Сурков будет "сдавать" Донбасс нежно и с возмущением

При помощи закона о так называемой реинтеграции Донбасса Украина пытается легализовать собственные противоправные действия в регионе, считает помощник президента РФ Владислав Сурков. Такое мнение он высказал по итогам встречи со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером в Дубае.
«На момент переговоров текст этого закона не был опубликован. Но уже ясно, что его цель — запоздалая легализация незаконных действий киевской власти в ходе конфликта на юго-востоке. В течение трех лет Украина незаконно применяет армию против собственных граждан», — приводит его слова ТАСС.
Сурков пояснил, что Киев осуществляет незаконную экономическую блокаду Донбасса, а закон о реинтеграции закрепляет эти насильственные практики, подводя под них юридическую базу.
По словам помощника президента, американцы адекватно отреагировали на высказанные им озабоченности.
Закон о «реинтеграции Донбасса» был принят Верховной радой 18 января. Он закрепляет за Россией статус «страны-агрессора», закрепляет за самопровозглашенными ДНР и ЛНР статус «временно оккупированных» и допускает введение военного положения в регионе.
От редакции: Во-первых, кто мне объяснит, почему судьбу целого региона обсуждают какие-то посторонние дядьки на курорте? Какое прямое отношение имеют к ДНР и ЛНР Путинская Россия и США? Если республики самопровозглашённые, то сами и должны решать свою судьбу - однако Сурков, изначальный куратор "русского мира" на Донбассе, упрямо доказывает, что всё-таки за ниточки как постмайданной Украины, так и республиканцев дёргают извне, дёргают вот эти самые дядьки, неплохо отдохнувшие в ОАЭ попутно, ничего при этом не "порешав". В общем, своему "посланному богом" работодателю Путину к перевыборам Сурков готовит такой вот подарочек: воодушевивший всю лево-патриотическую" оппозицию проект на стадии распада, а США уступать тут точно не будут, и маски давно сброшены, сброшен Плотницкий, "бандустаны" добили всех идейно мотивированных ополченцев, остался один мародёрский и табачный бизнес других курируемых Сурковых Захаров, на другом направлении..
Д.Ч.
неизвестный написал 27.01.2018 20:20
выбл...док чеченского фашиста и террориста дудаева, которого пригрел путин.
И вы хотели чтобы эта мр...зь что-то делала полезное для России.
Вальцман написал 27.01.2018 18:10
Страна предателей написал 27.01.2018 15:58
Россия окончательно отказалась от военного Виктора Агеева, которого в Украине осудили на 10 лет, сообщает ВВС.
Адвокат осужденного Виктор Чевгуз рассказал, что встречался с российскими дипломатами. "Я встречался с консулами в Киеве, и в Харькове, потому что в ведении (харьковского консульства – Ред.) пребывает территория Луганской области. Я приходил к ним с письмом о том, что совершил Агеев, просил их решить вопрос о его обмене", - отмечает юрист.
При этом консулы не выражали никакой заинтересованности в судьбе российского гражданина. "Они этого не говорят вслух, но в их глазах я вижу: "Чего ты сюда пришел?" Консул прямо говорит: "Мы не сторона процесса. Чего мы будем его менять? Мы его туда не посылали. Какое мы имеем отношение?
Чевгуз отправил письмо в МИД России, однако ответа так и не получил.
Напомним, суд приговорил российского военнослужащего Виктора Агеева, задержанного на Донбассе, к 10 годам лишения свободы, адвокат осужденного Виктор Чевгуз.
.Дмитрий.г.Запорожье+- написал 27.01.2018 15:11
чупрын написал 27.01.2018 15:07
Дмитрий..г.Запорожье+- написал 27.01.2018 14:55
вся элита кацапомойки готовится(особенно с 7 минуты)... монолог мюллера и штирлица....https://www.youtube.com/watch?v=Zp-wvgZwy4w...
нехотабыч написал 27.01.2018 14:44
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед4о4ДальССкий написал 27.01.2018 14:10
осуждающих твоих "родственников" на дУркаине?
Тиснул бы о жЫдоПоросе, о педерасте лЯшко и клЯчке-эЙтинзоне,
заложил бы песню о бандЕре-Поппеле, и воопще = об древних укрях
с хГероем в опездол/Бандерии = кОзаком Мамаем Мансуровичем.
жЫдок-хохлятский, я ничего не попутал?
тебе-то лучше об этом известно, твой же папеле родом с местечко КичЬкас , сам же ведь писал, да и дядя твой был балетным педерастом-мудетрясом = тожЪ...
Или я чего попутал?
Вроде всЁ верно, и с твоих слов записано пральна.
А!
- Целуй маму Софу и поливай фикуСС!
Пока...