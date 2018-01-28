Украина создает в Крыму все новые и новые структуры

О решении создать подразделения дорожной полиции для Крыма и Севастополя официально заявил глава МВД Украины Арсен Аваков. О решении по традиции было немедленно объявлено через Twitter.
Скептиков глава ведомства призвал не спешить удивляться: новые структуры поработают "на разных участках" пока полуостров не вернётся под контроль Киева.
На Украине действует несколько виртуальных структур, связанных с Крымом. В Киеве расположена "прокуратура" АРК, а Порошенко уверен, что у него в Крыму есть полномочный представитель.
- Я считаю, что это очень хорошо влияет на психологическое состояние украинского общества и в особенности руководства, - считает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Через какое-то время все структуры украинского Крыма будут сформированы полностью, и можно будет приступить к созданию собственно Крыма и Севастополя. Я бы предложил для этого западную, украинскую часть Донецкой области, тем более, что без Донецка она все равно выглядит довольно странно. Там, на побережье Азовского моря уже есть населенные пункты Ялта и Урзуф. Мангуш вполне можно переименовать в Симферополь, а Приморск в Севастополь. И на этом угомониться. А можно сдублировать также и Донецк с Луганском, чем и вовсе успокоить ущемленное самолюбие. Можно ввести в новый Крым войска и раздать ордена и медали за победу. А крымские города на украинских картах считать, например, вологдами, рязанями и воронежами. А на глобусах Украины Крым можно вообще не рисовать. Нет его, и все тут. Не забыть только на главной площади нового Симферополя установить памятник великому украинскому мыслителю академику Фоменко.
А. Загонов ! написал 28.01.2018 09:45
КОЩУНИКИ, в этом же центре Москвы обычные люди регистрируются для выборов Путина.
Радар написал 28.01.2018 09:06
Россия - центр мира.
Бирюса написал 28.01.2018 08:53
Украинство,это такое отклонение, от нормального состояния головного мозга.
Кактус написал 28.01.2018 08:50
ma-rat написал 28.01.2018 08:10
кажется 6 участков.и народу на этих участках показали валом.и в крыму не показали поселки,которые вообще полнлстью не оолосовали,дома сидели.а знаете как горько сидеть и знать,что твою судьбу решили,и по улицам твоего города ходят чужие военые в масках.а завтра ты уже не в украине,а в рф-осчастливили.украинцы упрямы-они готовятся хоть сегодня патрулировать крым,отстраивать,очищать от власовских флагов улицы.
Радар написал 28.01.2018 07:22
Этим вы объясните все.
Все странности Украины по поводу Крыма
и все странности по отстранению спортсменов от Олимпиады.
Готовы?
Они шизофреники.
А?
Вот теперь все стало на свои места.