Александр ДВ написал 27.01.2018 14:23
Бойкот выборов идиотами уже приравнен к свержению власти. Правовое, мля, государство им.ЕБНа. Количество идиотов на лохотроне необходимо увеличить любой ценой, за счет бомжкей, гастеров, черта с рогами. Ибо рейтинг увидят
https://newsland.com/user/4297807604/content/prizyvy-k-boikotu-vyborov-priravneny-k-sverzheniiu-vlasti/6121666
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Дьявол в деталях
Реакция написал 27.01.2018 13:55
Многим людям при восприятии реальности и принятии решений, кроме полученной информации, свойственно оперировать категориями: Совесть, Справедливость, Правда, Ложь, Добро и Зло. Но этой терминологией широко пользуются мошенники всех категорий, зная сущность этих понятий. Эти понятия - внутренние весы каждого человека. И эти весы У КАЖДОГО СВОИ!
Нет всеобщей Правды и Справедливости! Никто не знает, что есть Хорошо, а что есть Плохо! Добро и Зло &#8211; братья с одним организмом, делающие одно и то же дело, но результат их деятельности для одних &#8211; сладость, а другим &#8211; горечь! Что является Добром для одних, для других &#8211; Зло! Но некоторое понимание Добра и Зла у людей все же совпадает. Это совпадение назвали Моралью, а следование этим общим понятиям - Этикой! Но, и Мораль, и Этика, не используются при совершении правосудия.
Совесть &#8211; внутренняя убежденность каждого Человека в том, что является Добром и Злом. КАЖДЫЙ СОВЕСТЛИВ ПО-СВОЕМУ!
Справедливость &#8211; дитя Совести, требующее &#171;должного-нужного&#187; отношения к себе от других. Поэтому этот тоже термин применим только к индивидуму!
Правда и Ложь &#8211; сестры близнецы, похожие друг на друга так, что и не разберешь! Только Ложь наглая и голая, всегда видна ведающему. А Правда &#8211; УВЕРОВАННАЯ ЛОЖЬ, создающая у не ведающего убежденность в честности источника! ПРАВДА ТО, ВО ЧТО ВЕРЯТ! Вера &#8211; одежда Правды, а Честь &#8211; орден на ней, как благодарность от обманутых, как их личное оправдание за свою глупость! Ложь, прикрываясь Верой, как плащом тореодора, отвлекает внимание, создает условия для манипуляций с сознанием, превращая Человека в фанатика. Только Вера и Честь дают силы и питают дух идущих к смерти по своей воле! Верящий не бунтует! Таким образом, Правда &#8211; путь слепых, не способных и (или) не желающих найти Истину!
Одни живут не зная, что блуждают в обнимку с Ложью, другие бредут с Правдой, третьи живут бездумно, и только немногим путь указывает Истина! Путь к Гармонии!
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