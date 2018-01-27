Русских будут убивать за то, что они русские?

Экс-министр обороны США Эштон Картер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что НАТО необходимо продумать план на случай войны с Россией. Эту тему он неожиданно затронул, говоря об изменившемся мире и кибервойнах, отметив, что нужно быть готовыми не только к кибератакам, но и к вторжению «зеленых человечков». Подобный сценарий, по мнению Картера, возможен, к примеру, в прибалтийских государствах, «где Россия может использовать национальные меньшинства».

- Когда-то давно, в СССР прибалтийские народы тоже иногда называли "национальными меньшинствами", - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И когда они выразили желание отделиться от СССР, а напомню, что это было еще при Горбачеве, задолго до Беловежского сговора, советские власти не просто позволили им провести референдумы о независимости, но и всячески тому содействовали - я был наблюдателем на референдуме в Эстонии, могу свидетельствовать: никаких "зеленых человечков" не было, голосовали открыто, под присмотром тысяч международных наблюдателей. И по итогам референдумов - отделились. И тут же все "некоренные" сами стали нацменьшинствами, более того - стали лицами без гражданства, "негражданами". В той же Эстонии этот статус сохраняется до сих пор, на западе вполне откровенно называют такое положение дел "апартеидом"... Но готовы применить вооруженные силы, чтобы это положение дел сохранялось. Если национальные меньшинства в Прибалтике заявят о своих правах, то будут немедленно подавлены вооруженными силами НАТО, специально размещенными в этих регионах. То есть если русские в той же Эстонии или Латвии заявят о своих правах, то они немедленно будут уничтожены силами НАТО. Даже без знака вопроса. Все это будет объявлено "российской агрессией".