Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Сурков будет "сдавать" Донбасс нежно и с возмущением

Опубликовано 27.01.2018 в разделе комментариев 8

украина сша днр лнр ато
Сурков будет "сдавать" Донбасс нежно и с возмущением

При помощи закона о так называемой реинтеграции Донбасса Украина пытается легализовать собственные противоправные действия в регионе, считает помощник президента РФ Владислав Сурков. Такое мнение он высказал по итогам встречи со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером в Дубае. 

«На момент переговоров текст этого закона не был опубликован. Но уже ясно, что его цель — запоздалая легализация незаконных действий киевской власти в ходе конфликта на юго-востоке. В течение трех лет Украина незаконно применяет армию против собственных граждан», — приводит его слова ТАСС. 

Сурков пояснил, что Киев осуществляет незаконную экономическую блокаду Донбасса, а закон о реинтеграции закрепляет эти насильственные практики, подводя под них юридическую базу. 

По словам помощника президента, американцы адекватно отреагировали на высказанные им озабоченности. 

Закон о «реинтеграции Донбасса» был принят Верховной радой 18 января. Он закрепляет за Россией статус «страны-агрессора», закрепляет за самопровозглашенными ДНР и ЛНР статус «временно оккупированных» и допускает введение военного положения в регионе.

От редакции: Во-первых, кто мне объяснит, почему судьбу целого региона обсуждают какие-то посторонние дядьки на курорте? Какое прямое отношение имеют к ДНР и ЛНР Путинская Россия и США? Если республики самопровозглашённые, то сами и должны решать свою судьбу - однако Сурков, изначальный куратор "русского мира" на Донбассе, упрямо доказывает, что всё-таки за ниточки как постмайданной Украины, так и республиканцев дёргают извне, дёргают вот эти самые дядьки, неплохо отдохнувшие в ОАЭ попутно, ничего при этом не "порешав". В общем, своему "посланному богом" работодателю Путину к перевыборам Сурков готовит такой вот подарочек: воодушевивший всю лево-патриотическую" оппозицию проект на стадии распада, а США уступать тут точно не будут, и маски давно сброшены, сброшен Плотницкий, "бандустаны" добили всех идейно мотивированных ополченцев, остался один мародёрский и табачный бизнес других курируемых Сурковых Захаров, на другом направлении..

Д.Ч. 



Рейтинг:   3.40,  Голосов: 5
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 8
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
неизвестный написал 27.01.2018 20:20
Прежде всего надо писать и называть предателей и ублюдков точно по имени: асламбек дудаев ( владислав сурков),
выбл...док чеченского фашиста и террориста дудаева, которого пригрел путин.
И вы хотели чтобы эта мр...зь что-то делала полезное для России.
Ответить
поцерЫлЫй Димакака Самсонов Ыз ЗапорЫрожЫя
Вальцман написал 27.01.2018 18:10
поцерЫлЫя Димакака Самсонов Ыз ЗапорЫрожья-обрезанная,обдристанная старая ЫмбецЫльная ЫзраЫльтянка
Ответить
Россия окончательно отказалась от своего "ихтамнета" Агеева
Страна предателей написал 27.01.2018 15:58

Россия окончательно отказалась от военного Виктора Агеева, которого в Украине осудили на 10 лет, сообщает ВВС.
Адвокат осужденного Виктор Чевгуз рассказал, что встречался с российскими дипломатами. "Я встречался с консулами в Киеве, и в Харькове, потому что в ведении (харьковского консульства &#8211; Ред.) пребывает территория Луганской области. Я приходил к ним с письмом о том, что совершил Агеев, просил их решить вопрос о его обмене", - отмечает юрист.
При этом консулы не выражали никакой заинтересованности в судьбе российского гражданина. "Они этого не говорят вслух, но в их глазах я вижу: "Чего ты сюда пришел?" Консул прямо говорит: "Мы не сторона процесса. Чего мы будем его менять? Мы его туда не посылали. Какое мы имеем отношение?
Чевгуз отправил письмо в МИД России, однако ответа так и не получил.
Напомним, суд приговорил российского военнослужащего Виктора Агеева, задержанного на Донбассе, к 10 годам лишения свободы, адвокат осужденного Виктор Чевгуз.
Ответить
Д.Ч.
.Дмитрий.г.Запорожье+- написал 27.01.2018 15:11
Да кстати.Плотницкий аресован кацапорылыми макаками.Видимо скоро встретится со своими родителями которые живя в кацапомойке,вдруг так получилось,отравились грибами,причем оба сразу.
Ответить
Re: Д.Ч.
чупрын написал 27.01.2018 15:07
Угомонись, наймит Госдепа и российских сислибов!
Ответить
Д.Ч.
Дмитрий..г.Запорожье+- написал 27.01.2018 14:55
Кацапорылые т.вари начали против Украины войну,захватив Крым и часть Донбаса.ВОЙНЫ ДЛЯТСЯ ДО ПОБЕДЫ,или как писал Цицерон...МИР ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ ПОБЕДЫ,А НЕ РЕЗУЛЬТАТОМ ПЕРЕГОВОРОВ,поэтому Украина будет поступать так, как весь мир.Грабить кацапье всеми возможными способами и расстреливать кацапорылую м.разь как бешеных собак,ибо экономика кацапомойки сегодня-это экономика сырьевой колонии и имея такую экономику начинать против Украины захватническую войну,нарушая при этом все подписанные руководством этой самой кацапомойки договора,для кацапомойки было равносильно самоубийству.Вот кацапомойка и самоубивается.В этот раз пощады кацапорылой нечисти,подобно тому,как это было в 1991 г.,когда Ельцин убедил весь мир в том,что кацап может стать человеком не будет.Уж слишком дорого обходятся человечеству плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макак и страдающие от этого манией величия.Проект кацапомойка будет закрыт по образу и подобию 3 Рейха и СССР,а кацапский вопрос решен окончательно.Кацапорылую м.разь жгли в Одессе,линчевали в Запорожье,Днепре и Харькове,а сегодня в Донбасе и Сирии расстреливают как бешеных собак,ибо кацапорылая т.варь хороша только в дохлом виде. Кол-во сдохших кацапорылых т.варей в Донбасе и Сирии превысили 100 тыс.(по словам кацапки Васильевой автора проекта "Груз 200").При таком кол-ве сдохших,кол-во раненных по "армейской арифметике" примерно 400-700 тыс.Тех кацапорылых т.варей которых мы не добили в Донбасе,добивают наши союзники в Сирии.Так решается кацапский вопрос.И оный вопрос будет решаться и далее подобными методами до тех пор,пока такие виды животных как "кацап Донбасский"и "кацап крымский"не исчезнут из перечня животного мира планеты земля.Тем кому повезет-клетка зоопарка к которой прикручена табличка с надписью..КАЦАП-недостающее звено между человеком и обезьяной.Недавно производился эксперимент по превращению кацапа в человека,который закончился неудачей и кацап снова вернулся,в присущее кацапу изначально животное и крайне агрессивное состояние,поэтому соблюдайте осторожность и не подпускайте детей близко к клетке.,но это тем кому повезет.Для остальных окончательное решение и резервация под названием московия в границах 13-15 в.А это Вам для напоминания того,к чему
вся элита кацапомойки готовится(особенно с 7 минуты)... монолог мюллера и штирлица....https://www.youtube.com/watch?v=Zp-wvgZwy4w...
Ответить
Интересно
нехотабыч написал 27.01.2018 14:44
Где сейчас Плотницкий? Утверждают, что он сейчас в секретной тюрьме ФСБ.
Ответить
мОте ДроЧеру , нарциссу, поету, писателю,профеССианальному рев=.....!( это он сам себя так называет
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед4о4ДальССкий написал 27.01.2018 14:10
ДроЧень, а чего ты ни в разе не тиснул хотя бы пару строчек,
осуждающих твоих "родственников" на дУркаине?
Тиснул бы о жЫдоПоросе, о педерасте лЯшко и клЯчке-эЙтинзоне,
заложил бы песню о бандЕре-Поппеле, и воопще = об древних укрях
с хГероем в опездол/Бандерии = кОзаком Мамаем Мансуровичем.
жЫдок-хохлятский, я ничего не попутал?
тебе-то лучше об этом известно, твой же папеле родом с местечко КичЬкас , сам же ведь писал, да и дядя твой был балетным педерастом-мудетрясом = тожЪ...
Или я чего попутал?
Вроде всЁ верно, и с твоих слов записано пральна.
А!
- Целуй маму Софу и поливай фикуСС!
Пока...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • На сколько хватит ваших сбережений, если настанет "черный день"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Русских будут убивать за то, что они русские?
Русских будут убивать за то, что они русские?
27.01.2018
Кандидат-коммунист, о котором почему-то не говорят
Кандидат-коммунист, о котором почему-то не говорят
27.01.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Аваков уже комплектует отряды полицаев для патрулирования Крыма (1)
На Тверскую и на площадь Пролетарской Диктатуры, пока она так зовётся, зовёт Навальный (1)
Очередной теракт в Кабуле унёс жизни более, чем 50 человек, более ста пострадали (0)
Мученика "буковской болезни" Дмитриева антисоветская власть отпустила домой (3)
Традиционная вокзальная эвакуация взбодрила около тысячи москвичей и гостей столицы (1)
Русских будут убивать за то, что они русские? (41)
Сурков будет "сдавать" Донбасс нежно и с возмущением (8)
Мы не можем защитить вас, но можем отобрать детей (3)
"Вы смогли наши клятвы нарушить, пренебречь удивительным мной" (16)
Пoнавыбирали урoдoв, кушайте теперь, не oбляпайтесь (22)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Константин Асмолов: Прежде чем догнать Северную Корею, России придется догнать сначала Южную.
Дарья Митина Дарья Митина: Чешскoе
Дарья Митина Дарья Митина: Вести с пoлей
Дарья Митина Дарья Митина: Назидательнoе
Дарья Митина Дарья Митина: АААААААААААааааааааааааааа!!!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss