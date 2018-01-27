Русских будут убивать за то, что они русские?

Экс-министр обороны США Эштон Картер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что НАТО необходимо продумать план на случай войны с Россией. Эту тему он неожиданно затронул, говоря об изменившемся мире и кибервойнах, отметив, что нужно быть готовыми не только к кибератакам, но и к вторжению «зеленых человечков». Подобный сценарий, по мнению Картера, возможен, к примеру, в прибалтийских государствах, «где Россия может использовать национальные меньшинства».
- Когда-то давно, в СССР прибалтийские народы тоже иногда называли "национальными меньшинствами", - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И когда они выразили желание отделиться от СССР, а напомню, что это было еще при Горбачеве, задолго до Беловежского сговора, советские власти не просто позволили им провести референдумы о независимости, но и всячески тому содействовали - я был наблюдателем на референдуме в Эстонии, могу свидетельствовать: никаких "зеленых человечков" не было, голосовали открыто, под присмотром тысяч международных наблюдателей. И по итогам референдумов - отделились. И тут же все "некоренные" сами стали нацменьшинствами, более того - стали лицами без гражданства, "негражданами". В той же Эстонии этот статус сохраняется до сих пор, на западе вполне откровенно называют такое положение дел "апартеидом"... Но готовы применить вооруженные силы, чтобы это положение дел сохранялось. Если национальные меньшинства в Прибалтике заявят о своих правах, то будут немедленно подавлены вооруженными силами НАТО, специально размещенными в этих регионах. То есть если русские в той же Эстонии или Латвии заявят о своих правах, то они немедленно будут уничтожены силами НАТО. Даже без знака вопроса. Все это будет объявлено "российской агрессией".
джонтол написал 27.01.2018 21:37
Тем более красные всегда воевали против русских уничтожая их и сейчас воюют.
неизвестный написал 27.01.2018 20:07
начинают орать нацик,нацист, особенно чуркобесы с кавказа, оху...вшие от безнаказанности путинские шакалы.
гастарбайтерам скотного двора написал 27.01.2018 20:02
veritas написал 27.01.2018 19:40
Эрменгельдт написал 27.01.2018 19:37
всевидящее око написал 27.01.2018 19:31
вижу пресс-конференцию САМОГО.
вот он отвечает на вопрос -
РОССИЯ ДЛЯ РУССКИХ ГОВОРЯТ ПРИДУРКИ ЛИБО ПРОВОКАТОРЫ!
РОССИЯ НЕ ДЛЯ РУССКИХ! РОССИЯ ДЛЯ ЧУРОК, ОНИ ГОСПОДА!
Вижу российскую оппозицию-
вижу люду алексееву с лимоновым и барановым,
вижу леву пономарева с лехой анaльным,
за ними идет колонна левого фронта - серега мyдальцофф,
рядом маршируют анархисты и антифашисты (ДЧ в рядах).
все несут плакаты. все на одном митинге. февраль 2012.
что написано на плакатах?
СМЕРТЬ РУСНЕ! БОЛЬШЕ УБИЙСТВ!!!
АНТИФА! СМЕРТЬ РУССКИМ!!!
Ребята, вы кого лечите? вы сами по уши в русфобском деpьмеце!
СМЕРШ написал 27.01.2018 19:12
Жлтдлтдлтдлт написал 27.01.2018 19:01
- О да! - У меня есть план на все случАи!
...и даже на самый ужос-ужос, когда и если эти варвары таки национализируют свое государство: пыхнем ппиздато! ...хоть и не долго, но оттопыримся на нашей жолтой горушке...
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед4о4ДальССкий написал 27.01.2018 18:43
Пройдитесь по департаментам Франции, где чужеземное вторжение оставило свой след в 1814 году, и спросите жителей этих провинций, какой солдат в отрядах неприятельских войск постоянно выказывал величайшую человечность, высочайшую дисциплину, наименьшую враждебность к мирным жителям, безоружным гражданам,- можно поставить сто против одного, что они назовут вам русского солдата.
А если вам захочется узнать, кто был самым необузданным и самым хищным, - о, это уже не русский солдат.
Лис написал 27.01.2018 18:01
Ясно как Божий день написал 27.01.2018 17:56
А вдруг чудо? Смилостивятся небеса над Россией. Народ возьмет и насыпет Путину на выборах 7% .
Русские верят же , что Россия богоизбранная. Не может быть , чтобы Бог оставил свою страну и чтобы один паскудник ее угробил окончательно. Ждем чуда. Или не ждем?
хохловед написал 27.01.2018 17:53
с.. к.. о... т.. о.. в... е... д написал 27.01.2018 17:13
Разбудили и чо? Выгнали русский скот практически из всех бывших республик.......:) Кто там боится? Выгнали русский скот из Чечни, Ингушетии, Дагестана и пр. субъектов! Роспедерации. .....:) Кто там боится? Есть желание прийти с автоматом туда или к примеру в Таджикистан? Давай, вперед. Русский живет в грязи, там и останется навечно. Вечный скот. Французам ваш сброд не интересен, а немцы ваш сброд кормят ,помимо Европы. Они знают, что вы - унтерменши, эрзац- этнос с ворованной историей и нерусскими учеными, писателями, химиками, физиками, царями, вождями, президентами.....Так что жалеют лишь об одном - дурацком соседстве со сраной идиотов..... :)
Лис написал 27.01.2018 17:13
Андрей Соколов написал 27.01.2018 17:09
Лис написал 27.01.2018 16:54
Имперец39 написал 27.01.2018 16:47
Зацепило!?
насреддин написал 27.01.2018 16:39
Лис написал 27.01.2018 16:33
Русский майор написал 27.01.2018 16:26