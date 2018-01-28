Подчиненные сажают невиновных, начальство - крышует воров в законе

Вменяемые статьи

Как, уже сообщалось, 23 января 2018 года был задержан наш товарищ из ИГПР ЗОВ, поэт Вячеслав Горбатый, а 24 января судья Хамовнического суда Мищенко в полном объеме удовлетворила требования следователя и посадила Вячеслава Горбатого под домашний арест. Под домашний арест - это в виде исключения ввиду его тяжелейшего семейного положения - тяжело больна и нуждается в уходе его мать. Поскольку так, как посадили Вячеслава, можно посадить всех участников ИГПР ЗОВ, мало этого, вообще всех, начну со статей УК, на которые ссылаются суд и следователь.

Итак, часть ч.2 ст.282.2 УК РФ: «Участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности…», - и часть 1 статьи 282.3 УК РФ: «Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации…».

Это судья??

Мне могут возразить, что речь в этих статьях идёт не обо всех людях, а только о членах ИГПР ЗОВ или какой-то иной, но экстремистской организации. Два, это так должно быть по , с московскими следователями, прокурорами и судьями плюющими на закон. Вот прочтите или просмотрите постановление судьи, арестовавшей Вячеслава (не беру в курсив):

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Москва, 24 января 2018 года

Судья Хамовнического районного суда г. Москвы Мищенко Д.И., с участием помощника Хамовнического межрайонного прокурора г. Москвы Очировой Д.С., следователя СУ по ЦАО ГСУ СК РФ по г. Москве Фомина А.А., обвиняемого Горбатого В.Ю., адвоката Чернышева А.С., представившего удостоверение № 3378 и ордер № 745 от 23 января 2018 года, при секретаре Григорян А.А., рассмотрев постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде домашний арест в отношении Горбатого Вячеслава Юрьевича, 20 ноября 1959 года рождения, …не судимого обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 282.3, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ УК РФ.

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело №11602450023000054 возбуждено 08.06.2016 года отделом по расследованию особо важных дел СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ.

Уголовное дело №11602450023000055 возбуждено отделом РОВД СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве 08.06.2016 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ.

Предварительное следствие по уголовному делу №11602450023000054 приостановлено 08.03.2017 года по п. 1 ч. 1 ст. 208 УК РФ, после чего предварительное следствие возобновлено 23.01.2018 года и установлен срок до 23.02.2018 года.

Предварительное следствие по уголовному делу №11602450023000055 приостановлено 08.09.2016 года по п. 1 ч. 1 ст. 208 УК РФ, после чего предварительное следствие возобновлено 23.01.2018 года и установлен срок до 23.02.2018 года.

Уголовное дело №11602450023000054 24.01.2018 года соединено в одно производство с уголовным делом №11602450023000054 и ему присвоен номер 11602450023000054.

23.01.2018 года Горбатый В.Ю. в 14 часов 40 минут задержан в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ по уголовному делу №11602450023000054 и в тот же день ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ.

23.01.2018 года Горбатому В.Ю. по уголовному делу .№11602450023000055 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.282.2 УК РФ.

Следователь с согласия заместителя руководителя управления-заместителя руководителя СУ по ЦАО ГСУ СК РФ по г. Москве обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении Горбатого В.Ю. в виде домашнего ареста, поскольку орган предварительного расследования полагает невозможным применение в отношении него меры пресечения, не связанной с ограничением свободы, однако с учетом конкретных обстоятельств уголовного дела, отношения Горбатого В.Ю. к предъявленному обвинению, представляется возможным не избирать в отношении Горбатого В.Ю. меру пресечения в виде заключения под стражу.

В судебном заседании следователь и прокурор ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста поддержали в полном объеме по основаниям, изложенным в ходатайстве, просили избрать меру пресечения в виде содержания под домашним арестом по адресу фактического проживания Горбатого В.Ю. …

Обвиняемый Горбатый В.Ю. возражал против удовлетворения заявленного ходатайства, поскольку виновным себя не признает, задержание в порядке ст. 91. 92 УПК РФ проведено с нарушением требований закона, правоохранительными органами незаконно был осуществлен его привод, при этом от органов следствия он не скрывался, постоянно проживал по месту своей регистрации.

Адвокат Чернышев А.С. возражал против удовлетворения заявленного ходатайства, поскольку ходатайство органов следствия незаконно в виду не верного применения редакции закона, действующего на момент инкриминируемого Горбатому В.Ю. деяния. Фактически Горбатый В.Ю. задержан и обвиняется в совершении преступления относящегося к категории небольшой тяжести, при этом сроки давности привлечения к уголовной ответственности за совершение инкриминируемого Горбатому В.Ю. деяния на сегодняшний момент истекли, также Горбатый В.Ю. обвиняется в совершении уголовно-наказуемого деяния относящегося к категории средней тяжести, при этом доводы следствия о необходимости применения меры пресечения в виде содержания под домашним арестом не подтверждены доказательствами. Доводы следствия о намерениях Горбатого В.Ю. скрыться от следствия и воспрепятствовать производству по делу с учетом данных о личности Горбатого ВЛО., его семейного положения и состояния здоровья, являются голословными, в связи с чем защитник просил отказать в удовлетворении заявленного ходатайства.

Суд, выслушав мнения участников процесса, исследовав представленные материалы, полагает, что ходатайство следователя законно, обосновано, мотивировано и подлежит удовлетворению, поскольку Горбатый В.Ю. обвиняется в совершении умышленных преступлений, в том числе в совершении тяжкого преступления, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишении свободы на срок свыше трех лег.

Не входя в обсуждение вопроса виновности Горбатого В.Ю., суд считает, что что органами следствия представлены достаточные доказательства, свидетельствующие об обоснованности его подозрения в причастности к совершению преступления, в том числе рапорта оперуполномоченного и результаты оперативно-розыскной деятельности, протоколы допросов свидетелей, протоколы осмотра документов, и другие материалы дела.

Доводы защиты о несогласии применении органами следе ниш редакцией закона и квалификации действий Горбатого В.Ю. не могут являться предметом рассмотрения при решении вопроса об избрании меры пресечения, поскольку указанные защитником обстоятельства относятся к исключительной компетенции органов предварительного следствия и суда, рассматривающего уголовное дело по существу.

Горбатый ВЛО. не относится к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного судопроизводства по уголовным делам, предусмотренный главой 52 VIIK РФ,

С учетом представленных в обоснование заявленного ходатайства материалов дела, обстоятельств предъявленного обвинения, у суда имеются достаточные основания полагать, что в случае применения меры пресечения не связанной с возложением определенных ограничений, Горбатый В.Ю., сможет скрыться от следствия и суда, оказать давление па свидетелей, уничтожить доказательства, продолжить заниматься преступной деятельностью.

Принимая во внимание данные о личности Горбатого В.Ю., его семенное положение, состав семьи, состояние здоровья Горбатого В.Ю. и его близких, суд не находит оснований для применения иной меры пресечения не связанной с содержанием под домашним арестом судом не установлено, поскольку иная мера пресечения не связанная в контролем специализированного органа не исключит для Горбатого В.Ю. возможность воспрепятствовать производству по уголовному делу и скрыться от органов предварительного следствия и суда.

Ограничения и запреты, о возложении которых ходатайствует следователь в обеспечение меры пресечения в виде содержания под домашним арестом, направлены на обеспечение интересов правосудия и по своему характеру не противоречат нормам международного права.

Медицинских документов, свидетельствующих о наличии у Горбатого В.Ю- заболеваний, препятствующих содержанию под домашним арестом суду не представлено и в материалах дела не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 107 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Избрать меру пресечения в виде содержания под домашним арестом в отношении Горбатого Вячеслава Юрьевича, …на 01 месяц 00 суток, то есть до 23 февраля 2018 года.

Возложить на Горбатого В.Ю. следующие ограничения:

* без письменного разрешения следователя, в производстве которого находится уголовное дело выходить за пределы жилого помещения, в котором он проживает по адресу: Московская обл., г.о. Черноголовка, Школьный б-р, д. 3, кв. 53, за исключением случаев возникновения чрезвычайных ситуаций, необходимости посещения медицинских учреждений и явки для проведения следственных действий;

* без письменного разрешения следователя, в производстве которого находится уголовное дело общаться с иными лицами, за исключением защитника, лиц проживающих по адресу: Московская обл., г.о. Черноголовка, Школьный б-р, д. 3, кв. 53.

* без письменного разрешения следователя, в производстве которого находится уголовное дело отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и информационно -телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением случаев, предусмотренных ч. 8 ст. 107 УПК РФ;

Возложить осуществление надзора за соблюдением установленных судом запретов и ограничений обвиняемого Горбатого В.Ю. на ФКУ УИИ УФСИН России по Московской области.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 3 суток со дня его вынесения.

В случае подачи апелляционной жалобы, обвиняемый вправе ходатайствовать о своем участии в ее рассмотрении судом апелляционной инстанции, о чем указать в жалобе. Судья».

Их проблемы

Как видите, судья арестовала Вячеслава за участие в экстремистской организации и финансирование экстремисткой организации. А какой? Как эта экстремистская организация называется? Как видите, организация неизвестна. Тогда почему эта так сказать судья арестовала Вячеслава? А потому, что следователь уголовное дело возбудил, а полиция рапорты написала и указала на Горбатого. Оцените: достаточно чтобы следователь возбудил уголовное дело, и судья не будет даже интересоваться, что вы сделали. Постановит вас посадить. Ну, к примеру, полиция завтра на вас укажет. Ну, как вы, к примеру, докажете, что не участвовали и не финансировали неизвестную экстремистскую организацию?

Ещё к этому же. Верховный Суд в пункте 20 Пленума Верховного Суда №11 от 28 июня 2011 года «О судебной практике по уголовным делам экстремистской направленности» указал: «Под организацией деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.2 УК РФ), следует понимать действия организационного характера, направленные на продолжение или возобновление противоправной деятельности запрещенной организации…». Подчеркну и повторю, что речь идет об осуществлении организацией только и исключительно ПРОТИВОПРАВНОЙ деятельности. То же, Верховным Судом указано и по отношению просто к участию в организации.

Ну и посмотрим на постановление - так судья Мищенко выяснила, какой противоправной деятельностью занимался В. Горбатый? А оно ей надо? Ну, понятно, что какой-то там сраный Верховный Суд что-то на Пленуме постановил, ну какое Мищенко до этого сраного суда дело? Ей следователь говорит: «Посадить!». Ну, как не посадить?

Между прочим, противоправной деятельностью, за которую запретили деятельность АВН, было распространение экстремисткой литературы. Вы в постановлении Мищенко хоть что-то об этом прочли? Вячеслава Горбатого хотя бы в этом обвиняют?

Ну и почему следователь молчит про ИГПР ЗОВ, ведь нас четверых за организацию ИГПР ЗОВ уже осудили? Осудить-то осудили, но ИГПР ЗОВ не признана экстремисткой организацией так, как это требует закон.

Тут надо понять, что согласно части 2 статьи 1 федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»: «экстремистская организация - общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

Никакого судебного решения о признании ИГПР ЗОВ экстремисткой организацией нет, мало этого, ведь и рассматривавший наше дело судья Криворучко не признал ИГПР ЗОВ экстремисткой организацией и не запретил её деятельность.

А согласно статье 7 указанного закона, чтобы запретить деятельность экстремисткой организации, сначала требуется предупредить её о недопустимости экстремисткой деятельности, и только в случае, если эта организация проигнорирует предупреждение, то согласно статье 9 закона «О противодействии экстремистской деятельности»: «…общественное или религиозное объединение либо иная организация могут быть ликвидированы, а деятельность соответствующего общественного или религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда на основании заявления Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему соответствующего прокурора».Преступное сообщество судей, прокуроров и следователей утверждает, что ИГПР ЗОВ это «переименованная АВН». Замечательно! Ну так надо было прокурору и подать заявление в суд с требованием признать ИГПР ЗОВ экстремисткой организацией на том основании, что ИГПР ЗОВ это переименованная АВН. Почему же не подал?

Причём, ведь даже хотели подать! 18 сентября 2015 года следователь Талаева просила (и суд это зафиксировал в своём постановлении) продлить арест мне, Парфёнову и Соколову, поскольку ей необходимо «направить материалы в органы прокуратуры для последующего обращения в суд с целью признания ИГПР «ЗОВ» экстремистской организацией и ее последующего запрета».. То есть, все эти преступники понимали, что совершили преступление, обвиняя заведомо невиновных, и пытались как-то смастерить экстремизм ИГПР ЗОВ, да поняли, что не получится.

И решили, что тем лицам, которые устроились в Москве судьями, и так сойдёт.

И сходит!

А в это время

Я уже сообщал, но сейчас повторю, поскольку речь идёт о тех, кто фабриковал дело ИГПР ЗОВ, и о начальниках следователя, фабрикующего дело против Вячеслава Горбатого:

«28.12.2017. В среду по обвинению в коррупционных связях с вором в законе Захарием Калашовым (Шакро Молодой) был арестован Алексей Крамаренко — бывший начальник следственного управления СКР по Центральному округу Москвы, в последнее время работавший в «Роснефти».

…Как пояснил близкий к расследованию источник «Ъ», Алексей Крамаренко, как и трое его арестованных ранее коллег, по версии ФСБ, был связан с вором в законе Захарием Калашовым (Шакро Молодой). Всех четверых влиятельный Шакро, по версии следствия, задействовал в теме освобождения от уголовной ответственности своего ближайшего соратника, криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец), оказавшегося под арестом сразу после масштабной разборки со стрельбой, произошедшей 14 декабря 2015 года у ресторана Elements на Рочдельской улице.

…По ходу следствия все предполагаемые посредники согласились на официальное, с заключением досудебных соглашений, либо неофициальное сотрудничество с ФСБ. В рамках этого сотрудничества один из них, предположительно Денис Никандров, и рассказал следствию о том, что в теме освобождения Итальянца на самом деле оплачивалось не только давление сверху, но и инициатива снизу. Ее, по данным источника «Ъ», за $200 тыс. согласился обеспечить тогдашний глава управления СКР по ЦАО Алексей Крамаренко. Полковник без особого труда «мотивировал» непосредственно подчиненного ему следователя, после чего тот уже сам выступил с предложением о переквалификации обвинения Итальянцу.

Отметим, что ответственное решение по резонансному делу летом прошлого года принималось коллегиально. По данным источника «Ъ», инициативу следователя на совещании поддержали не только господа Крамаренко и Никандров, но также некоторые представители ГСУ СКР по Москве. Наконец, решение было одобрено руководством Моспрокуратуры. О роли других участников совещания в коррупционной схеме уже говорил ФСБ Денис Никандров, а в ближайшее время его слова, очевидно, будут подкреплены показаниями Алексея Крамаренко. Как только это произойдет, возможно, последуют новые громкие разоблачения и аресты».

Оцените прочитанное. В этой банде, помимо следователей, были и прокуроры, о фамилиях которых пока молчат. Второе, эти животные беззастенчиво выдают следователям ФСБ друг друга - майор Бычков «заложил» генералов Максименко и Никандрова, а того же полковника Крамаренко «заложил» генерал Никандров.

Как видите, фальсифицировали дел ИГПР ЗОВ исключительно преступные и мерзкие твари.

А вот вдогонку к этому сообщению, информирует РБК:

«23.01.2018. Гособвинитель на процессе по делу о получении взятки высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета за освобождение из-под стражи участника преступной группировки Шакро Молодого рассказал о причастности к коррупционной схеме действующего главы СК по Москве Александра Дрыманова. Ранее о предъявлении ему обвинений официальные органы не сообщали.

«Дрыманов, Никандров и Крамаренко [высокопоставленные офицеры СКР] за незаконное денежное вознаграждение, полученное при посредничестве [бизнесмена] Смычковского, приняли меры для освобождения из-под стражи [участников ОПГ] Кочуйкова и Романова путем незаконной переквалификации преступного деяния», — цитирует слова гособвинителя на процессе корреспондент РБК.

Сам Дрыманов заявил РБК, что ему «ничего не известно» о словах гособвинителя, и отказался от дальнейших комментариев. Официальный представитель СК Светлана Петренко пока не ответила на звонки РБК».https://www.rbc.ru/society/23/01/2018/5a66f6ad9a79473486839353

А вот сообщает АПН:

«17.01.2018. Начальника отдела по внедрению петербургского центра по борьбе с экстремизмом Эдуард Тугушев задержан при получении взятки. Вместе со знакомым сотрудником уголовного розыска он потребовал 2 миллиона с фигуранта дела о нападении на сотрудников полиции, но тот обратился в ФСБ, получил «куклу», и Тугушева повязали. (Подельник смог удрать, но все его данные известны).

Уже давно отмечено, что «борцы с экстремизмом» регулярно оказываются гнуснейшим уголовным отребьем. Подобные случаи с ними случаются регулярно. Особенно отличился начальник Центра «Э» МВД Ингушетии Тимур Хамхоев с подчинёнными. Их взяли за разбой, а затем в деле всплыло вымогательство денег у задержанных с помощью шантажа и пыток и убийство, не выдержавшего истязаний Магомада Далиева.

Опер Центра по противодействию экстремизму Северо-Западного округа Антон Михайлов и двое из Нижнего Новгорода попались на вымогательстве. Начальник Центра «Э» знаменитой станицы Кущевской Краснодарского края Александр Ходыч оказался мошенником. Прославленный либерастами охотник за «русскими фашистами» - майор бывшего 18-ого отдела питерского УБОП Георгий Бойко - обворовал квартиру свидетеля и сел на 2 года. Старший оперуполномоченный Центра «Э» в Тольятти Алексей Суходеев осуждён за вымогательство на 5 лет. Организатор липовых уголовных дел против активистов петербургской «Другой России», глава управления МВД по Северо-Западному федеральному округу генерал Виталий Быков получил 7 лет за выписанные подельникам незаконные премии на полмиллиона долларов... И таких на свободе ещё много».http://www.apn-spb.ru/news/article27564.htm

Паны воруют, холуи фабрикуют…

И вся эта дрянь называется «судами» и «правоохранительными» органами РФ.

Интересный вывод

Но, между прочим, в УК РФ есть и статья 210 «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»:

«1. Создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями… - наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет…

2. Участие в преступном сообществе (преступной организации) -наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет…».

Помянутые выше Крамаренко и Дрыманов руководили преступным сообществом, которое называется «Следственный комитет» (СК), и именно с помощью этого СК они и совершали свои преступления. Ведь даже если бы они руководили преступным сообществом, но вне СК, то вменяемые им преступления они просто не могли бы совершить. Не смогли бы они совершить эти преступления и сами по себе - не будучи руководителями СК.

Следователь Бычков, начавший дело против ИГПР ЗОВ, перевозил деньги от вора в законе генералам СК, посему он участник этого преступного сообщества. И следователь Фомин, возбудивший уголовное дело против В. Горбатого, тоже участник преступного сообщества. А как иначе считать? Генералы и полковники совершали преступление с помощью СК, но СК не преступная организация? А где логика?

Мне скажут, что Следственный комитет это не запрещённая судом, разрешённая и предусмотренная законами организация, но там ведь и Инициативная группа по проведению референдума тоже не запрещённая судом, разрешённая и предусмотренная законами организация. Мало этого, по статье 210 УК РФ и не требуется, чтобы суд запрещал преступную организацию, а по статье 2822 - требуется.