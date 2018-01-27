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Московский листок

На Тверскую и на площадь Пролетарской Диктатуры, пока она так зовётся, зовёт Навальный

Опубликовано 27.01.2018 в разделе комментариев 1

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На Тверскую и на площадь Пролетарской Диктатуры, пока она так зовётся, зовёт Навальный

Политик Алексей Навальный накануне намеченной на воскресенье "Забастовки избирателей" развернул активную просветительскую кампанию: он "в жанре путеводителя" назвал лучшие места Москвы и Петербурга, которые стоит посетить желающим: это ближайшие к городским администрациям Тверская улица и площадь Пролетарской Диктатуры. 

Соратники Навального подавали заявки на митинги в крупнейших городах страны, но власти их не согласовали. "В целом по стране в 80% случаев согласования есть, а вот в двух крупнейших городах выбрана тактика глумления и издевательства. Либо создавайте подконтрольный нам оргкомитет, либо избегайте тем коррупции и поддельных выборов. Тогда разрешим вам в собственном городе на улицу выйти", - возмутился Навальный. К бойкоту выборов и забастовке он начал призывать после того, как его не зарегистрировали кандидатом в президенты из-за наличия судимости. 

"Остаться (28 января) дома - это дать им сигнал "я готов потерпеть еще шесть лет", - указывает Навальный. - Таких сигналов давать им не надо. Обратные сигналы от общества нужны". 

В последнюю неделю противодействие сотрудникам штабов Навального усилилось, но он призывал участвовать в забастовке вопреки запугиваниям. 

По замыслу организаторов, массовые акции в воскресенье должны пройти в десятках городов России. Навальный называет выход на митинг "в 99% случаев - самым безопасным, самым эффективным и самым простым способом политической борьбы". "Участвуйте. Без вас ничего не получится. Не ждите ничего и участвуйте прямо в это воскресенье. Как бы нас ни запугивали, никакие массовые репрессии против участников мероприятий невозможны", - написал оппозиционер в своем блоге.

Напомним, вчера в Кремле заявили, что не считают личным вызовом президенту РФ призывы оппозиционера Алексея Навального и его сторонников выходить на "Забастовку избирателей" и бойкотировать президентские выборы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за подготовкой к этим акциям и не рассматривают ли их как вызов лично Владимиру Путину. 

"Речь не идет о каких-то личных вызовах. Речь идет о несоблюдении или соблюдении российского законодательства", - сказал Песков, слова которого приводит "Интерфакс". Он отметил, что решение о согласовании протестных акций должны принимать региональные и муниципальные власти. 

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Всего комментариев к статье: 1
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никогда ничего незнающему секретарю.
многократно забаненыйСлучайный прохожий написал 27.01.2018 20:03
"Избрание"(переназначение) президентом одного человека на четвертый (фактически пятый)срок является ли "соблюдением российского законодательства"?Как соотнести действия властей по запрету митингов и демонстраций с 31 статьей Конституции(можно проконсультироваться у Лимонова)?имеют ли право Граждане России на выборах президента ВЫБИРАТЬ своего кандидата или зам.главы администрации нынешнего президента(Песков)будет им указывать за кого они должны ГОЛОСОВАТЬ.(почувствуйте разницу,голосовать-выбирать)
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