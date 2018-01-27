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Московский листок

Мученика "буковской болезни" Дмитриева антисоветская власть отпустила домой

Опубликовано 27.01.2018 в разделе комментариев 3

фемида гулаг карелия педофилия
Мученика "буковской болезни" Дмитриева антисоветская власть отпустила домой

Председателя карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева отпустили из СИЗО под подписку о невыезде, сообщила "Дождю" его дочь Екатерина. Дмитриева обвинили в изготовлении порнографических материалов с участием его приемной дочери. 

"Да, все, его отпустили, он дома (в Петрозаводске)", - сказала Екатерина. С Дмитриевым поговорила обозреватель "МБХ медиа" Зоя Светова. Тот сказал ей по телефону: "Это все вы сделали. Спасибо вам всем. До встречи!" 

27 декабря Петрозаводский городской суд отказался продлевать арест Дмитриеву. Срок ареста истекал 28 января, предполагалось, что с этой даты главу правозащитной организации отпустят под подписку о невыезде. Ранее сообщалось, что повторная экспертиза якобы порнографических фотографий приемной дочери Дмитриева установила, что никакой порнографии в них нет. 

Дело Дмитриева вызвало большой резонанс, в поддержку ученого и правозащитника выступили многие артисты и писатели, в том числе Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Андрей Звягинцев. 

Юрия Дмитриева задержали в середине декабря 2016 года и обвинили в изготовлении порнографических материалов с участием его приемной дочери. Все фотографии, которые следствие посчитало подозрительными, представляют собой так называемый дневник здоровья: Дмитриев фотографировал свою приемную дочь без одежды для контроля ее физического состояния.

От редакции: Ну, это, конечно, его версия. Контроль физического состояния - явно не входит в компетенцию приёмного отца, причём ещё и в таком возрасте. Контролируют врачи, поликлиники - на то их государство и содержит (если содержит в данном регионе). А вот что касается этих профессиональных гробокопателей, то тут случай типичной "профессиональной болезни" - вспомните, в чём обвиняли лондонца Владимира Буковского (полтора года назад всего - суд должен начаться в феврале нынешнего года)? Да за то же самое: фотопедофилия! У антисоветчиков слабина по части детского порно, это такая вполне психоаналитическая закономерность, "перенос". Ну, подумайте, что хорошего в жизни видели они? Вот и хочется порадоваться "земляничкой" на старости лет. Дмитриев сам посидел в тюрьме - причём вовсе не по политической статье, там, как и Солженицын, озлобился на пролетарское, советское госдуарство, и объявил ему личный джихад...

Психопатология тут очевидная, причём подтверждённая уже и профессионалами: поставивший после тюрьмы целью жизни месть СССР, обнародование имён всей расстрелянной в Карелии, в Белбалтлаге контры, всех вредителей, филонов, попов и прочих "лучших людей" по меркам нынешней капиталистической России - оказался слаб на то же самое место, на которое был слаб кандидат в президенты РФ от либералов Буковский (за которого тоже, кстати, заступались столпы отечественного либерализма). Ведь что такое обнажать в однобоком антисоветском освещении "большой террор" (пролетарское наступление на мешающие соцстроительству элементы) - это "подсматривание" за родиной в весьма интимный момент, это историческая порнография. И вот, в личной жизни этот самоизбранный "моральный авторитет" - занялся тем же самым, чем прославился в иных, общественных сферах. Впрочем, полно художничков его же поколения, которых никто за это не сажает, хотя фотодоказательства имеются (Джок Стёрджес тот же). Но это не снимает ответственности с данного гражданина, к которому путинская власть проявила чисто идеологическую симпатию под нажимом либералов - кто недавно открыл памятник "умученным в ГУЛАГе" на проспекте Сахарова, в квартале силовигархии, под логотипом СОГАЗа? Да-да, Путин, и покаяние за "большой террор" входит в его президентскую программу, ссориться после Болотной-2012-го он с либерелами уже не будет.

Д.Ч.     

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Всего комментариев к статье: 3
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Re:
Д.Ч. написал 27.01.2018 18:50
судили-судили. просто недосудили - ничего, скоро-скоро... СМИ не успеют отдохнуть от темы
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(без названия)
Читатель написал 27.01.2018 16:17
От редакции:
"Вспомните за что не давно судили в Лондоне Владимира Буковского (полтора года назад всего)?
------------------
Разве судебный процесс над Буковским не был отложен в июле 2017 года до 12 февраля 2018 года?
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(без названия)
вХРЮРЕКЭ написал 27.01.2018 16:11
нР ПЕДЮЙЖХХ:
╚...бЯОНЛМХРЕ, ГЮ ВРН МЕДЮБМН ЯСДХКХ Б кНМДНМЕ бКЮДХЛХПЮ аСЙНБЯЙНЦН (ОНКРНПЮ ЦНДЮ МЮГЮД БЯЕЦН)?╩
-------------------
пЮГБЕ ЯСДЕАМШИ ОПНЖЕЯЯ МЮД аСЙНБЯЙХЛ МЕ АШК Б ХЧКЕ 2017 ЦНДЮ НРКНФЕМ ДН 12 ТЕБПЮКЪ 2018 ЦНДЮ?
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