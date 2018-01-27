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Московский листок

Мы не можем защитить вас, но можем отобрать детей

Опубликовано 27.01.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 3

жилье общежития выселение
Мы не можем защитить вас, но можем отобрать детей

Сначала в общежитии Победы 27 (пр. Победы, д. 27/1) в городе Петропавловске – Камчатском в январе 2018 года отключили на пять дней свет. Потом, видимо, после того, как история издевательства над людьми вышла на широкие просторы интернета, свет дали. Но, как оказалось, ненадолго.

Конкурсный управляющий Митрофанов Андрей Николаевич уже успел порадовать жильцов тем, что в понедельник (29 января) будет отключён свет НАВСЕГДА.

На Камчатке "нежелательных" жильцов вымораживают, как тараканов

26 января состоялась встреча жильцов с губернатором, мэром города, представителями прокуратуры, представителями собственника и другими жуликами. Представители власти посочувствовали жильцам, но поводу выселения и отключения света заявили, что помочь ничем не могут, все права у собственника.

Отметим, выселить человека из жилья может только суд (ст. 25 Конституции, ст. 3 Жилищного кодекса). В частных руках общежитие быть не может, оно должно переходить в муниципальный жилой фонд (ст. 18 Закона "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", Указ президента Российской Федерации от 10 января 1993 г. N 8 ) .

Жильцы при этом имеют право на заключение договора соцнайма (ст. 7 закона"О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации". Ну, а отключать людям свет, с целью их выселить - и вовсе уголовное преступление ( ст. 215.1. УК РФ) .

Представители власти и прокуратуры всего этого предпочитают не знать, говоря, что все права у собственника. Странная профессиональная некомпетенция. Ну, или, возможно, оплаченная.

В общем, представители власти заявили, что могут помочь только одним, принять некоторых жильцов на работу в муниципалитет и предоставить места в муниципальном общежитии. Также жильцам угрожали – вас выселят через суд и тогда и этого не будет.

А также порадовали их тем, что при таком выселении могут и детей отобрать (поскольку у вас жилплощади не будет).

Следует отметить, что в настоящее время жильцов защищает закон, после переезда они, действительно, не будут иметь прав на постоянное пользование новым жильем.

Если жители согласятся на переезд, у них останется только два варианта - либо муниципалитет сделает из них дешевых крепостных, вынужденных до конца жизни работать за жильё, либо их просто выкинут через месяц, другой, третий - на улицу. Понятно, что ни та, ни другая альтернатива жильцов абсолютно не радует.



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Всего комментариев к статье: 3
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Долой диктатуру изменников Советской Родины!!!
Лис написал 27.01.2018 14:44
Вся власть многонациональному российскому Народу!!!
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Re: Ваше время закончилось! Слазь!
нехотабыч написал 27.01.2018 14:39
В России назревает социальный взрыв! У народа лопнуло терпение от геноцида кремлевской команды меньшинства над большинством!
===
Что ты гонишь? На улице видишь толпы, которые идут выкидывать власть из окон муниципалитетов, резать и убивать? Нет. Тогда не гони. Все в порядке. Людей все устраивает.
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Ваше время закончилось! Слазь!
Proletariat написал 27.01.2018 14:33
В России назревает социальный взрыв! У народа лопнуло терпение от геноцида кремлевской команды меньшинства над большинством!
Народ устал от всплывшей на поверхность пены из воров-олигархов, пятой колонны, уголовников и просто воров и аферистов!
Если путинская команда надеется и на этих выборах облапошить народы России, то они глубоко заблуждаются!
Народ требует прекратить воровской беспредел, восстановить СССР, провести деприватизацию с полной компенсацией нанесенного ущерба!
Провести суд на подобие нюрнбергского и посадить на скамью подсудимых всю банду незаконно распустившие СССР с вынесением преступникам
самого сурового приговора!
Если с Грудининым, что-нибудь случится народ жестко ответит правящему режиму! Ваше время закончилось! Слазь!
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