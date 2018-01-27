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Московский листок

Русских будут убивать за то, что они русские?

Опубликовано 27.01.2018 в разделе комментариев 41

Экс-министр обороны США Эштон Картер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что НАТО необходимо продумать план на случай войны с Россией. Эту тему он неожиданно затронул, говоря об изменившемся мире и кибервойнах, отметив, что нужно быть готовыми не только к кибератакам, но и к вторжению «зеленых человечков». Подобный сценарий, по мнению Картера, возможен, к примеру, в прибалтийских государствах, «где Россия может использовать национальные меньшинства».

- Когда-то давно, в СССР прибалтийские народы тоже иногда называли "национальными меньшинствами", - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И когда они выразили желание отделиться от СССР, а напомню, что это было еще при Горбачеве, задолго до Беловежского сговора, советские власти не просто позволили им провести референдумы о независимости, но и всячески тому содействовали - я был наблюдателем на референдуме в Эстонии, могу свидетельствовать: никаких "зеленых человечков" не было, голосовали открыто, под присмотром тысяч международных наблюдателей. И по итогам референдумов - отделились. И тут же все "некоренные" сами стали нацменьшинствами, более того - стали лицами без гражданства, "негражданами". В той же Эстонии этот статус сохраняется до сих пор, на западе вполне откровенно называют такое положение дел "апартеидом"... Но готовы применить вооруженные силы, чтобы это положение дел сохранялось. Если национальные меньшинства в Прибалтике заявят о своих правах, то будут немедленно подавлены вооруженными силами НАТО, специально размещенными в этих регионах. То есть если русские в той же Эстонии или Латвии заявят о своих правах, то они немедленно будут уничтожены силами НАТО. Даже без знака вопроса. Все это будет объявлено "российской агрессией".



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Всего комментариев к статье: 41
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(без названия)
джонтол написал 27.01.2018 21:37
Нельзя говорить русские, эту нацию уничтожили коммунисты. Или совковые рабы или россиянцы. Туда им и дорога.
Тем более красные всегда воевали против русских уничтожая их и сейчас воюют.
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(без названия)
неизвестный написал 27.01.2018 20:07
Прежде всего надо вернуть в паспорт гражданина графу "НАЦИОНАЛЬНОСТЬ". Почему если я называю себя РУССКИЙ ,сразу
начинают орать нацик,нацист, особенно чуркобесы с кавказа, оху...вшие от безнаказанности путинские шакалы.
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(без названия)
гастарбайтерам скотного двора написал 27.01.2018 20:02
всевидящее око с прочими гастрабайтерами скотногго двора, ваше место у параши, сЦуки!
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(без названия)
veritas написал 27.01.2018 19:40
Слаб умом тот, кто поднимает руку на русский народ.
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(без названия)
Эрменгельдт написал 27.01.2018 19:37
все относительно, в день поражения ГКЧП русских готовы были на руках носить.
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(без названия)
всевидящее око написал 27.01.2018 19:31
вижу!
вижу пресс-конференцию САМОГО.
вот он отвечает на вопрос -
РОССИЯ ДЛЯ РУССКИХ ГОВОРЯТ ПРИДУРКИ ЛИБО ПРОВОКАТОРЫ!
РОССИЯ НЕ ДЛЯ РУССКИХ! РОССИЯ ДЛЯ ЧУРОК, ОНИ ГОСПОДА!
Вижу российскую оппозицию-
вижу люду алексееву с лимоновым и барановым,
вижу леву пономарева с лехой анaльным,
за ними идет колонна левого фронта - серега мyдальцофф,
рядом маршируют анархисты и антифашисты (ДЧ в рядах).
все несут плакаты. все на одном митинге. февраль 2012.
что написано на плакатах?
СМЕРТЬ РУСНЕ! БОЛЬШЕ УБИЙСТВ!!!
АНТИФА! СМЕРТЬ РУССКИМ!!!
Ребята, вы кого лечите? вы сами по уши в русфобском деpьмеце!
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(без названия)
СМЕРШ написал 27.01.2018 19:12
К стенке бандеровскую сволочь и их пособников!
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(без названия)
Жлтдлтдлтдлт написал 27.01.2018 19:01
- Эш, у тибя ессь план на случай?
- О да! - У меня есть план на все случАи!
...и даже на самый ужос-ужос, когда и если эти варвары таки национализируют свое государство: пыхнем ппиздато! ...хоть и не долго, но оттопыримся на нашей жолтой горушке...
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хохлу-скотойобу
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед4о4ДальССкий написал 27.01.2018 18:43
-- Если вам встретится ветеран наполеоновской армии, напомните ему его славное прошлое и спросите, кто среди всех противников, воевавших с ним на полях сражений Европы, был наиболее достоин уважения, кто после отдельных поражений сохранял гордый вид: можно поставить десять против одного, что он назовет вам русского солдата.
Пройдитесь по департаментам Франции, где чужеземное вторжение оставило свой след в 1814 году, и спросите жителей этих провинций, какой солдат в отрядах неприятельских войск постоянно выказывал величайшую человечность, высочайшую дисциплину, наименьшую враждебность к мирным жителям, безоружным гражданам,- можно поставить сто против одного, что они назовут вам русского солдата.
А если вам захочется узнать, кто был самым необузданным и самым хищным, - о, это уже не русский солдат.
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(без названия)
Лис написал 27.01.2018 18:01
С какого перепуга русские должны быть обязательно верующими иудеями и верить в какой то бред типа "богоизбранности"? Верить нужно прежде всего в себя самого.
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(без названия)
Ясно как Божий день написал 27.01.2018 17:56
Не нужно иллюзий. Будет только хуже и страшнее. С путиным и путинщиной &#8212; позитивного будущего нет и не может быть в принципе.
А вдруг чудо? Смилостивятся небеса над Россией. Народ возьмет и насыпет Путину на выборах 7% .
Русские верят же , что Россия богоизбранная. Не может быть , чтобы Бог оставил свою страну и чтобы один паскудник ее угробил окончательно. Ждем чуда. Или не ждем?
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Re: Йухраина- срана олигофренов и потребителей боярышника!
хохловед написал 27.01.2018 17:53
Йухраина-фейк,выперд ,блевотина,высер,генетическая помойка,проходной двор без истории и без настрящего и без будущего.йухраина-сортир европы и азии
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Россия - срана олигофренов и потребителей боярышника!
с.. к.. о... т.. о.. в... е... д написал 27.01.2018 17:13
"Бойтесь разбудить Русского .... он будет в вашем доме..."и тд...... - бредятина от будущего пациента психбольницы.
Разбудили и чо? Выгнали русский скот практически из всех бывших республик.......:) Кто там боится? Выгнали русский скот из Чечни, Ингушетии, Дагестана и пр. субъектов! Роспедерации. .....:) Кто там боится? Есть желание прийти с автоматом туда или к примеру в Таджикистан? Давай, вперед. Русский живет в грязи, там и останется навечно. Вечный скот. Французам ваш сброд не интересен, а немцы ваш сброд кормят ,помимо Европы. Они знают, что вы - унтерменши, эрзац- этнос с ворованной историей и нерусскими учеными, писателями, химиками, физиками, царями, вождями, президентами.....Так что жалеют лишь об одном - дурацком соседстве со сраной идиотов..... :)
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(без названия)
Лис написал 27.01.2018 17:13
"Захват" Крыма-это тоже самое что и захват Каталонии Испанией.
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Вспомнили Шолохова
Андрей Соколов написал 27.01.2018 17:09
"Судьба человека", там главный герой Соколов Андрей, рассказывая о судьбе, говорил названием передовицы Баранова. Кажется (перекрестился уже), это проекция своего мировоззрения на других. В мире нет предвзятого отношения к рашке. Мы даже чем-то симпатичны, но пацанское поведение некоторых гопников привело к осторожному отношению к нам. Захват Крыма в нарушение международных договоров, война на Донбассе, а до этого в Грузии рождает недоверие и превентивные меры по защите свободного западного мира.
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(без названия)
Лис написал 27.01.2018 16:54
Автор имеет в виду именно русское национальное меньшинство,проживающее в прибалтийских государствах,которое уже стало для "цивилизованного" Запада чем то вроде палестинцев для Израиля.Понятно что всяким Гундяевым,Путиным,Собчакам,Фридманам,Дворковичам,Кудриным и Грефам на судьбу русского населения просто наплевать.Весь вопрос в том:" Как к такому геноциду "неграждан" отнесутся такие же "неграждане" внутри самой России?".
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Re: Русских будут убивать за то, что они русские?
Имперец39 написал 27.01.2018 16:47
Минусуете, недорогие товарищи шариковы!?
Зацепило!?
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насреддин написал 27.01.2018 16:39
Не знаю, какие меньшинства о чем там заявлять будут. Я хорошо помню конец 80-х - начало 90-х, когда те, которые сейчас стали меньшинствами, выступали за независимость прибалтийских республик. Все мои доводы,чем это закончится, понимания у них не находили.
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Лис написал 27.01.2018 16:33
Почему обязательно справедливостью? Русский атеист-это тоже русский.Жить надо собственным разумом.
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Re: рЫдактору
Русский майор написал 27.01.2018 16:26
Тебе пугало нациковское зачтется!!!!!!!!!!!!
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