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Московский листок

Украина создает в Крыму все новые и новые структуры

Опубликовано 28.01.2018 в разделе комментариев 6

украина путин война крым
Украина создает в Крыму все новые и новые структуры

О решении создать подразделения дорожной полиции для Крыма и Севастополя официально заявил глава МВД Украины Арсен Аваков. О решении по традиции было немедленно объявлено через Twitter. 

Скептиков глава ведомства призвал не спешить удивляться: новые структуры поработают "на разных участках" пока полуостров не вернётся под контроль Киева.

На Украине действует несколько виртуальных структур, связанных с Крымом. В Киеве расположена "прокуратура" АРК, а Порошенко уверен, что у него в Крыму есть полномочный представитель.

- Я считаю, что это очень хорошо влияет на психологическое состояние украинского общества и в особенности руководства, - считает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Через какое-то время все структуры украинского Крыма будут сформированы полностью, и можно будет приступить к созданию собственно Крыма и Севастополя. Я бы предложил для этого западную, украинскую часть Донецкой области, тем более, что без Донецка она все равно выглядит довольно странно. Там, на побережье Азовского моря уже есть населенные пункты Ялта и Урзуф. Мангуш вполне можно переименовать в Симферополь, а Приморск в Севастополь. И на этом угомониться. А можно сдублировать также и Донецк с Луганском, чем и вовсе успокоить ущемленное самолюбие. Можно ввести в новый Крым войска и раздать ордена и медали за победу. А крымские города на украинских картах считать, например, вологдами, рязанями и воронежами. А на глобусах Украины Крым можно вообще не рисовать. Нет его, и все тут. Не забыть только на главной площади нового Симферополя установить памятник великому украинскому мыслителю академику Фоменко.



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Всего комментариев к статье: 6
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Пидорасы атакуют
А. Загонов ! написал 28.01.2018 09:45
Тем временем пидорасы атакуют. Два поженилися в Дании и зарегистрироваться смогли в МФЦ.
КОЩУНИКИ, в этом же центре Москвы обычные люди регистрируются для выборов Путина.
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Скучно, девочки
Радар написал 28.01.2018 09:06
Умирающая Украина ползет в объятия России.
Россия - центр мира.
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(без названия)
Бирюса написал 28.01.2018 08:53
Ну так скоро украинствующие, будут структуры ООН для Крыма и Севасмтополя!
Украинство,это такое отклонение, от нормального состояния головного мозга.
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(без названия)
Кактус написал 28.01.2018 08:50
Крым переложили из одного постсоветского ДЫРЯВОГО кармана в другой, а шумихи вокруг этого - будто Крым присоединили к богатой и процветающей Швейцарии.
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(без названия)
ma-rat написал 28.01.2018 08:10
Вы не верите гиркину,бывшему командущему днр,когда он расказывал,как депутатов под автоматами собирали,заставляли голосовать.или думаете,что татары и украинцы в крыму 90процентов захотели стать росиянами.наверно вы считаете,что пу спас население крыма от чего то. Действия рф по сути это действия тех,кто пришел к власти в 91г-жулики и воры.и все, что делает страна-это действия пришедших к власти. И насчет референдума.в мариуполе провели как то референдум после захвата отпускниками и местными прихвостнями.если при украине там было больше ста избирательных участков,то при новых открыли
кажется 6 участков.и народу на этих участках показали валом.и в крыму не показали поселки,которые вообще полнлстью не оолосовали,дома сидели.а знаете как горько сидеть и знать,что твою судьбу решили,и по улицам твоего города ходят чужие военые в масках.а завтра ты уже не в украине,а в рф-осчастливили.украинцы упрямы-они готовятся хоть сегодня патрулировать крым,отстраивать,очищать от власовских флагов улицы.
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Скучно, девочки
Радар написал 28.01.2018 07:22
Скажу, вам по секрету.
Этим вы объясните все.
Все странности Украины по поводу Крыма
и все странности по отстранению спортсменов от Олимпиады.
Готовы?
Они шизофреники.
А?
Вот теперь все стало на свои места.
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