Аваков уже комплектует отряды полицаев для патрулирования Крыма

В министерстве внутренних дел Украины планируют создать патрульную полицию Крыма и Севастополя, которые до "освобождения" полуострова будут работать на других участках, сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"У нас будут созданы подразделения патрульной полиции Крыма и Севастополя... Они будут работать на других участках до тех пор, пока не будет освобождения от оккупантов Крыма", - сказал Аваков в ходе годовой итоговой коллегии украинского МВД в субботу в Киеве.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после регионального референдума о статусе полуострова. Украина его результаты не признает и считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия России аннексией и ввели санкции против ряда российских компаний, бизнесменов и политиков.

Напомним, в конце февраля прошлого года Арсен Аваков заявил в интервью местному телеканалу "1+1", что власти страны в настоящий момент разрабатывают план по возвращению Крыма и Донбасса под контроль Киева. Он подчеркнул, что этот план "совершенно не связан ни с малейшими уступками", сообщает РИА "Новости".

Аваков отметил, что он лично входит в число тех, кто "работает над этой ситуацией". По его мнению, возвращение Крыма и Донбасса возможно только дипломатическим путем, а не военным. Министр также добавил, что территориальная целостность Украины не является предметом обсуждений.

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