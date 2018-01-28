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Московский листок

Грудинин расколол левый актив

Опубликовано 28.01.2018 в разделе комментариев 4

Альберт Герасимов о Левом Фронте в Пензе и причинах конфликта. Бывший активист Левого Фронта выходит из организации из-за политики, проводимой КПРФ в отношении организации и поддержки Грудинина.



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Всего комментариев к статье: 4
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Бывший активист Левого Фронта выходит из организации из-за политики, проводимой КПРФ
ГФК написал 28.01.2018 05:55
Флаг ему в руки
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Re: Посмотрим скоро, что в итоге будет со страной
Он шутки ради заявил.... написал 28.01.2018 04:50
Этому челу не обосновали......А сам он не видит...что созрела необходимость поступиться догматами для обьеденения левых сил .Страна в жопе...народ стоит на грани выживаия А тот челу пох. имидж все а пролетериат ничто! Красавец ...получит свои 30 серебрянников и место в единороссов.
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Посмотрим скоро, что в итоге будет со страной
Наталия написал 28.01.2018 03:34
Колитесь, колитесь это первостепенное дело! Конечно, вам же на Россию плевать. Пусть компрадорско-воровская власть цветет и пахнет дальше. еще же не все вывезли. А мы будем своими дрязгами заниматься, а проснетесь скоро в Московском княжестве....
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(без названия)
!!!!TO!OQQ!-TOT-JATOT!!!& написал 28.01.2018 01:18
"Грудинин расколол левый актив"
- Таки если это "левый актив", то Я таик испанский летчик! То таки да... По Моему, а (Я, таки Зоо-психолог, никогда не ошибаюсь!)- таки это просто сборище безмозглых идиотов... То таки да...
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Грудинин расколол левый актив
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