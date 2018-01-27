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Московский листок

Традиционная вокзальная эвакуация взбодрила около тысячи москвичей и гостей столицы

Опубликовано 27.01.2018 в разделе комментариев 1

москва терроризм вокзалы
Традиционная вокзальная эвакуация взбодрила около тысячи москвичей и гостей столицы

Порядка тысячи человек эвакуировано из зданий Киевского и Курского железнодорожных вокзалов в Москве из-за анонимного звонка об угрозе взрыва, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. 

"В общей сложности, из зданий было эвакуировано около тысячи человек", - сказал собеседник агентства. По его словам, проверка информации продолжается. В зданиях работают кинологи. Об анонимных сообщениях о "минировании" Курского и Киевского вокзалов "Интерфаксу" ранее рассказал осведомленный источник. 

В январе уже поступал анонимный звонок об угрозе взрыва на трех московских вокзалах. Тогда сообщения о возможных минированиях не подтвердились.

Отметим, что приближение перевыборов Путина - тоже повышает телефонно-террористическую активность, причём не только на вокзальном направлении. Например, как было в сентябре: в Москве после анонимных звонков о минировании эвакуировали управы шести районов. Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомленный источник. Речь идет об управах районов Новокосино, Марьино, Савеловский, Бирюлево Западное, Войковский, Кунцево. Из зданий были выведены около 600 человек. Секретарь управы Новокосино подтвердил РБК факт эвакуации. «Эвакуация уже закончилась, после поступившего звонка о минировании приехала полиция», — отметил он.  

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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
а слесаря-оленевода Собянинда почему-то никогда не минируют
очень-очень странно написал 27.01.2018 18:31
Вот все управы минировали,все торговые центры,театры,кинотеатры,сортиры,кладбища,морги,дет сады,школы,тюрьмы,церкви,чего там еще?,
а оленевода-нет.
И кремль не минировали.
Чудеса какие-то.
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