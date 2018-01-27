"Вы смогли наши клятвы нарушить, пренебречь удивительным мной"

Кровавый режим опять показал свою антинародную и античеловеческую сущность - запретил распространять информационный бюллетень КПРФ "Правда", из которого народ только и мог узнать истинную правду о едином кандидате от всех народно-патриотических, левых и других сил света и добра!
И ведь что отвратительно, пожаловался на это кандидат от партии "Коммунисты России" Сурайкин, которого, по идее нет и быть не может - ведь кандидат от КПРФ Грудинин единый и единственный. Какие еще "Коммунисты России"? Нет таких и быть не может!
Подумаешь, напечатала партия несколько миллионов экземпляров информационного бюллетеня о своей внутренней партийной жизни - что, разве обязательно оплачивать его из предвыборного фонда кандидата? Это ж не агитация, а информация.
Раньше многомиллионными тиражами выходила такая газета "Правда", но с тех пор, как она попала под управление КПРФ, стала она выходить поскромнее, тысяч на сорок и бесплатно распространяется по парторганизациям. И благодаря заботе партии у партийцев нет недостатка в оберточной бумаге. Зато к выборам партия может теперь информировать население о своих внутрипартийных сугубых вопросах - ну какая ж в том агитация? Партпросветработа в чистом виде!
Но вот пишет безбожный ЦИК: "Эксперты Рабочей группы изучили материалы и согласились с выводами избиркомов Республики Бурятии и Новосибирской области, которые приняли решения о признании печатных материалов с условным названием «ПРАВДА» содержащими признаки предвыборной агитации и о незаконности указанных материалов. Рабочая группа рекомендовала ЦИК России предупредить политическую партию «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» о недопустимости нарушения требований законодательства Российской Федерации о выборах".
Вот же гнусность какая и нарушение норм!
"Я хочу официально от имени всех избирательных кампаний, от имени ЦК и президиума выразить протест нашей партии и широкого блока национально-патриотических левых сил в связи с тем, что продолжается кампания ошельмования нашей партии и кандидата. Я считаю то, что сегодня делает ЦИК и власть, абсолютно недопустимо", — заявил Геннадий Зюганов в субботу в ходе пленума ЦК КПРФ.
Молодец, Андреич! Пригвоздил! От имени всех избирательных кампаний!
Я б добавил - от имени всего прогрессивного человечества и разных сил! По праву добра, света и материнства! Именем международных профсоюзов и народов всех континентов!
Я б сказал - суки вы все и прыщи на теле мирового пролетариата!
Как можно единому кандидату от всех сил запретить раздавать бюллетень "Правда", ради которого погибла когда-то великая газета? Как можно докатиться до такой бесчеловечности и попрания всех прав - объявить предупреждение?
Геннадий Андреевич Зюганов трижды служил Родине в армии, в разведке и командовал танковым полком, преподавал математику в университете философии, участвовал во всех соборах Русской православой церкви и лично жаловался президенту Российской Федерации. А вы ему - предупреждение?!
А он честный человек и руководитель партии. Какая незаконная агитация? Это единый кандидат от всех национально-патриотических левых сил.
А.Б.
дополнение написал 27.01.2018 21:48
тупинамбург 77 написал 27.01.2018 21:43
''''''''Вот много у нас разных коммунистов, а найдется такой, который открыто и публично скажет: Зюганов,ты вор! Ты украл имя коммуниста, хотя на самом деле ты даже не оппортунист, ты просто кремлевская шестерка. Есть такие люди?"""'''''''
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Говорили не раз и не два. Аморфные члены кпрф безмолвные скоты зюганова. Антикоммунисты. Хуже класмовых врагов. Однтм словом - подлые твари Кпрф.
пипец написал 27.01.2018 21:41
пипец написал 27.01.2018 21:07
Без имени , отчества и фамилии написал 27.01.2018 20:03
SGAliev написал 27.01.2018 19:20
Что же, оно просто! Относительно вашей деятельности в целом и в частностях, между прочим, наш мерзавец Кравчук в пылу-жару неплохо сказанул (пусть и другому, и по другому поводу): "Да ты хоть собачу будку побудуй, шоб потим вякать!"... Эт Вам - прямо в одно место!
Как ни плох Зюг, но ком. движение - спас. И Вас, цурайкины, вытащил на белый свет. И вы, объявившиеся в зюге, потом, окрепнув, оперившись, решили деру дать, отцураться. Дали, давали, цурались, - и - решили: "партийку сварганим"...
А неведомо вам, что нынче не только левые силы должны единиться в борьбе с мировым либерастизмом и Западом, но абсолютно все: и правые, и верующие, и старики, и младые... Все, - в единый антилиберастический кулак... Так и только так! Меж тем, какую херь Вы творите? Неужто своими делишками вы хоть одного выборщика себе заполучите? Нет, разумеется! А вот, у зюгов голосочки - уж точно отымете... И кем опосля вас обозвать?
Хочется написал 27.01.2018 17:41
игорю намину написал 27.01.2018 17:41
Игорь Намин написал 27.01.2018 17:21
будь крепше,будь пожестче.Не надейся только на Володина али Путина,
пиши Валентине Ивановне, она за народ горой.Мы ей писали по поводу се-
нокоса, она подмагнула:так и написала-косите,но согласно указанию
Головы управы.Правда,Голова управы все себе скосил,но все-таки поддер-
жала.
потусторонний написал 27.01.2018 17:14
насреддин написал 27.01.2018 16:48
потусторонний написал 27.01.2018 15:50
Сергей Копылов написал 27.01.2018 15:19
Наша линия правильна в стратегическом плане. Когда после выборов все будут в шоке, волей-неволей останутся те, кто обо всем этом предупреждал. Но тогда и шанса нечего терять. Надо воспользоваться моментом и обескураженную массу "грудининщины" взять в свою орбиту. Над этим надо думать уже сейчас.
потусторонний написал 27.01.2018 14:58
Александр ДВ написал 27.01.2018 14:23
https://newsland.com/user/4297807604/content/prizyvy-k-boikotu-vyborov-priravneny-k-sverzheniiu-vlas
Реакция написал 27.01.2018 13:55
Нет всеобщей Правды и Справедливости! Никто не знает, что есть Хорошо, а что есть Плохо! Добро и Зло – братья с одним организмом, делающие одно и то же дело, но результат их деятельности для одних – сладость, а другим – горечь! Что является Добром для одних, для других – Зло! Но некоторое понимание Добра и Зла у людей все же совпадает. Это совпадение назвали Моралью, а следование этим общим понятиям - Этикой! Но, и Мораль, и Этика, не используются при совершении правосудия.
Совесть – внутренняя убежденность каждого Человека в том, что является Добром и Злом. КАЖДЫЙ СОВЕСТЛИВ ПО-СВОЕМУ!
Справедливость – дитя Совести, требующее «должного-нужного» отношения к себе от других. Поэтому этот тоже термин применим только к индивидуму!
Правда и Ложь – сестры близнецы, похожие друг на друга так, что и не разберешь! Только Ложь наглая и голая, всегда видна ведающему. А Правда – УВЕРОВАННАЯ ЛОЖЬ, создающая у не ведающего убежденность в честности источника! ПРАВДА ТО, ВО ЧТО ВЕРЯТ! Вера – одежда Правды, а Честь – орден на ней, как благодарность от обманутых, как их личное оправдание за свою глупость! Ложь, прикрываясь Верой, как плащом тореодора, отвлекает внимание, создает условия для манипуляций с сознанием, превращая Человека в фанатика. Только Вера и Честь дают силы и питают дух идущих к смерти по своей воле! Верящий не бунтует! Таким образом, Правда – путь слепых, не способных и (или) не желающих найти Истину!
Одни живут не зная, что блуждают в обнимку с Ложью, другие бредут с Правдой, третьи живут бездумно, и только немногим путь указывает Истина! Путь к Гармонии!