Украина создает в Крыму все новые и новые структуры

О решении создать подразделения дорожной полиции для Крыма и Севастополя официально заявил глава МВД Украины Арсен Аваков. О решении по традиции было немедленно объявлено через Twitter.

Скептиков глава ведомства призвал не спешить удивляться: новые структуры поработают "на разных участках" пока полуостров не вернётся под контроль Киева.

На Украине действует несколько виртуальных структур, связанных с Крымом. В Киеве расположена "прокуратура" АРК, а Порошенко уверен, что у него в Крыму есть полномочный представитель.

- Я считаю, что это очень хорошо влияет на психологическое состояние украинского общества и в особенности руководства, - считает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Через какое-то время все структуры украинского Крыма будут сформированы полностью, и можно будет приступить к созданию собственно Крыма и Севастополя. Я бы предложил для этого западную, украинскую часть Донецкой области, тем более, что без Донецка она все равно выглядит довольно странно. Там, на побережье Азовского моря уже есть населенные пункты Ялта и Урзуф. Мангуш вполне можно переименовать в Симферополь, а Приморск в Севастополь. И на этом угомониться. А можно сдублировать также и Донецк с Луганском, чем и вовсе успокоить ущемленное самолюбие. Можно ввести в новый Крым войска и раздать ордена и медали за победу. А крымские города на украинских картах считать, например, вологдами, рязанями и воронежами. А на глобусах Украины Крым можно вообще не рисовать. Нет его, и все тут. Не забыть только на главной площади нового Симферополя установить памятник великому украинскому мыслителю академику Фоменко.