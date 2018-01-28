"Грудинин расколол левый актив"

Альберт Герасимов о Левом Фронте в Пензе и причинах конфликта. Бывший активист Левого Фронта выходит из организации из-за политики, проводимой КПРФ в отношении организации и поддержки Грудинина.
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Кто владеет информацией,
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ГФК написал 28.01.2018 05:55
Он шутки ради заявил.... написал 28.01.2018 04:50
Наталия написал 28.01.2018 03:34
!!!!TO!OQQ!-TOT-JATOT!!!& написал 28.01.2018 01:18
- Таки если это "левый актив", то Я таик испанский летчик! То таки да... По Моему, а (Я, таки Зоо-психолог, никогда не ошибаюсь!)- таки это просто сборище безмозглых идиотов... То таки да...