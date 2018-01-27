Турки гордо рапортовали об "уничтожении" четырёх сотен курдов в Сирии

Турецкие военные с начала операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне уничтожили почти 400 курдов, которых Анкара называет "террористами". Только за субботу, 27 января, силами ВВС Турции, согласно подсчетам генерального штаба этой страны, были ликвидированы 53 боевика. Потери есть и с турецкой стороны, но они существенно меньше.

"ВВС Турции уничтожили 27 января 42 цели террористических организаций PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ*, а также 53 террориста. В операции участвовали 22 самолета, которые благополучно вернулись на базы. С начала операции ликвидировано 394 террориста", - цитирует заявление генштаба РИА "Новости".

При этом за субботу Вооруженные силы Турции потеряли двух человек, 11 военных получили ранения. Также погибли два члена оппозиционной "Свободной сирийской армии", которая воюет на стороне турков.

По данным турецких СМИ, в течение 27 января от курдских формирований было освобождено селение Али Бекки на северо-западе района Африн, установлен контроль над высотой 740 в районе Раджо и тренировочным лагерем YPG.

Отметим, что ранее в субботу представитель "Сирийских демократических сил" рассказал РИА "Новости", что курдам удалось сбить в Африне турецкий самолет. Инцидент, по его словам, произошел в окрестностях сел Кявре Кяр и Батмане.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утром 27 января объявил, что военнослужащие республики при необходимости пойдут вплоть до Идлиба. "Сейчас идет операция в Африне. Сейчас нация идет на Африн. Если на то будет воля Аллаха, то мои солдаты дойдут и до Идлиба", - цитирует главу государства ТАСС.

Генштаб ВС Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" 20 января. Она проводится в районе города Африн, где проживают около 1,5 млн сирийских курдов. Начать операцию против сирийских курдов Турция решила после того, как в середине января международная антитеррористическая коалиция во главе с США сообщила о намерении создать "пограничную службу безопасности Сирии" численностью 30 тысяч, в которую войдут бойцы преимущественно курдской коалиции СДС.

Анкара выступила с резким осуждением этой инициативы, приведя свои вооруженные силы на границе с Сирией в повышенную боеготовность. Эрдоган тогда заявил, что США фактически решили создать новую террористическую группировку на подступах к его стране.

Со своей стороны представитель "Сирийских демократических сил" (SDF) заявил Reuters, что на самом деле с момента начала операции "Оливковая ветвь" курдские бойцы убили "десятки" турецких солдат и их союзников из сирийского ополчения. Назвать точные цифры он не смог. Данные о количестве убитых бойцов-курдов представитель SDF назвал сильно преувеличенными.

Собеседник агентства также сообщил о большом числе иностранных добровольцев, желающих сражаться с турками в Африне. По его словам, среди них - представители разных стран. "Есть американцы, британцы, немцы. Разные национальности из Европы, Азии и Америки", - сказал собеседник агентства.

От редакции: Перед и после начала операции «Оливковая ветвь» многие диванные наполеоны стали повторять набивший оскомину штамп о турецкой армии как об «одной из сильнейших армий НАТО». В то время как многие военные аналитики еще задолго до этого говорили, что турецкая армия не имеет успешного боевого опыта за последние полсотни лет. Ее основная функция сводились к гос. переворотам и уничтожению курдских сел. Тем временем Турция ведет «героическую борьбу» за несколько приграничных сел седьмой день.

Выступая на круглом столе "Операция Турции в Африне: борьба за сферы влияния?", военный эксперт Владимир Евсеев подвел промежуточные итоги боевых действий Турции в северной части Сирии спустя практически неделю с начала операции, заявив, что она является "худшим примером военной операции". Военный эксперт сообщил, что у него сложилось впечатление, что турки наступают по дорогам, назвав подобного рода наступление "нонсенсом". "Вы же сами понимаете – идет колонна, идет усиленный батальон. Этот батальон на дороге очень легко блокируется, блокируется путем подрыва передних и задних машин, нанесением удара по колонне. Нельзя наступать по дорогам, так никто просто не воюет", — пояснил он.

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