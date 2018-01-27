Очередной теракт в Кабуле унёс жизни более, чем 50 человек, более ста пострадали

В столице Афганистана утром в субботу прогремел мощный взрыв на КПП у бывшего здания Министерства внутренних дел: десятки человек погибли, более сотни пострадали. Из больниц поступают все новые данные о жертвах.

Около 12:30 по Москве Reuters со ссылкой на представителей Минздрава сообщает о 80 раненых, госпитализированных в больницы Кабула. ВВС около 12:40 сообщает, что ответственность за взрыв взяли на себя талибы (запрещённые в РФ). К этому времени медики передали данные о восьми жертвах теракта. Ожидается, что это число возрастет.

К 13:20 афганские СМИ сообщили о 50 жертвах теракта и более чем 110 пострадавших.

Заминированный автомобиль был подорван возле бывшего здания Министерства внутренних дел республики на площади Садарат в одном из кварталов Кабула, передает ТАСС. Неподалеку расположены здания нескольких посольств и здание Высшего совета.

Дежан Панич, координатор больницы итальянской группы помощи Emergency, которая находится поблизости от места взрыва, сообщил, что к ним привезли более полусотни пострадавших.

Неделю назад, 20 января, группа вооруженных людей совершила нападение на популярный среди иностранцев отель Intercontinental в афганской столице. Погибли 18 человек. Ответственность на себя взяло движение "Талибан". Госдепартамент подтвердил, что в числе жертв оказались четверо американцев.

А 25 декабря минувшего года прогремел взрыв у входа в здание Национального директората безопасности (афганской разведывательной службы). Об этом сообщало агентство Reuters. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. В результате погибли не менее трех человек, еще один получил ранения, сообщили местные власти.

В Министерстве здравоохранения страны заявили, что раненый был доставлен в больницу. Пока ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за атаку. За последние месяцы в столице Афганистана произошел ряд нападений, ответственность за которые брали на себя группировки "Талибан" и "Исламское государство" (запрещены на территории РФ).

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