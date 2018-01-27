Сурков будет "сдавать" Донбасс нежно и с возмущением

При помощи закона о так называемой реинтеграции Донбасса Украина пытается легализовать собственные противоправные действия в регионе, считает помощник президента РФ Владислав Сурков. Такое мнение он высказал по итогам встречи со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером в Дубае.

«На момент переговоров текст этого закона не был опубликован. Но уже ясно, что его цель — запоздалая легализация незаконных действий киевской власти в ходе конфликта на юго-востоке. В течение трех лет Украина незаконно применяет армию против собственных граждан», — приводит его слова ТАСС.

Сурков пояснил, что Киев осуществляет незаконную экономическую блокаду Донбасса, а закон о реинтеграции закрепляет эти насильственные практики, подводя под них юридическую базу.

По словам помощника президента, американцы адекватно отреагировали на высказанные им озабоченности.

Закон о «реинтеграции Донбасса» был принят Верховной радой 18 января. Он закрепляет за Россией статус «страны-агрессора», закрепляет за самопровозглашенными ДНР и ЛНР статус «временно оккупированных» и допускает введение военного положения в регионе.

От редакции: Во-первых, кто мне объяснит, почему судьбу целого региона обсуждают какие-то посторонние дядьки на курорте? Какое прямое отношение имеют к ДНР и ЛНР Путинская Россия и США? Если республики самопровозглашённые, то сами и должны решать свою судьбу - однако Сурков, изначальный куратор "русского мира" на Донбассе, упрямо доказывает, что всё-таки за ниточки как постмайданной Украины, так и республиканцев дёргают извне, дёргают вот эти самые дядьки, неплохо отдохнувшие в ОАЭ попутно, ничего при этом не "порешав". В общем, своему "посланному богом" работодателю Путину к перевыборам Сурков готовит такой вот подарочек: воодушевивший всю лево-патриотическую" оппозицию проект на стадии распада, а США уступать тут точно не будут, и маски давно сброшены, сброшен Плотницкий, "бандустаны" добили всех идейно мотивированных ополченцев, остался один мародёрский и табачный бизнес других курируемых Сурковых Захаров, на другом направлении..

Д.Ч.